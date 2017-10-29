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Флуминенсе
1:1
Второй тайм: 71'
Баия
0'
0:1
3' Гол
Edigar Junio
1:1
33' Гол
Gustavo Scarpa
55' Желтая карточка
Tiago Pagnussat
68' Желтая карточка
Матеус Рейс
71'
Второй тайм
Желтая карточка
68'
Матеус Рейс получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Tiago получает желтую карточку.
48'
Баия производит замену. Lucas Fonseca уходит, и Thiago Martins заменяет его
46'
Баия производит замену. Regis уходит, и Матеус де Салес заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Флуминенсе производит замену. Жуниор Маркос уходит, и Веллингтон Силва заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gustavo Scarpa.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Edigar Junio.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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