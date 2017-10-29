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1:1
Второй тайм: 71'
0:1
3' ГолEdigar Junio
1:1
33' ГолGustavo Scarpa
55' Желтая карточкаTiago Pagnussat
68' Желтая карточкаМатеус Рейс
|
3'
0:1
33'
1:1
55'
68'
Состав команд
3
Gum
6
Marlon
1
Jean
V
22
Eduardo
VI
23
Rene
Junior
18
Ze
Rafael
20
Regis
I
11
Edigar
Junio
9
Hernane
Флуминенсе 4-3-3
- Основной состав
- 12 Кавальери Диего Вратарь
- 2 Лукас Риос Защитник
- 3 Gum Защитник
- 40 Reginaldo Da Silva Junior Защитник
- 6 Marlon Защитник
- 20 Сорноса Хуниор Полузащитник
- 25 Алмейда Ричард Полузащитник
- 8 Douglas Gomes Полузащитник
- 10 Gustavo Scarpa Нападающий
- 9 Дурадо Энрике Нападающий
- 35 Жуниор Маркос Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Renato Chaves Защитник
- 26 Mateus Norton Защитник
- 18 Орехуэла Джефферсон Полузащитник
- 17 Робсон Жануариу Полузащитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 37 Вендель Жералдо Полузащитник
- 23 Marlon Freitas Полузащитник
- 19 Ромариньо Рикардо Нападающий
- 15 Leo XV
- 32 Pedro Rodriguez V
- 22 Cesar Julio III
- 28 Matheus Alessandro
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jean V Вратарь
- 22 Eduardo VI Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Матеус Рейс Защитник
- 23 Rene Junior Полузащитник
- 5 Juninho V Полузащитник
- 18 Ze Rafael Полузащитник
- 20 Regis I Полузащитник
- 11 Edigar Junio Полузащитник
- 9 Hernane Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 13 Матеус де Салес Полузащитник
- 15 Feijao Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 30 Эдер Мартинс Нападающий
- 38 Junior Brumado
- 36 Juninho Capixaba
- 29 Vinicius X
- 12 Gustavo V
- 16 Rodrigo Becao
- 2 Thiago Martins II
- 32 Rafael Santos III
Предыдущие игры
Флуминенсе (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго КС
- 23.10.2017 Шапекоэнсе 2:0 Флуминенсе СA
- 19.10.2017 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу СA
- 15.10.2017 Флуминенсе 1:0 Аваи СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 01.10.2017 Гремио 1:0 Флуминенсе СA
- 24.09.2017 Флуминенсе 0:1 Палмейрас СA
- 22.09.2017 ЛДУ Кито 2:1 Флуминенсе КС
- 17.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 15.09.2017 Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито КС
- 10.09.2017 Витория 2:2 Флуминенсе СA
- 31.08.2017 Лондрина ЕК 2:0 Флуминенсе КСМР
- 26.08.2017 Флуминенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 10.08.2017 Понте-Прета 0:0 Флуминенсе СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Спорт Ресифи 2:2 Флуминенсе СA
- 27.07.2017 Универсидад Католика Кито 1:2 Флуминенсе КС
- 23.07.2017 Флуминенсе 0:1 Коринтианс СA
Баия (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 22.10.2017 Баия 2:1 Витория СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 16.10.2017 Баия 2:0 Коринтианс СA
- 13.10.2017 Палмейрас 2:2 Баия СA
- 30.09.2017 Баия 1:1 Куритиба СA
- 25.09.2017 Баия 1:0 Гремио СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого СA
- 20.08.2017 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Баия СA
- 06.08.2017 Баия 2:1 Сан-Паулу СA
- 03.08.2017 Шапекоэнсе 1:1 Баия СA
- 30.07.2017 Баия 1:3 Спорт Ресифи СA
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 17.07.2017 Баия 1:1 Аваи СA
- 13.07.2017 Понте-Прета 0:3 Баия СA
- 09.07.2017 Баия 1:1 Флуминенсе СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Баия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 09.07.2017 Баия 1:1 Флуминенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:1
|31
|17
|8
|6
|40 - 21
|59
|2.
|Палмейрас
|30
|16
|5
|9
|46 - 31
|53
|3.
|Сантос
|31
|14
|11
|6
|33 - 22
|53
|4.
|Гремио
|30
|15
|5
|10
|43 - 26
|50
|5.
|Ботафого
|0:0
|31
|13
|9
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Крузейро
|30
|13
|8
|9
|36 - 28
|47
|7.
|Фламенго
|31
|12
|11
|8
|40 - 29
|47
|8.
|Васко да Гама
|31
|12
|8
|11
|31 - 39
|44
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|9
|11
|37 - 37
|42
|10.
|Атлетико Минейро
|0:0
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|11.
|Сан-Паулу
|31
|11
|7
|13
|41 - 43
|40
|12.
|Шапекоэнсе
|31
|11
|6
|14
|36 - 43
|39
|13.
|Баия
|1:1
|31
|10
|9
|12
|40 - 41
|39
|14.
|Флуминенсе
|1:1
|31
|9
|12
|10
|40 - 41
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|31
|9
|8
|14
|36 - 44
|35
|16.
|Куритиба
|1:0
|31
|9
|8
|14
|29 - 38
|35
|17.
|Понте-Прета
|1:0
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|18.
|Аваи
|30
|8
|10
|12
|20 - 35
|34
|19.
|Витория
|0:1
|31
|9
|6
|16
|38 - 48
|33
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|1:0
|31
|8
|5
|18
|29 - 47
|29
Второй тайм
68'
Матеус Рейс получает желтую карточку.
55'
Tiago получает желтую карточку.
48'
Баия производит замену. Lucas Fonseca уходит, и Thiago Martins заменяет его
46'
Баия производит замену. Regis уходит, и Матеус де Салес заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Флуминенсе производит замену. Жуниор Маркос уходит, и Веллингтон Силва заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gustavo Scarpa.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Edigar Junio.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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