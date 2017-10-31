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Палмейрас
2:2
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Жуниньо Пернамбукано
29' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
1:1
35' Гол
Борха Мигель
1:2
64' Гол
Робиньо Робсон
78' Желтая карточка
Робиньо Робсон
2:2
86' Гол
Борха Мигель
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Палмейрас производит замену. Эду Драсена уходит, и Luan заменяет его
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борха Мигель.
80'
Палмейрас производит замену. Keno уходит, и Дейверсон Силва заменяет его
Желтая карточка
78'
Робиньо Робсон получает желтую карточку.
71'
Крузейро производит замену. Де Арраскаэта Джорджиан уходит, и Лукас Силва заменяет его

66'
Палмейрас производит замену. Рафаэль Вандерлей Морейра Жан уходит, и Roger заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робиньо Робсон.
63'
Крузейро производит замену. Мариано Рафаел Маркес уходит, и Робиньо Робсон заменяет его
52'
Крузейро производит замену. Murilo Cerqueira уходит, и Родриго Жуниор Паула Сильва Дигао заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борха Мигель.
Желтая карточка
29'
Lucas Daniel Romero получает желтую карточку.
Описание гола
6'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Juninho отправил мяч в свои ворота.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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