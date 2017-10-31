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0:1
6' Гол в свои воротаЖуниньо Пернамбукано
29' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
1:1
35' ГолБорха Мигель
1:2
64' ГолРобиньо Робсон
78' Желтая карточкаРобиньо Робсон
2:2
86' ГолБорха Мигель
|
6'
0:1
35'
1:1
64'
1:2
78'
80'
86'
2:2
86'
Состав команд
12
Майке
Роша
2
Jean
III
27
Keno
10
Мойсес
Лима
7
Dudu
X
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 4 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 2 Jean III Полузащитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 27 Keno Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 7 Dudu X Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Жаилсон Марселино Вратарь
- 21 Тьяго Сантос Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 5 Арука Маркос Полузащитник
- 20 Raphael Veiga Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 22 Фабиано Лейсманн
- 13 Luan IV
- 11 Jose da Silva Junior Ze Roberto II
- 23 Roger I
- 17 Erik IV
- 25 Antonio Carlos I
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 35 Murilo Cerqueira Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 70 Rafinha XVII Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 15 Márquez Rafael V Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 23 Jose Elber Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 22 Rafael Galhardo
- 12 Рафаэл Пирес
- 28 Digao II
- 17 Bryan Garcia II
- 34 Nonoca
- 40 Jonata
- 18 Alexis Messidoro
- 37 Lucas Franca
- 16 Lucas Silva IV
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.10.2017 Гремио 1:3 Палмейрас СA
- 20.10.2017 Палмейрас 2:0 Понте-Прета СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 13.10.2017 Палмейрас 2:2 Баия СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Флуминенсе 0:1 Палмейрас СA
- 19.09.2017 Палмейрас 1:0 Куритиба СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 27.08.2017 Палмейрас 4:2 Сан-Паулу СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 13.08.2017 Васко да Гама 1:1 Палмейрас СA
- 10.08.2017 Палмейрас 1:0 Барселона Гуаякиль КЛ
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 30.07.2017 Палмейрас 2:0 Аваи СA
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 23.07.2017 Спорт Ресифи 0:2 Палмейрас СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Палмейрас 0:2 Коринтианс СA
Крузейро (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Куритиба 1:0 Крузейро СA
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро СA
- 07.10.2017 Крузейро 2:1 Понте-Прета СA
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 03.09.2017 Лондрина ЕК 2:2 Крузейро КСМР
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио КСМР
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио К
- 20.08.2017 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 17.08.2017 Гремио 1:0 Крузейро К
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро СA
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
- 04.08.2017 Васко да Гама 0:3 Крузейро СA
- 31.07.2017 Крузейро 0:0 Витория СA
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас Кубок
- 09.07.2017 Крузейро 3:1 Палмейрас Серия A
- 29.06.2017 Палмейрас 3:3 Крузейро Кубок
- 14.10.2016 Палмейрас 0:0 Крузейро Серия A
- 26.06.2016 Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A
- 22.11.2015 Палмейрас 1:1 Крузейро Серия A
- 27.08.2015 Крузейро 2:3 Палмейрас Кубок
- 20.08.2015 Палмейрас 2:1 Крузейро Кубок
- 09.08.2015 Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A
- 23.10.2014 Крузейро 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 20.07.2014 Палмейрас 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А
- 21.10.2012 Палмейрас 2:0 Крузейро Серия A
- 30.07.2012 Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A
- 04.09.2011 Палмейрас 1:1 Крузейро Серия A
- 29.05.2011 Крузейро 1:1 Палмейрас Серия A
- 05.12.2010 Крузейро 2:1 Палмейрас Серия A
- 05.09.2010 Палмейрас 2:3 Крузейро Серия A
- 24.09.2009 Крузейро 1:2 Палмейрас Серия A
- 15.06.2009 Палмейрас 3:1 Крузейро Серия A
- 14.09.2008 Крузейро 0:1 Палмейрас Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|31
|17
|8
|6
|40 - 21
|59
|2.
|Палмейрас
|31
|16
|6
|9
|48 - 33
|54
|3.
|Сантос
|31
|14
|11
|6
|33 - 22
|53
|4.
|Гремио
|31
|15
|6
|10
|45 - 28
|51
|5.
|Крузейро
|31
|13
|9
|9
|38 - 30
|48
|6.
|Ботафого
|31
|13
|9
|9
|39 - 32
|48
|7.
|Фламенго
|31
|12
|11
|8
|40 - 29
|47
|8.
|Васко да Гама
|31
|12
|8
|11
|31 - 39
|44
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|9
|11
|37 - 37
|42
|10.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|11.
|Сан-Паулу
|31
|11
|7
|13
|41 - 43
|40
|12.
|Шапекоэнсе
|31
|11
|6
|14
|36 - 43
|39
|13.
|Баия
|31
|10
|9
|12
|40 - 41
|39
|14.
|Флуминенсе
|31
|9
|12
|10
|40 - 41
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|8
|14
|39 - 47
|35
|16.
|Куритиба
|31
|9
|8
|14
|32 - 41
|35
|17.
|Понте-Прета
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|18.
|Аваи
|31
|8
|11
|12
|22 - 37
|35
|19.
|Витория
|31
|9
|7
|15
|39 - 48
|34
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|31
|7
|6
|18
|29 - 48
|27
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Палмейрас производит замену. Эду Драсена уходит, и Luan заменяет его
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борха Мигель.
80'
Палмейрас производит замену. Keno уходит, и Дейверсон Силва заменяет его
78'
Робиньо Робсон получает желтую карточку.
71'
Крузейро производит замену. Де Арраскаэта Джорджиан уходит, и Лукас Силва заменяет его
66'
Палмейрас производит замену. Рафаэль Вандерлей Морейра Жан уходит, и Roger заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робиньо Робсон.
63'
Крузейро производит замену. Мариано Рафаел Маркес уходит, и Робиньо Робсон заменяет его
52'
Крузейро производит замену. Murilo Cerqueira уходит, и Родриго Жуниор Паула Сильва Дигао заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Борха Мигель.
29'
Lucas Daniel Romero получает желтую карточку.
6'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Juninho отправил мяч в свои ворота.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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