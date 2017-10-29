- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Второй тайм: 73'
22' Желтая карточкаJoao Paulo I
36' Желтая карточкаMauro Joel Carli
|
22'
36'
Состав команд
11
Отеро
Ромуло
9
Fred
II
Атлетико Минейро 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 32 Уилсон Вратарь
- 26 Сантана Фелипе Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 99 Claytinho
- 14 Mansur
- Главный тренер: Кульпи Левир
Ботафого 4-4-2
- Основной состав
- Роберто Фернандес Вратарь
- Arnaldo II Защитник
- Igor Rabello Защитник
- Mauro Joel Carli Защитник
- Луис Виктор Защитник
- Bruno Silva II Полузащитник
- Matheus Fernandes Полузащитник
- Joao Paulo I Полузащитник
- Gilson I Полузащитник
- Rodrigo Pimpao Нападающий
- Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- Marcelo Conceicao Защитник
- Эмерсон Рамос Защитник
- Дуду Полузащитник
- Vinicius Tanque Полузащитник
- Диего Рибас Полузащитник
- Фернандес Полузащитник
- Валенсия Леонардо Полузащитник
- Jefferson de Oliveira II
- Jonas IV
- Guilherme dos Santos IX
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
Ботафого (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.10.2017 Ботафого 2:1 Коринтианс СA
- 19.10.2017 Аваи 1:1 Ботафого СA
- 15.10.2017 Васко да Гама 1:0 Ботафого СA
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 24.09.2017 Куритиба 2:3 Ботафого СA
- 21.09.2017 Гремио 1:0 Ботафого КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Ботафого 0:0 Гремио КЛ
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Понте-Прета 2:1 Ботафого СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 14.08.2017 Ботафого 1:0 Гремио СA
- 11.08.2017 Ботафого 2:0 Насьональ Монтевидео КЛ
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 29.07.2017 Ботафого 3:4 Сан-Паулу СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ботафого: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:1
|31
|17
|8
|6
|40 - 21
|59
|2.
|Палмейрас
|30
|16
|5
|9
|46 - 31
|53
|3.
|Сантос
|31
|14
|11
|6
|33 - 22
|53
|4.
|Гремио
|30
|15
|5
|10
|43 - 26
|50
|5.
|Ботафого
|0:0
|31
|13
|9
|9
|39 - 32
|48
|6.
|Крузейро
|30
|13
|8
|9
|36 - 28
|47
|7.
|Фламенго
|31
|12
|11
|8
|40 - 29
|47
|8.
|Васко да Гама
|31
|12
|8
|11
|31 - 39
|44
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|9
|11
|37 - 37
|42
|10.
|Атлетико Минейро
|0:0
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|11.
|Сан-Паулу
|31
|11
|7
|13
|41 - 43
|40
|12.
|Шапекоэнсе
|31
|11
|6
|14
|36 - 43
|39
|13.
|Баия
|1:1
|31
|10
|9
|12
|40 - 41
|39
|14.
|Флуминенсе
|1:1
|31
|9
|12
|10
|40 - 41
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|31
|9
|8
|14
|36 - 44
|35
|16.
|Куритиба
|1:0
|31
|9
|8
|14
|29 - 38
|35
|17.
|Понте-Прета
|1:0
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|18.
|Аваи
|30
|8
|10
|12
|20 - 35
|34
|19.
|Витория
|0:1
|31
|9
|6
|16
|38 - 48
|33
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|1:0
|31
|8
|5
|18
|29 - 47
|29
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Атлетико Минейро производит замену. Валдивия Вандерсон уходит, и Касарес Хуан заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Мауро Жоел Карли получает желтую карточку.
22'
Joao Paulo получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация