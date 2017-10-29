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Атлетико Минейро
0:0
Второй тайм: 73'
Ботафого
0'
22' Желтая карточка
Joao Paulo I
36' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
73'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Атлетико Минейро производит замену. Валдивия Вандерсон уходит, и Касарес Хуан заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Мауро Жоел Карли получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Joao Paulo получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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