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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
1:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
34' Гол
Mbaye Diagne
42' Желтая карточка
Ачеампонг Франк
74' Желтая карточка
Оби Микель Джон
80' Желтая карточка
Muzepper Mirahmetjan
82' Желтая карточка
Honglue Zhao
88' Желтая карточка
Fei Wang
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Wei Long
92'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
92'
После дальнего удара, который нанес Yingjie Zhao мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
92'
Fei Wang наказан за толчок Mbaye Diagne
91'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Heng Liu

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Желтая карточка
88'
Fei Wang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Fei Wang наказан за толчок Yuanyi Li
88'
Zhao Ke получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
Фол, нарушение
88'
Цао Гу наказан за толчок Mbaye Diagne
87'
Тактическая замена. Ачеампонг Франк уходит с поля и его заменяет Yingjie Zhao
Офсайд
87'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
87'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Zhao Ke навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Чао Янг
84'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
84'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
83'
Yao Lu выбил мяч на угловой.
83'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
83'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Zhuoyi Feng коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
82'
Жао Хонглуе получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Желтая карточка
80'
Muzepper Mirahmetjan получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fei Wang заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
77'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
74'
Оби Микель Джон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Оби Микель Джон наказан за толчок Zhuoyi Feng
73'
Хуэй Жиакан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Хуэй Жиакан на финте ушёл от оппонента.
72'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
72'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Muzepper Mirahmetjan бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
69'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
68'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Mbaye Diagne коснулся мяча рукой.
66'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
65'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Угловой
65'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
64'
Оби Микель Джон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
63'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
61'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
59'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
58'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Оби Микель Джон заработал фол.
56'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Mbaye Diagne исполняет штрафной удар, но его блокируют
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
54'
Цао Гу наказан за толчок Ачеампонг Франк
54'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
53'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
52'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
52'
Hao Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
51'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Фол, нарушение
50'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
49'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
46'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
46'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
46'
Yao Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
46'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
46'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
45'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
45'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
45'
Cheng Long ошибается в защите.
Фол, нарушение
44'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fei Wang заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
43'
Mbaye Diagne отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Желтая карточка
42'
Ачеампонг Франк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yao Lu заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
40'
Hao Chen наказан за толчок Чао Янг
39'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ачеампонг Франк мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
37'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
36'
Jinbao Zhong наказан за толчок Чао Янг
34'
Хуэй Жиакан сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда добил мяч в ворота.
34'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
34'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ачеампонг Франк мяча так и не получил
34'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
33'
Yao Lu выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
31'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Цао Гу заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
30'
Jinghang Hu наказан за толчок Чао Янг
29'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
29'
Хуэй Жиакан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
28'
Cheng Long наказан за толчок Mbaye Diagne
28'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Yao Lu выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
27'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
27'
Вратарь команды Хэнань Цзянье выходит и забирает мяч.
Угловой
26'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
25'
Yao Lu наказан за толчок Ачеампонг Франк
25'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
24'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
24'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
23'
Ачеампонг Франк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
23'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
22'
После дальнего удара, который нанес Хуэй Жиакан мяч отбит вратарем
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
21'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
21'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
17'
Mbaye Diagne наказан за толчок Ву Ян
Угловой
17'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
16'
Muzepper Mirahmetjan исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
15'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Угловой
15'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
15'
Ву Ян выбил мяч на угловой.
15'
ШТАНГА! Mbaye Diagne попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
14'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
14'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
14'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
13'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Muzepper Mirahmetjan выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
12'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
12'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
11'
Yao Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
10'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье наносит неточный удар с лета
10'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
9'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
9'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
7'
Ачеампонг Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Угловой
7'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
7'
Zhuoyi Feng выбил мяч на угловой.
6'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Оби Микель Джон выбил мяч подальше от ворот.
4'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
3'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
3'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
3'
Gang Feng выбил мяч на угловой.
Угловой
3'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
3'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
3'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
2'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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