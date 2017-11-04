Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
1:0
Конец матча
1:0
34' ГолMbaye Diagne
42' Желтая карточкаАчеампонг Франк
74' Желтая карточкаОби Микель Джон
80' Желтая карточкаMuzepper Mirahmetjan
82' Желтая карточкаHonglue Zhao
88' Желтая карточкаFei Wang
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Wei Long
92'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
92'
После дальнего удара, который нанес Yingjie Zhao мяч отбит вратарем
92'
Fei Wang наказан за толчок Mbaye Diagne
91'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Heng Liu
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
88'
Fei Wang получает желтую карточку.
88'
Zhao Ke получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
88'
Цао Гу наказан за толчок Mbaye Diagne
87'
Тактическая замена. Ачеампонг Франк уходит с поля и его заменяет Yingjie Zhao
87'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
87'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Zhao Ke навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
84'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Чао Янг
84'
84'
83'
Yao Lu выбил мяч на угловой.
83'
83'
82'
Zhuoyi Feng коснулся мяча рукой.
82'
Жао Хонглуе получил жёлтую карточку за затяжку времени.
80'
Muzepper Mirahmetjan получает желтую карточку.
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fei Wang заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
79'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
77'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Оби Микель Джон получает желтую карточку.
74'
Оби Микель Джон наказан за толчок Zhuoyi Feng
73'
Хуэй Жиакан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Хуэй Жиакан на финте ушёл от оппонента.
72'
72'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Muzepper Mirahmetjan бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
69'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
68'
68'
Mbaye Diagne коснулся мяча рукой.
66'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
66'
65'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
64'
Оби Микель Джон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
61'
61'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
59'
59'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
58'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Оби Микель Джон заработал фол.
56'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Mbaye Diagne исполняет штрафной удар, но его блокируют
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
54'
Цао Гу наказан за толчок Ачеампонг Франк
54'
53'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
53'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
52'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
52'
Hao Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
50'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
49'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
46'
46'
Yao Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
46'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
46'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
45'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
45'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
45'
Cheng Long ошибается в защите.
44'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fei Wang заработал фол.
44'
43'
Mbaye Diagne отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Ачеампонг Франк получает желтую карточку.
42'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Yao Lu заработал фол.
41'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
39'
37'
Ачеампонг Франк мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
37'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
36'
Jinbao Zhong наказан за толчок Чао Янг
34'
Хуэй Жиакан сделал результативную передачу.
34'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда добил мяч в ворота.
34'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
34'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ачеампонг Франк мяча так и не получил
34'
34'
34'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
33'
Yao Lu выбил мяч подальше от ворот.
31'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Цао Гу заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Jinghang Hu наказан за толчок Чао Янг
29'
29'
Хуэй Жиакан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Cheng Long наказан за толчок Mbaye Diagne
28'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Yao Lu выбил мяч подальше от ворот.
27'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
27'
Вратарь команды Хэнань Цзянье выходит и забирает мяч.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Yao Lu наказан за толчок Ачеампонг Франк
25'
24'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
24'
23'
Ачеампонг Франк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
23'
22'
После дальнего удара, который нанес Хуэй Жиакан мяч отбит вратарем
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
21'
21'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
19'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
17'
Mbaye Diagne наказан за толчок Ву Ян
17'
16'
Muzepper Mirahmetjan исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
15'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
15'
Ву Ян выбил мяч на угловой.
15'
ШТАНГА! Mbaye Diagne попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
14'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
14'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
14'
13'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Muzepper Mirahmetjan выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
12'
11'
11'
Yao Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье наносит неточный удар с лета
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
9'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
9'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
7'
Ачеампонг Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
7'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
7'
Zhuoyi Feng выбил мяч на угловой.
6'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
5'
Оби Микель Джон выбил мяч подальше от ворот.
4'
3'
3'
3'
Gang Feng выбил мяч на угловой.
3'
3'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
3'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
2'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
2'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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