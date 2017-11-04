Стадион: Воркерс
1:2
Конец матча
20' Желтая карточкаЦзинь Пэнксян
27' Желтая карточкаRui Yu
35' Желтая карточкаGuang Li
53' Желтая карточкаDadi Zhou
59' Желтая карточкаТэнлун Лэй
0:1
67' ПенальтиMarinho II
1:1
75' ПенальтиСориано Хонатан
83' Желтая карточкаИсмаилов Анзур
86' Вторая желтая карточкаТэнлун Лэй
1:2
90' ГолLong Tan
90' Желтая карточкаLong Tan
90' Желтая карточкаMingyu Zhao
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
95'
95'
Mingyu Zhao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
95'
Mingyu Zhao из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.
95'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
94'
94'
94'
94'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Сориано Хонатан заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Тактическая замена. Marinho уходит с поля и его заменяет Mingyu Zhao
91'
Li Zhang сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Long Tan отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
91'
Long Tan на финте ушёл от оппонента.
91'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
91'
Long Tan получает желтую карточку за снятую майку
90'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Тактическая замена. Дабао Юй уходит с поля и его заменяет Джианг Тао
89'
Сориано Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
89'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
88'
88'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
88'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
87'
86'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Тэнлун Лэй получает вторую желтую карточку
86'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань. Это Чанчэн Чэн заработал фол.
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
86'
Жанг Ксяофей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
86'
86'
85'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
85'
Чжан Чимин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Сориано Хонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
83'
Исмаилов Анзур сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Аугусто Ренато.
82'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Marinho.
81'
81'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
81'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
81'
Shang Li из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Чжан Чимин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
80'
78'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
78'
Дабао Юй не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
77'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
77'
77'
76'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
75'
Г О О О О О Л - Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
ПЕНАЛЬТИ! Исмаилов Анзур сыграл рукой в своей штрафной площади.
75'
75'
75'
74'
73'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Чанчэн Чэн заработал фол.
73'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Long Tan.
70'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Тэнлун Лэй бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
69'
69'
Жанг Ксяофей выбил мяч на угловой.
69'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Пен Лю
68'
После дальнего удара, который нанес Сориано Хонатан мяч отбит вратарем
67'
Г О О О О О Л - Marinho из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Чжи Ян серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Чанчэн Чэн заработал пенальти для своей команды
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
64'
Сориано Хонатан на финте ушёл от оппонента.
64'
64'
63'
Guang Li выбил мяч на угловой.
63'
62'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
61'
61'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Тэнлун Лэй - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
59'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань. Это Marinho заработал фол.
58'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Пяо Чэн заработал фол.
58'
58'
57'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
56'
56'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
56'
56'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
56'
55'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
55'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
55'
54'
54'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
54'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
54'
53'
Dadi Zhou сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
53'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.
52'
51'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
51'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Юй Ян заработал фол.
50'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Пяо Чэн заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Long Tan возвращается на поле, всё в порядке.
50'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Long Tan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Long Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Long Tan.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ли Лэй заработал фол.
44'
44'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Юй Ян заработал фол.
43'
43'
43'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
42'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
42'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
41'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Guang Li заработал фол.
41'
Ли Лэй наказан за толчок Фан Ксяодонг
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Юй Ян.
40'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
39'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
39'
38'
38'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Li Zhang заработал фол.
37'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
37'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
37'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Ли Лэй на финте ушёл от оппонента.
35'
Guang Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Ли Лэй заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
После дальнего удара, который нанес Marinho мяч отбит вратарем
33'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Rui Yu.
32'
32'
32'
Dun Ba бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Marinho из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
30'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
29'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
29'
Удар-перашют, который нанес Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай был отбит вратарем.
29'
Long Tan оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
28'
28'
27'
Rui Yu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
27'
Rui Yu совершает грубый фол. Сориано Хонатан был жертвой
26'
26'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
26'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Аугусто Ренато заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
24'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
24'
24'
24'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес
23'
23'
Цзинь Пэнксян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
23'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
23'
22'
22'
Zhe Jiang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
22'
Marinho исполняет штрафной удар, но его блокируют
20'
Цзинь Пэнксян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань. Это Dadi Zhou заработал фол.
20'
20'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
19'
19'
18'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Дабао Юй заработал фол.
18'
18'
18'
Marinho коснулся мяча рукой.
17'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Rui Yu заработал фол.
16'
16'
Сориано Хонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
16'
Rui Yu выбил мяч на угловой.
16'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
15'
Zhe Jiang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Юй Ян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
15'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Marinho.
14'
13'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
13'
13'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
13'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
12'
12'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Li Zhang заработал фол.
10'
Ральф Телес пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
9'
Сориано Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
9'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Сориано Хонатан заработал фол.
8'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ли Лэй заработал фол.
8'
8'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Цзинь Пэнксян.
7'
7'
Тэнлун Лэй бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Dun Ba заработал фол.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Дабао Юй коснулся мяча рукой.
4'
3'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Дабао Юй заработал фол.
3'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Dadi Zhou.
2'
Сориано Хонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Dun Ba на финте ушёл от оппонента.
1'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай в офсайде
1'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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