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Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
20' Желтая карточка
Цзинь Пэнксян
27' Желтая карточка
Rui Yu
35' Желтая карточка
Guang Li
53' Желтая карточка
Dadi Zhou
59' Желтая карточка
Тэнлун Лэй
0:1
67' Пенальти
Marinho II
1:1
75' Пенальти
Сориано Хонатан
83' Желтая карточка
Исмаилов Анзур
86' Вторая желтая карточка
Тэнлун Лэй
1:2
90' Гол
Long Tan
90' Желтая карточка
Long Tan
90' Желтая карточка
Mingyu Zhao
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
95'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Mingyu Zhao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
95'
Mingyu Zhao из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.

95'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
94'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
94'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Сориано Хонатан заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Тактическая замена. Marinho уходит с поля и его заменяет Mingyu Zhao
91'
Li Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Long Tan отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
91'
Long Tan на финте ушёл от оппонента.
91'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
91'
Long Tan получает желтую карточку за снятую майку
90'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
90'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Тактическая замена. Дабао Юй уходит с поля и его заменяет Джианг Тао
89'
Сориано Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
Угловой
89'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
88'
Ли Лэй выбил мяч на угловой.
88'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
Офсайд
88'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
87'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Тэнлун Лэй получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
86'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань. Это Чанчэн Чэн заработал фол.
Угловой
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
86'
Жанг Ксяофей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
86'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
85'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
85'
Чжан Чимин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Сориано Хонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
83'
Исмаилов Анзур сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
83'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Аугусто Ренато.
Фол, нарушение
82'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Marinho.
81'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
81'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
81'
Shang Li из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Чжан Чимин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
78'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
78'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
78'
Дабао Юй не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
77'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
77'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
76'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
Описание гола
75'
Г О О О О О Л - Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! Исмаилов Анзур сыграл рукой в своей штрафной площади.
75'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
75'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
74'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Чанчэн Чэн заработал фол.
73'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
70'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Long Tan.
70'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
70'
Тэнлун Лэй бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
69'
Жанг Ксяофей выбил мяч на угловой.
69'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Пен Лю
68'
После дальнего удара, который нанес Сориано Хонатан мяч отбит вратарем
Описание гола
67'
Г О О О О О Л - Marinho из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Чжи Ян серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Чанчэн Чэн заработал пенальти для своей команды
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Shang Li
64'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
64'
Сориано Хонатан на финте ушёл от оппонента.
64'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
64'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
63'
Guang Li выбил мяч на угловой.
63'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
61'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Ли Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
59'
Тэнлун Лэй - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
59'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань. Это Marinho заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Пяо Чэн заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
58'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
56'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
56'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
56'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
55'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
54'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
54'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
54'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Dadi Zhou сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
53'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Телес.
52'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Юй Ян заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Пяо Чэн заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
50'
Long Tan возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Long Tan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Long Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Long Tan.
47'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
45'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ли Лэй заработал фол.
44'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Юй Ян заработал фол.
43'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
42'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
Офсайд
42'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Фол, нарушение
41'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Guang Li заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Ли Лэй наказан за толчок Фан Ксяодонг
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
40'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Юй Ян.
40'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
39'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
39'
Ли Лэй выбил мяч на угловой.
38'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Li Zhang заработал фол.
Офсайд
37'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
37'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
37'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Ли Лэй на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
35'
Guang Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Ли Лэй заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
После дальнего удара, который нанес Marinho мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
33'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Rui Yu.
32'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
32'
Dun Ba бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Юй Ян атакует сзади соперника. Long Tan пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Marinho из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
29'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
29'
Удар-перашют, который нанес Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай был отбит вратарем.
29'
Long Tan оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
28'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Желтая карточка
27'
Rui Yu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
27'
Rui Yu совершает грубый фол. Сориано Хонатан был жертвой
26'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
26'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Аугусто Ренато заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
24'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес
23'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
23'
Цзинь Пэнксян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
23'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
22'
Zhe Jiang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
22'
Marinho исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
20'
Цзинь Пэнксян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань. Это Dadi Zhou заработал фол.
20'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
20'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
19'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Дабао Юй заработал фол.
18'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Marinho коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
17'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Rui Yu заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
16'
Сориано Хонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
16'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
16'
Rui Yu выбил мяч на угловой.
16'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
15'
Zhe Jiang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Юй Ян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Marinho.
14'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Фол, нарушение
13'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Marinho заработал фол.
13'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань делает навес
13'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
12'
Ли Лэй выбил мяч на угловой.
12'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
12'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Li Zhang заработал фол.
10'
Ральф Телес пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
10'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
9'
Сориано Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Сориано Хонатан заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ли Лэй заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
8'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Цзинь Пэнксян.
7'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
7'
Тэнлун Лэй бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Dun Ba заработал фол.
5'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
5'
Дабао Юй коснулся мяча рукой.
4'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Дабао Юй заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Dadi Zhou.
2'
Сориано Хонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Dun Ba на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
1'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай в офсайде
1'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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