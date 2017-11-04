Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
5:4
Конец матча
1:0
15' ГолХао Юньминь
22' Желтая карточкаXinghan Wu
27' Желтая карточкаAloisio Santos
30' Желтая карточкаХан Жэнь
2:0
38' ГолСиссе Паписс
2:1
49' ГолЛавесси Эсекиэль
2:2
56' ПенальтиЛавесси Эсекиэль
3:2
59' ГолТарделли Диего
3:3
71' ГолСюшэн Дун
4:3
72' ГолТарделли Диего
80' Желтая карточкаХунбо Инь
89' Желтая карточкаJingdao Jin
90' Желтая карточкаДалэй Ван
4:4
90' ПенальтиЛавесси Эсекиэль
5:4
90' ПенальтиТарделли Диего
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
97'
Haiwei Zhu из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
95'
Г О О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает пенальти
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
ПЕНАЛЬТИ! – Haiwei Zhu сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Тарделли Диего заработал пенальти для своей команды
94'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
93'
Далэй Ван получает желтую карточку за споры
93'
ПЕНАЛТИ! - Ванг Тонг тянет соперника за майку в штрафной площади. Алоизио Дос Сантос заработал пенальти для своей команды
92'
Жу Хайбин атакует сзади соперника. Лавесси Эсекиэль пострадал.
92'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
91'
Jingdao Jin наказан за толчок Haiwei Zhu
90'
90'
90'
90'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Jingdao Jin получает желтую карточку.
89'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
89'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
88'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Xinghan Wu получил травму и заменен. Junshuai Liu выходит на поле.
87'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин. Это Хао Юньминь заработал фол.
86'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
84'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает навес
84'
Xinghan Wu нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Xinghan Wu на финте ушёл от оппонента.
84'
84'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
83'
83'
Hang Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Binbin Liu наказан за толчок Haiwei Zhu
82'
Янг Ченг из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Binbin Liu заработал фол.
82'
Тарделли Диего исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Binbin Liu заработал фол.
81'
80'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин был наказан за старое нарушение.
80'
Тактическая замена. Wenjun Jiang уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн. Это Yuhao Zhao заработал фол.
77'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
77'
77'
77'
Далэй Ван выбил мяч на угловой.
76'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Hang Li заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
74'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
72'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Ю Ён Ким сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сюшэн Дун из клуба "Хебеи Жонгчжин" отправил мяч головой в ворота.
71'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Игроки ФК "Хебеи Жонгчжин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Ванг Тонг нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
68'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
67'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
64'
Лавесси Эсекиэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
64'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
63'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн. Это Лавесси Эсекиэль заработал фол.
63'
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тарделли Диего отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
59'
Ю Ён Ким коснулся мяча рукой.
58'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
58'
Хао Юньминь наказан за толчок Hang Li
56'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Yang Liu сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Лавесси Эсекиэль заработал пенальти для своей команды
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
54'
Хунбо Инь наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
54'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
54'
Hang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
53'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Тарделли Диего, и мяч снова в игре
53'
Тарделли Диего оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
52'
Хунбо Инь нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Чендун Чжан сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лавесси Эсекиэль из клуба "Хебеи Жонгчжин" отправил мяч головой в ворота.
49'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
49'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
49'
Тарделли Диего бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Hang Li
46'
Тактическая замена. Shiwei Che уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
47'
Shiwei Che из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн. Это Алоизио Дос Сантос заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Лавесси Эсекиэль.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
42'
Ю Ён Ким выбил мяч на угловой.
42'
Сиссе Паписс на финте ушёл от оппонента.
42'
Жанг Чи возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Жанг Чи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Жанг Чи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас
38'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
37'
37'
37'
Ю Ён Ким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
37'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
36'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
34'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
34'
34'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
33'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
32'
32'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Тарделли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин был наказан за старое нарушение.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
27'
Алоизио Дос Сантос получает желтую карточку.
27'
Алоизио Дос Сантос совершает грубый фол. Хао Юньминь был жертвой
25'
25'
Луо Сенвен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
25'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
25'
25'
24'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Луо Сенвен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
22'
Xinghan Wu получает желтую карточку.
22'
Xinghan Wu атакует сзади соперника. Лавесси Эсекиэль пострадал.
21'
21'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
19'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
18'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хао Юньминь!
15'
Янг Ченг ошибается в защите.
15'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
15'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
15'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
15'
Wenjun Jiang выбил мяч на угловой.
15'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
14'
Дай Лин пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
14'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
13'
13'
12'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
11'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
10'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Хао Юньминь.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
7'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
7'
6'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
6'
6'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Jingdao Jin коснулся мяча рукой.
4'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн. Это Shiwei Che заработал фол.
2'
2'
Алоизио Дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
2'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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