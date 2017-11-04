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Стадион:
Шаньдун Лунэн
5:4
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
1:0
15' Гол
Хао Юньминь
22' Желтая карточка
Xinghan Wu
27' Желтая карточка
Aloisio Santos
30' Желтая карточка
Хан Жэнь
2:0
38' Гол
Сиссе Паписс
2:1
49' Гол
Лавесси Эсекиэль
2:2
56' Пенальти
Лавесси Эсекиэль
3:2
59' Гол
Тарделли Диего
3:3
71' Гол
Сюшэн Дун
4:3
72' Гол
Тарделли Диего
80' Желтая карточка
Хунбо Инь
89' Желтая карточка
Jingdao Jin
90' Желтая карточка
Далэй Ван
4:4
90' Пенальти
Лавесси Эсекиэль
5:4
90' Пенальти
Тарделли Диего
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Haiwei Zhu из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Описание гола
95'
Г О О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает пенальти
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
95'
ПЕНАЛЬТИ! – Haiwei Zhu сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Тарделли Диего заработал пенальти для своей команды

Описание гола
94'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
Желтая карточка
93'
Далэй Ван получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
93'
ПЕНАЛТИ! - Ванг Тонг тянет соперника за майку в штрафной площади. Алоизио Дос Сантос заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
92'
Жу Хайбин атакует сзади соперника. Лавесси Эсекиэль пострадал.
92'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
91'
Jingdao Jin наказан за толчок Haiwei Zhu
90'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
90'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
90'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Jingdao Jin получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
88'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Xinghan Wu получил травму и заменен. Junshuai Liu выходит на поле.
Фол, нарушение
87'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин. Это Хао Юньминь заработал фол.
Фол, нарушение
86'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает навес
84'
Xinghan Wu нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Xinghan Wu на финте ушёл от оппонента.
84'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
83'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
83'
Hang Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
83'
Binbin Liu наказан за толчок Haiwei Zhu
Офсайд
82'
Янг Ченг из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Binbin Liu заработал фол.
82'
Тарделли Диего исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
81'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Binbin Liu заработал фол.
81'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
80'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин был наказан за старое нарушение.
80'
Тактическая замена. Wenjun Jiang уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
80'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн. Это Yuhao Zhao заработал фол.
Офсайд
77'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
77'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
77'
Далэй Ван выбил мяч на угловой.
76'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Hang Li заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
74'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
72'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Ю Ён Ким сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сюшэн Дун из клуба "Хебеи Жонгчжин" отправил мяч головой в ворота.
71'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
Угловой
71'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Игроки ФК "Хебеи Жонгчжин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Ванг Тонг нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
67'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
65'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
64'
Лавесси Эсекиэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
64'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн. Это Лавесси Эсекиэль заработал фол.
63'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тарделли Диего отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
59'
Ю Ён Ким коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
58'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Хао Юньминь наказан за толчок Hang Li
57'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Жу Хайбин
Описание гола
56'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Yang Liu сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Лавесси Эсекиэль заработал пенальти для своей команды
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
54'
Хунбо Инь наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
54'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
54'
Hang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
53'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
53'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
53'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Тарделли Диего, и мяч снова в игре
53'
Тарделли Диего оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
52'
Хунбо Инь нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Чендун Чжан сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лавесси Эсекиэль из клуба "Хебеи Жонгчжин" отправил мяч головой в ворота.
49'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
49'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
49'
Тарделли Диего бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
47'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
46'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
Угловой
46'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
46'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Hang Li
46'
Тактическая замена. Shiwei Che уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
47'
Shiwei Che из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн. Это Алоизио Дос Сантос заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Лавесси Эсекиэль.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
44'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
Угловой
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
42'
Ю Ён Ким выбил мяч на угловой.
42'
Сиссе Паписс на финте ушёл от оппонента.
Травма, повреждение
42'
Жанг Чи возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Жанг Чи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Жанг Чи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас
38'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
37'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
37'
Ю Ён Ким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
37'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
37'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
36'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
34'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес
34'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
33'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
32'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Тарделли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
30'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин был наказан за старое нарушение.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
Желтая карточка
27'
Алоизио Дос Сантос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Алоизио Дос Сантос совершает грубый фол. Хао Юньминь был жертвой
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
25'
Луо Сенвен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хунбо Инь из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
25'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
24'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Луо Сенвен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Желтая карточка
22'
Xinghan Wu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Xinghan Wu атакует сзади соперника. Лавесси Эсекиэль пострадал.
Фол, нарушение
21'
Yang Liu наказан за толчок Хунбо Инь
21'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
20'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
19'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
18'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
18'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хао Юньминь!
15'
Янг Ченг ошибается в защите.
15'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
15'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Угловой
15'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
15'
Wenjun Jiang выбил мяч на угловой.
15'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
14'
Дай Лин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
14'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
14'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
13'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес
12'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
11'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
Фол, нарушение
10'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Хао Юньминь.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
7'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
7'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
7'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
6'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Jingdao Jin коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
4'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн. Это Shiwei Che заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
2'
Алоизио Дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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