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Стадион:
Яньбянь
3:0
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
1:0
15' Гол
Bubacarr Trawally
19' Желтая карточка
Xin Tang
24' Желтая карточка
Junlin Min
2:0
31' Гол
Ren Cui
37' Желтая карточка
Суарес Марио
37' Вторая желтая карточка
Суарес Марио
3:0
67' Гол
Bubacarr Trawally
89' Желтая карточка
Hao Li
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
После дальнего удара, который нанес Рубен Кастро мяч отбит вратарем
Офсайд
92'
Jun Sun из команды Яньбянь в офсайде
92'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Yunlong Fan бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

Фол, нарушение
90'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
89'
Hao Li получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Hao Li из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Zhuo Wang.
89'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
88'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
86'
Удар от ворот произведет Яньбянь
86'
Mengqi Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
86'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
86'
Shihao Piao выбил мяч на угловой.
85'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
85'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
84'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
84'
Mengqi Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jun Sun заработал фол.
84'
Guanghui Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
82'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Mengqi Zhang заработал фол.
81'
Yinong Tian бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
78'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
77'
Jun Sun из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Liang Jiang
Фол, нарушение
75'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Тактическая замена. Bubacarr Trawally уходит с поля и его заменяет Hao Li
Фол, нарушение
73'
Haojie Li из команды Яньбянь делает подножку. Вей Ду заработал фол.
73'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
72'
Bubacarr Trawally возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Bubacarr Trawally получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
70'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Bubacarr Trawally!
67'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
67'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
66'
Zhongguo Chi попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Ren Cui из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
65'
Ren Cui из команды Яньбянь делает неудачный навес.
Офсайд
64'
Yinong Tian из команды Яньбянь в офсайде
Угловой
64'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
64'
Mengqi Zhang выбил мяч на угловой.
64'
Yinong Tian из команды Яньбянь сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
63'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
63'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
63'
Mengqi Zhang выбил мяч на угловой.
63'
Ren Cui из команды Яньбянь делает навес
63'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
62'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
62'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Ren Cui на финте ушёл от оппонента.
59'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Удар от ворот произведет Яньбянь
58'
Mengqi Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
Угловой
57'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
56'
Рубен Кастро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
56'
Yinong Tian коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Jun Sun попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Ren Cui из команды Яньбянь делает передачу одноклубнику.
54'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
53'
Jun Sun из команды Яньбянь в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Яньбянь
52'
Mengqi Zhang бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
52'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Ren Cui из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Yunlong Fan.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Jun Sun из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
48'
Елавич Никица наказан за толчок Ren Cui
46'
Тактическая замена. Гузмич Ричард уходит с поля и его заменяет Haojie Li
46'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Тактическая замена. Xin Tang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
45'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Ren Cui.
Фол, нарушение
44'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
43'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
43'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
43'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
42'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Yinong Tian.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Матч остановлен
37'
Суарес Марио получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
Желтая карточка
37'
Вей Ду получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
37'
Суарес Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Jun Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ren Cui из команды Яньбянь делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
После дальнего удара, который нанес Zhongguo Chi мяч отбит вратарем
Офсайд
35'
Guanghui Han из команды Яньбянь в офсайде
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Zhongguo Chi сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Ren Cui из команды Яньбянь добил мяч в ворота.
31'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Bubacarr Trawally.
31'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Удар от ворот произведет Яньбянь
30'
Рубен Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
30'
После удара головой, который сделал Рубен Кастро мяч выносится вратарем на угловой
30'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
29'
Ren Cui попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
28'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
24'
Junlin Min получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
Офсайд
23'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
23'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
22'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
22'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
21'
Junlin Min наказан за толчок Ren Cui
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Желтая карточка
19'
Xin Tang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
19'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Bubacarr Trawally.
19'
После дальнего удара, который нанес Ren Cui мяч отбит вратарем
19'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Ren Cui из команды Яньбянь сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
18'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ren Cui заработал фол.
18'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
17'
Рубен Кастро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Ren Cui сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Bubacarr Trawally записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Ren Cui из команды Яньбянь делает передачу одноклубнику.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
14'
Удар от ворот произведет Яньбянь
14'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
12'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
12'
Суарес Марио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Ren Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
11'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Ren Cui
Офсайд
11'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Угловой
9'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
8'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
7'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
7'
Yinong Tian нанёс удар по воротам, но пробил выше цели.
Фол, нарушение
7'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
Фол, нарушение
5'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
4'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Long Li заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Wenyi Chi заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Фол, нарушение
1'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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