Стадион: Yanji Stadium
3:0
Конец матча
1:0
15' ГолBubacarr Trawally
19' Желтая карточкаXin Tang
24' Желтая карточкаJunlin Min
2:0
31' ГолRen Cui
37' Желтая карточкаСуарес Марио
37' Вторая желтая карточкаСуарес Марио
3:0
67' ГолBubacarr Trawally
89' Желтая карточкаHao Li
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
После дальнего удара, который нанес Рубен Кастро мяч отбит вратарем
92'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Yunlong Fan бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
90'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Hao Li получает желтую карточку.
89'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
88'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
86'
86'
Mengqi Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
86'
Shihao Piao выбил мяч на угловой.
85'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
84'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Mengqi Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jun Sun заработал фол.
84'
Guanghui Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
82'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Mengqi Zhang заработал фол.
81'
Yinong Tian бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
80'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
79'
78'
77'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
75'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Liang Jiang
75'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Тактическая замена. Bubacarr Trawally уходит с поля и его заменяет Hao Li
73'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Bubacarr Trawally возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Bubacarr Trawally получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Bubacarr Trawally!
67'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
67'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
67'
66'
Zhongguo Chi попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
64'
Yinong Tian из команды Яньбянь в офсайде
64'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
64'
Mengqi Zhang выбил мяч на угловой.
64'
Yinong Tian из команды Яньбянь сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
63'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
63'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
63'
Mengqi Zhang выбил мяч на угловой.
63'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
62'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
60'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Ren Cui на финте ушёл от оппонента.
59'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
Mengqi Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
57'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
57'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
56'
Рубен Кастро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
56'
Yinong Tian коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Jun Sun попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
52'
52'
Mengqi Zhang бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
50'
Ren Cui из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Yunlong Fan.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
48'
Елавич Никица наказан за толчок Ren Cui
46'
Тактическая замена. Гузмич Ричард уходит с поля и его заменяет Haojie Li
46'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Тактическая замена. Xin Tang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Ren Cui.
44'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
43'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
43'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Yinong Tian.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Матч остановлен
37'
Суарес Марио получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
37'
Вей Ду получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Суарес Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Jun Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
После дальнего удара, который нанес Zhongguo Chi мяч отбит вратарем
35'
Guanghui Han из команды Яньбянь в офсайде
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Zhongguo Chi сделал результативную передачу.
31'
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Bubacarr Trawally.
31'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
30'
Рубен Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
30'
После удара головой, который сделал Рубен Кастро мяч выносится вратарем на угловой
30'
29'
Ren Cui попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
28'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Junlin Min получает желтую карточку.
24'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
23'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
23'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
22'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
22'
21'
Junlin Min наказан за толчок Ren Cui
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
19'
Xin Tang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Bubacarr Trawally.
19'
После дальнего удара, который нанес Ren Cui мяч отбит вратарем
19'
18'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ren Cui заработал фол.
18'
18'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Рубен Кастро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Ren Cui сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Bubacarr Trawally записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
14'
14'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
12'
Суарес Марио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Ren Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
11'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Ren Cui
11'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
10'
9'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
8'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
7'
7'
Yinong Tian нанёс удар по воротам, но пробил выше цели.
7'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
6'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
5'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
4'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Long Li заработал фол.
2'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Wenyi Chi заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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