Стадион: Tiexi New District Sports Center
1:4
Конец матча
0:1
18' ГолJianrong Zhu
30' Желтая карточкаChenglin Li
0:2
32' ГолJianrong Zhu
1:2
53' ГолHao Wang II
1:3
75' ПенальтиГуарин Фредди
1:4
90' ГолЦао Юньдин
Второй тайм
93'
Wei Lu наказан за толчок Шенгьонг Киу
93'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Цао Юньдин!
90'
Shuai Yang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
90'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Ruofan Liu имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
89'
После штрафного удара,который нанес Гуарин Фредди мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
88'
Chen Song наказан за толчок Jiawei Liu
87'
87'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
87'
Wei Lu выбил мяч на угловой.
87'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Jiawei Liu из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Chen Song заработал фол.
86'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
84'
Shilin Sun нарушает правила. Hao Wang пострадал
84'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Тевес Карлос уходит с поля и его заменяет Jiawei Liu
83'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
82'
Hao Wang совершает грубый фол. Джианйвинг Мао был жертвой
82'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
81'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
79'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
78'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
77'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
77'
Hao Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Г О О О О О Л - Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа забивает пенальти
74'
ПЕНАЛЬТИ! Shangkun Liu сыграл рукой в своей штрафной площади.
74'
74'
Бумаль Оливье наказан за толчок Лу Жанг
73'
Джианйвинг Мао попадает в перекладину. Какой шанс!
73'
72'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Wei Lu заработал фол.
71'
71'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
71'
71'
71'
Wei Lu выбил мяч на угловой.
71'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
71'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
70'
Гуарин Фредди нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
68'
Гуарин Фредди коснулся мяча рукой.
68'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Shuai Yang наказан за толчок Ruofan Liu
67'
Тактическая замена. Jianrong Zhu уходит с поля и его заменяет Ruofan Liu
67'
Гуарин Фредди наказан за толчок Wei Lu
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Цао Юньдин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Zhenqiang Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
63'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
62'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Wei Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
62'
62'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
61'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
61'
Бумаль Оливье отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
61'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа бьет головой мимо ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
60'
Гуарин Фредди нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
После удара головой, который нанес Джианйвинг Мао, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
59'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
58'
Гуарин Фредди бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
58'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
58'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
56'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин наносит неточный удар с лета
56'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
55'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа бьет головой мимо ворот
55'
55'
Тактическая замена. Pin Lu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
54'
54'
54'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
54'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тевес Карлос и мяч снова в игре
53'
Жанг Йе сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Hao Wang из клуба "Ляонин Хувин" отправил мяч головой в ворота.
53'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает отличный навес.
52'
Гуарин Фредди получает жёлтую карточку за толчок соперника.
51'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
51'
Бумаль Оливье отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
49'
49'
Цао Юньдин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Бекаменга Кристиан уходит с поля и его заменяет Wei Lu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Pin Lu не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
46'
Pin Lu на финте ушёл от оппонента.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
45'
Бумаль Оливье нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
44'
Hao Wang из команды Ляонин Хувин делает неудачный навес.
44'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
43'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
43'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
41'
Hao Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Jiahe Li мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
39'
Jiahe Li оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Hao Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
38'
Бекаменга Кристиан наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
38'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает пас партнеру.
38'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
37'
Hao Wang нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
37'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
36'
Chenglin Li получил травму и заменен. Jiahe Li выходит на поле.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Chenglin Li получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Chenglin Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Chenglin Li из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Peng Li.
34'
34'
Шенгьонг Киу вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Hao Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Бумаль Оливье заработал фол.
32'
Peng Li сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jianrong Zhu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу одноклубнику.
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Chenglin Li получает желтую карточку.
30'
Chenglin Li совершает грубый фол. Лу Жанг был жертвой
29'
28'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Бекаменга Кристиан коснулся мяча рукой.
25'
25'
Chen Song нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
24'
Hao Wang из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
24'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
23'
Chen Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Pin Lu бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
23'
Гуарин Фредди на финте ушёл от оппонента.
22'
Jianrong Zhu не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
22'
Jianrong Zhu оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
22'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
21'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
21'
Shuai Yang выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ксин Шенг заработал фол.
18'
Лу Жанг сделал результативную передачу.
18'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа добил мяч в ворота.
18'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
17'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Янг Ю заработал фол.
16'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
12'
Hao Wang имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
12'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Бекаменга Кристиан наказан за толчок Ксин Шенг
9'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
5'
Тевес Карлос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tiexi New District Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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