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Стадион:
Шанхай СИПГ
2:3
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
1:0
8' Гол
Вэньцзюнь Люй
15' Желтая карточка
Кэ Ши
1:1
21' Гол
Тейшейра Алекс
22' Желтая карточка
Pengfei Xie
29' Желтая карточка
Xiang Ji
1:2
33' Гол
Ли Ан
49' Вторая желтая карточка
Pengfei Xie
57' Желтая карточка
Карвалью Рикарду
75' Желтая карточка
Халк Живанилдо
2:2
80' Пенальти
Халк Живанилдо
2:3
86' Гол
Муканджо Бенжамин
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Офсайд
96'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
95'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
95'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Guan He.
94'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
94'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ в офсайде
94'
Guan He из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
93'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает навес
93'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
92'
Вэньцзюнь Люй бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ши-Хао Вэй из команды Шанхай СИПГ наносит очень неточный удар.
91'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
91'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty в офсайде
90'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Угловой
90'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
90'
Yun Zhou выбил мяч на угловой.
89'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Xiang Ji наказан за толчок Халк Живанилдо
86'
Си У сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Муканджо Бенжамин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
85'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
85'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Си У бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
84'
Guan He выбил мяч на угловой.
84'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает навес
83'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
83'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
83'
Карвалью Рикарду из команды Шанхай СИПГ отвел угрозу отличным подкатом
82'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Описание гола
80'
Г О О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает пенальти
Фол, нарушение
79'
ПЕНАЛЬТИ! – Xiang Ji сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Ши-Хао Вэй заработал пенальти для своей команды
Офсайд
78'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty в офсайде
Фол, нарушение
78'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Xiaobin Zhang заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
77'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
76'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
Желтая карточка
75'
Халк Живанилдо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
75'
Халк Живанилдо наказан за толчок Си У
75'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает навес
74'
Тактическая замена. И Чжан уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
73'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
72'
Си У наказан за толчок Халк Живанилдо
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Ванг Сонг возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
71'
Ванг Сонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
70'
Ванг Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty отвел угрозу отличным подкатом
69'
Шэньчао Ван оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
68'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Оскар дос Сантос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Гао Ди бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
66'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает навес
65'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ. Это Гао Ди заработал фол.
64'
Тактическая замена. Тейшейра Алекс уходит с поля и его заменяет Гао Ди
Фол, нарушение
63'
Муканджо Бенжамин наказан за толчок Кэ Ши
63'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
63'
Тактическая замена. Кэ Ши уходит с поля и его заменяет Хай Юй
62'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
61'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
59'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Желтая карточка
57'
Карвалью Рикарду получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Карвалью Рикарду совершает грубый фол. Тейшейра Алекс был жертвой
57'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает навес
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
56'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Халк Живанилдо не смог удачно сыграть.
54'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Си У
53'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
53'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ делает навес
51'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
51'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Pengfei Xie получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
49'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty. Это Халк Живанилдо заработал фол.
Угловой
49'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
49'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
48'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
Офсайд
47'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Фол, нарушение
47'
Халк Живанилдо коснулся мяча рукой.
46'
Тактическая замена. Чжэнь Вэй уходит с поля и его заменяет Guan He
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty. Это Хуэй-Кан Цай заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
44'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
43'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
43'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
42'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
41'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
Офсайд
39'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
39'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
38'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
Угловой
38'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
38'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
37'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty в офсайде
36'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тейшейра Алекс на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ли Ан отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
33'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Pengfei Xie атакует сзади соперника. Халк Живанилдо пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
29'
Xiang Ji получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty. Это Оскар дос Сантос заработал фол.
29'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
29'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ в офсайде
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
28'
Yun Zhou атакует сзади соперника. Лэй У пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
27'
Муканджо Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
Фол, нарушение
26'
Pengfei Xie нарушает правила. И Чжан пострадал
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
25'
Тейшейра Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
После дальнего удара, который нанес Xiang Ji мяч отбит вратарем
24'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
23'
Халк Живанилдо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
22'
Pengfei Xie получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty. Это Халк Живанилдо заработал фол.
21'
Сейнсбери Трент сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Тейшейра Алекс из команды команды Жиангсу Sainty.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
20'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
20'
Халк Живанилдо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Сейнсбери Трент сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
19'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Tianyi Gao выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Xiang Ji блокирует соперника. Оскар дос Сантос заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
18'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Цзюнь-Лин Янь
18'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
17'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
17'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
15'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ был наказан за старое нарушение.
14'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
14'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
14'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
13'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Карвалью Рикарду заработал фол.
12'
Тейшейра Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
12'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
10'
Хуэй-Кан Цай атакует сзади соперника. Xiang Ji пострадал.
8'
Карвалью Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вэньцзюнь Люй записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Карвалью Рикарду выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
5'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ в офсайде
4'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
Фол, нарушение
4'
Чжэнь Вэй из команды Шанхай СИПГ. Это Тейшейра Алекс заработал фол.
3'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
3'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
2'
Сейнсбери Трент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
2'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
1'
Ли Ан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ делает навес
1'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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