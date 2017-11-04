Стадион: Шанхай Интернешнл
2:3
Конец матча
1:0
8' ГолВэньцзюнь Люй
15' Желтая карточкаКэ Ши
1:1
21' ГолТейшейра Алекс
22' Желтая карточкаPengfei Xie
29' Желтая карточкаXiang Ji
1:2
33' ГолЛи Ан
49' Вторая желтая карточкаPengfei Xie
57' Желтая карточкаКарвалью Рикарду
75' Желтая карточкаХалк Живанилдо
2:2
80' ПенальтиХалк Живанилдо
2:3
86' ГолМуканджо Бенжамин
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
95'
95'
95'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает навес
95'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Guan He.
94'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ в офсайде
94'
Guan He из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
93'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает навес
93'
92'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
92'
Вэньцзюнь Люй бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
91'
Ши-Хао Вэй из команды Шанхай СИПГ наносит очень неточный удар.
91'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty в офсайде
90'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
90'
Yun Zhou выбил мяч на угловой.
89'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Xiang Ji наказан за толчок Халк Живанилдо
86'
Си У сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Муканджо Бенжамин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
85'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
85'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Си У бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
84'
Guan He выбил мяч на угловой.
84'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает навес
83'
83'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
83'
Карвалью Рикарду из команды Шанхай СИПГ отвел угрозу отличным подкатом
82'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Г О О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает пенальти
79'
ПЕНАЛЬТИ! – Xiang Ji сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Ши-Хао Вэй заработал пенальти для своей команды
78'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty в офсайде
78'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Xiaobin Zhang заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
77'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
76'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
75'
Халк Живанилдо получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
Халк Живанилдо наказан за толчок Си У
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает навес
74'
Тактическая замена. И Чжан уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
73'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
72'
Си У наказан за толчок Халк Живанилдо
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Ванг Сонг возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Ванг Сонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Ванг Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty отвел угрозу отличным подкатом
69'
Шэньчао Ван оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
68'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Оскар дос Сантос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Гао Ди бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
66'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает навес
65'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ. Это Гао Ди заработал фол.
64'
Тактическая замена. Тейшейра Алекс уходит с поля и его заменяет Гао Ди
63'
Муканджо Бенжамин наказан за толчок Кэ Ши
63'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
62'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
61'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
57'
Карвалью Рикарду получает желтую карточку.
57'
Карвалью Рикарду совершает грубый фол. Тейшейра Алекс был жертвой
57'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает навес
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
56'
56'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Халк Живанилдо не смог удачно сыграть.
54'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Си У
53'
53'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ делает навес
51'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
51'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Pengfei Xie получает вторую желтую карточку. Удаление.
49'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty. Это Халк Живанилдо заработал фол.
49'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
49'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
48'
48'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
47'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
47'
Халк Живанилдо коснулся мяча рукой.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty. Это Хуэй-Кан Цай заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
44'
43'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
43'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
43'
42'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
41'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
39'
39'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
38'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
38'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
38'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty в офсайде
36'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тейшейра Алекс на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ли Ан отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
33'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
32'
Pengfei Xie атакует сзади соперника. Халк Живанилдо пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Xiang Ji получает желтую карточку.
29'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty. Это Оскар дос Сантос заработал фол.
29'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ в офсайде
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
28'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
27'
Муканджо Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
26'
Pengfei Xie нарушает правила. И Чжан пострадал
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Тейшейра Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
После дальнего удара, который нанес Xiang Ji мяч отбит вратарем
24'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
23'
Халк Живанилдо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
22'
Pengfei Xie получает желтую карточку.
22'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty. Это Халк Живанилдо заработал фол.
21'
Сейнсбери Трент сделал результативную передачу.
21'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Тейшейра Алекс из команды команды Жиангсу Sainty.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
20'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
20'
Халк Живанилдо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Сейнсбери Трент сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
19'
19'
Tianyi Gao выбил мяч подальше от ворот.
18'
Xiang Ji блокирует соперника. Оскар дос Сантос заработал своей команде штрафной.
18'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Цзюнь-Лин Янь
18'
18'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
17'
17'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
17'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ был наказан за старое нарушение.
14'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
14'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
14'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Карвалью Рикарду заработал фол.
12'
Тейшейра Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
12'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Муканджо Бенжамин заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Хуэй-Кан Цай атакует сзади соперника. Xiang Ji пострадал.
8'
Карвалью Рикарду сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вэньцзюнь Люй записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Карвалью Рикарду выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ в офсайде
4'
4'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
4'
Чжэнь Вэй из команды Шанхай СИПГ. Это Тейшейра Алекс заработал фол.
3'
3'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
3'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
2'
Сейнсбери Трент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
1'
Ли Ан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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