Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
0:2
Конец матча
18' Желтая карточкаMiao Tang II
0:1
38' ГолЗахави Эран
55' Желтая карточкаZhizhao Chen
66' Желтая карточкаRenato III
69' Желтая карточкаСиньли Пэн
0:2
71' ГолЙи Тенг
75' Желтая карточкаFernandinho V
84' Желтая карточкаQing Wu
90' Желтая карточкаYuelei Cheng
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
94'
Ченг Юелей получил жёлтую карточку за затяжку времени.
93'
Jiajian Mai нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
93'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
93'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Jiajian Mai
93'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
90'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
89'
Тактическая замена. Янну Апостолос уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
88'
Захави Эран мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
88'
Захави Эран из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
88'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Кардек Алан нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
87'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
87'
Ву Ксинг имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
87'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
85'
85'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Лиу Вейдонг
84'
Ву Ксинг получает желтую карточку.
84'
Ву Ксинг совершает грубый фол. Янну Апостолос был жертвой
84'
83'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
82'
82'
Чжипэн Цзян бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
81'
Суй Донглу совершает грубый фол. Захави Эран был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
80'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Захави Эран заработал фол.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Ченг Юелей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
77'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
75'
Fernando Conceicao получает желтую карточку.
75'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Zhizhao Chen.
75'
Суй Вейе вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
74'
Захави Эран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
73'
Захави Эран из команды Чангша Гинде попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
71'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йи Тенг из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
71'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
71'
Чжипэн Цзян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
69'
Синьли Пэн нарушает правила. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Синьли Пэн получает желтую карточку за споры
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Рибейро Калихто Ренатиньо получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Fernando Conceicao и мяч снова в игре
66'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
65'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
63'
Song Nan - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан. Это Чжипэн Цзян заработал фол.
63'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
62'
Янну Апостолос из команды Чангша Гинде в офсайде
62'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
61'
Zhizhao Chen выбил мяч на угловой.
61'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
59'
Янну Апостолос из команды Чангша Гинде в офсайде
59'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Захави Эран заработал фол.
58'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
58'
Джианг Джихон блокирует соперника. Кардек Алан заработал своей команде штрафной.
57'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
55'
Zhizhao Chen получает желтую карточку.
55'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
54'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан наносит неточный удар с лета
54'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
53'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
53'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
53'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
52'
Ву Ксинг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
50'
50'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
49'
49'
48'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
47'
Miao Tang выбил мяч на угловой.
47'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лю Лин заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
46'
Джианг Джихон выбил мяч на угловой.
46'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
44'
Янну Апостолос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
Янну Апостолос из команды Чангша Гинде наносит очень неточный удар.
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
43'
Захави Эран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Захави Эран из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Fernando Conceicao исполняет штрафной удар, но его блокируют
42'
Zhizhao Chen из команды Чангша Гинде делает подножку. Song Nan заработал фол.
41'
41'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
39'
Чжун Ву-Юн нарушает правила. Чжипэн Цзян пострадал
38'
Янну Апостолос сделал результативную передачу.
38'
Захави Эран из команды Чангша Гинде добил мяч в ворота.
38'
Янну Апостолос имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
38'
Суй Вейе ошибается в защите.
37'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
37'
Лю Ю выбил мяч на угловой.
36'
Лю Лин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Zhizhao Chen заработал фол.
34'
34'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
34'
Лю Лин из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
33'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
32'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
30'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
29'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
29'
28'
Джианг Джихон возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Джианг Джихон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Джианг Джихон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Лю Лин нарушает правила. Fernando Conceicao пострадал
26'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
26'
Чжун Ву-Юн исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
25'
Лю Лин блокирует соперника. Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной.
25'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
25'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Чжипэн Цзян нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
24'
Ву Ксинг выбил мяч на угловой.
22'
Янну Апостолос из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
После дальнего удара, который нанес Чжун Ву-Юн мяч отбит вратарем
20'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
Miao Tang выбил мяч на угловой.
19'
Чангша Гинде совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Miao Tang получает желтую карточку.
18'
Miao Tang совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
14'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
14'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
14'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
13'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
13'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
12'
12'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
10'
Захави Эран из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
10'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
8'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Йи Тенг из команды Чангша Гинде. Это Fernando Conceicao заработал фол.
7'
После дальнего удара, который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбит вратарем
6'
После дальнего удара, который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
5'
Zhizhao Chen выбил мяч на угловой.
4'
4'
Захави Эран имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
4'
Суй Вейе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает навес
4'
3'
Захави Эран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
2'
2'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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