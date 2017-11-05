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  5. Первый дивизион
Стадион:
Эльверум
0:1
Второй тайм: 54'
Мьёндален
0'
40' Желтая карточка
Haris Cirak
0:1
52' Гол
Фредриксен Матиас
54'
Второй тайм
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фредриксен Матиас.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Haris Cirak получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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