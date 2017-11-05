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Стадион: Elverum Stadion
40' Желтая карточкаHaris Cirak
0:1
52' ГолФредриксен Матиас
|
40'
52'
0:1
Состав команд
23
Marius
Hagen
19
Haris
Cirak
Эльверум 4-3-3
- Основной состав
- 1 Fredrik Tervaniemi Вратарь
- 34 Magnus Pedersen II Защитник
- 8 Hakon Roenes Защитник
- 2 Goran Antonic Защитник
- 6 Stian Simenstad Защитник
- 23 Marius Hagen Полузащитник
- 19 Haris Cirak Полузащитник
- 16 Remi Svindland Полузащитник
- 29 Сонгани Силас Нападающий
- 32 Moustapha Ndiaye Нападающий
- 9 Jonas Enkerud Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Неидсон да Силва Вратарь
- 10 Peder Neersveen Защитник
- 3 Чукович Игор Защитник
- 20 Sabri Khattab Полузащитник
- 17 Солли Сиверт Нападающий
- 11 Adnan Cirak Нападающий
- 7 El-Mahdi Bellhcen Нападающий
- Главный тренер: Tore Fossum
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 1 Макани Соша Вратарь
- 9 Mads Hansen II Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 5 Ulrich Arneberg Защитник
- 26 Vetle Dragsnes Защитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 2 Quint Jansen Полузащитник
- 22 Henrik Gulden Полузащитник
- 15 Фредриксен Матиас Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 7 Пеллегрино Амаль Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 21 Магнус Силлинг Ольсен Нападающий
- 24 Erick Sagbakken
- 14 Vamoiti Diomande
- 17 Sebastian Hansen III
- Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Эльверум (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 29.10.2017 Старт 0:1 Эльверум ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Эльверум 5:0 Арендал ПД
- 17.09.2017 Ранхейм 2:2 Эльверум ПД
- 10.09.2017 Эльверум 1:1 Фредрикстад ПД
- 03.09.2017 Стрёммен 0:0 Эльверум ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Левангер 1:1 Эльверум ПД
- 13.08.2017 Эльверум 0:4 Будё-Глимт ПД
- 10.08.2017 Волеренга 1:0 Эльверум К
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
- 30.07.2017 Эльверум 3:4 Флурё ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 18.06.2017 Эльверум 0:0 Осане ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
Мьёндален (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Арендал 0:1 Мьёндален ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 05.08.2017 Старт 2:1 Мьёндален ПД
- 29.07.2017 Мьёндален 1:2 Будё-Глимт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален ПД
- 25.06.2017 Мьёндален 2:4 Флурё ПД
- 18.06.2017 Ранхейм 1:1 Мьёндален ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:1
|30
|22
|5
|3
|79 - 33
|71
|2.
|Старт
|1:1
|30
|16
|8
|6
|56 - 34
|56
|3.
|Мьёндален
|1:0
|30
|15
|7
|8
|54 - 37
|52
|4.
|Ранхейм
|2:1
|30
|15
|7
|8
|48 - 39
|52
|5.
|Саннес Ульф
|0:2
|30
|14
|9
|7
|44 - 38
|51
|6.
|Улленсакер/Киса
|0:1
|30
|15
|3
|12
|61 - 54
|48
|7.
|Левангер
|1:0
|30
|10
|12
|8
|38 - 36
|42
|8.
|Тромсдален
|1:0
|30
|9
|10
|11
|43 - 43
|37
|9.
|Конгсвингер
|0:1
|30
|10
|6
|14
|47 - 46
|36
|10.
|Стрёммен
|1:2
|30
|9
|9
|12
|39 - 43
|36
|11.
|Флурё
|0:0
|30
|9
|9
|12
|40 - 46
|36
|12.
|Ерв
|0:0
|30
|8
|9
|13
|44 - 57
|33
|13.
|Осане
|1:1
|30
|6
|13
|11
|36 - 55
|31
|14.
|Фредрикстад
|2:0
|30
|5
|11
|14
|32 - 51
|26
|15.
|Эльверум
|0:1
|30
|4
|12
|14
|29 - 49
|24
|16.
|Арендал
|1:2
|30
|5
|6
|19
|33 - 62
|21
Второй тайм
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фредриксен Матиас.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Haris Cirak получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elverum Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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