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  5. Первый дивизион
Стадион:
Конгсвингер
0:1
Второй тайм: 52'
Тромсдален
0'
0:1
10' Гол
Mathias Dahl Abelsen
40' Желтая карточка
Harald Holter
48' Желтая карточка
Joergen Richardsen
48' Желтая карточка
Мохаммед Ахамед
52'
Второй тайм
Желтая карточка
48'
Мохаммед Ахамед получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Йорген Рихардсен получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Harald Holter получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mathias Dahl Abelsen.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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