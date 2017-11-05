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Стадион:
Фредрикстад
2:0
Второй тайм: 54'
Саннес Ульф
0'
1:0
33' Гол
Akinsola Akinyemi
2:0
36' Гол
Ульрик Фло
54'
Второй тайм
46'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Roy Miljeteig заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ульрик Фло.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Akinsola Akinyemi.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fredrikstad Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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