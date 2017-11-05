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Стадион: Фредрикстад
2:0
Второй тайм: 54'
1:0
33' ГолAkinsola Akinyemi
2:0
36' ГолУльрик Фло
|
33'
1:0
36'
2:0
Состав команд
25
Jon
Masalin
18
Ludvig
Begby
17
Rocky
Lekaj
Фредрикстад 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Jon Masalin Вратарь
- 16 Filip Westgaard Защитник
- 4 Леко Мислав Защитник
- 22 Akinsola Akinyemi Защитник
- 18 Ludvig Begby Защитник
- 5 Скагестад Эдвард Полузащитник
- 21 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 17 Rocky Lekaj Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Полузащитник
- 7 Ветели Йоона Полузащитник
- 10 Sanel Kapidzic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Haavar Jenssen Вратарь
- 28 Нуху Разак Защитник
- 19 Henrik Bredeli Защитник
- 14 Alexander Henningsson Полузащитник
- 20 Haavard Aasheim Полузащитник
- 11 Будусон Джонни Нападающий
- 42 Thomas Rekdal
- Главный тренер: Andrea Loberto
Саннес Ульф 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Сальгрен Саку-Пекка Вратарь
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 19 Mads Nielsen II Защитник
- 26 Сола Кеннет Защитник
- 6 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 9 Oddbjoern Skartun Нападающий
- 21 Селлин Кьелл Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Egil Selvik Вратарь
- 14 Nikolaj Geertsen Защитник
- 10 Roy Miljeteig Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- 17 Roger Eikeland Нападающий
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Фредрикстад (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 29.10.2017 Тромсдален 5:0 Фредрикстад ПД
- 24.10.2017 Фредрикстад 1:2 Ранхейм ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Фредрикстад 2:1 Старт ПД
- 10.09.2017 Эльверум 1:1 Фредрикстад ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
- 20.08.2017 Арендал 1:1 Фредрикстад ПД
- 16.08.2017 Будё-Глимт 4:0 Фредрикстад ПД
- 13.08.2017 Фредрикстад 0:0 Левангер ПД
- 06.08.2017 Ерв 2:0 Фредрикстад ПД
- 30.07.2017 Фредрикстад 1:1 Стрёммен ПД
- 23.07.2017 Флурё 4:1 Фредрикстад ПД
- 02.07.2017 Фредрикстад 2:1 Тромсдален ПД
- 25.06.2017 Осане 1:1 Фредрикстад ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Стрёммен 4:1 Фредрикстад ПД
- 28.05.2017 Фредрикстад 1:1 Арендал ПД
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
- 11.06.2017 Саннес Ульф 2:0 Ранхейм ПД
- 04.06.2017 Флурё 3:1 Саннес Ульф ПД
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
Последние игры между собой
Фредрикстад: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Саннес Ульф: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
- 17.04.2017 Саннес Ульф 0:0 Фредрикстад Первый дивизион
- 05.07.2016 Фредрикстад 0:0 Саннес Ульф Первый дивизион
- 24.04.2016 Саннес Ульф 3:1 Фредрикстад Первый дивизион
- 30.08.2015 Фредрикстад 3:2 Саннес Ульф Первый дивизион
- 13.05.2015 Саннес Ульф 6:1 Фредрикстад Первый дивизион
- 02.03.2015 Фредрикстад 0:1 Саннес Ульф Товарищеские матчи. Сборные
- 27.10.2012 Саннес Ульф 5:1 Фредрикстад Типпелиген
- 28.04.2012 Фредрикстад 3:4 Саннес Ульф Типпелиген
- 03.10.2010 Фредрикстад 3:1 Саннес Ульф Адекколига
- 28.07.2010 Саннес Ульф 0:1 Фредрикстад Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:1
|30
|22
|5
|3
|79 - 33
|71
|2.
|Старт
|1:0
|30
|17
|7
|6
|56 - 33
|58
|3.
|Саннес Ульф
|0:2
|30
|14
|9
|7
|44 - 38
|51
|4.
|Мьёндален
|0:0
|30
|14
|8
|8
|53 - 37
|50
|5.
|Ранхейм
|1:1
|30
|14
|8
|8
|47 - 39
|50
|6.
|Улленсакер/Киса
|0:1
|30
|15
|3
|12
|61 - 54
|48
|7.
|Левангер
|1:0
|30
|10
|12
|8
|38 - 36
|42
|8.
|Тромсдален
|1:0
|30
|9
|10
|11
|43 - 43
|37
|9.
|Конгсвингер
|0:1
|30
|10
|6
|14
|47 - 46
|36
|10.
|Стрёммен
|1:2
|30
|9
|9
|12
|39 - 43
|36
|11.
|Флурё
|0:0
|30
|9
|9
|12
|40 - 46
|36
|12.
|Ерв
|0:0
|30
|8
|9
|13
|44 - 57
|33
|13.
|Осане
|0:1
|30
|6
|12
|12
|35 - 55
|30
|14.
|Фредрикстад
|2:0
|30
|5
|11
|14
|32 - 51
|26
|15.
|Эльверум
|0:0
|30
|4
|13
|13
|29 - 48
|25
|16.
|Арендал
|1:1
|30
|5
|7
|18
|33 - 61
|22
Второй тайм
46'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Roy Miljeteig заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ульрик Фло.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Akinsola Akinyemi.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fredrikstad Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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