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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Хуагесунд
1:1
Первый тайм: 8'
1:0
5' ГолJacub Serafin
|
5'
1:0
Состав команд
35
Икеди
Энтони
16
Лейте
Бруно
Хёугесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 35 Икеди Энтони Полузащитник
- 6 Jacub Serafin Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 7 Абди Либан Нападающий
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 26 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 13 Eirik Maeland Полузащитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- 15 Izuchukwu Anthony
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 66 Andreas Hoven
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2017 Хёугесунн 2:2 Стабек Т
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Колрейн 0:0 Хёугесунн ЛЕ
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 29.06.2017 Хёугесунн 7:0 Колрейн ЛЕ
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 24.05.2017 Скейд 2:4 Стрёмсгодсет К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 06.11.2016 Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 03.04.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 11.09.2015 Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген
- 24.05.2015 Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.10.2014 Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.06.2014 Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 10.11.2013 Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген
- 06.07.2013 Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.10.2012 Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.04.2012 Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген
- 27.11.2011 Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.06.2011 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 18.07.2010 Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 07.07.2010 Стрёмсгодсет 3:0 Хёугесунн Кубок НМ
- 21.03.2010 Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|27
|17
|7
|3
|54 - 17
|58
|2.
|Мольде
|28
|15
|5
|8
|47 - 33
|50
|3.
|Сарпсборг-08
|27
|12
|11
|4
|46 - 32
|47
|4.
|Стрёмсгодсет
|27
|12
|8
|7
|37 - 31
|44
|5.
|Бранн
|27
|12
|7
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Хёугесунн
|27
|11
|6
|10
|32 - 31
|39
|7.
|Одд
|27
|11
|6
|10
|26 - 32
|39
|8.
|Саннефьёрд
|28
|11
|3
|14
|35 - 45
|36
|9.
|Волеренга
|28
|10
|6
|12
|44 - 41
|36
|10.
|Стабек
|27
|9
|8
|10
|40 - 47
|35
|11.
|Лиллестрём
|27
|9
|7
|11
|37 - 39
|34
|12.
|Кристиансунд
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|13.
|Тромсё
|27
|8
|7
|12
|36 - 47
|31
|14.
|Согндаль
|27
|7
|7
|13
|32 - 43
|28
|15.
|Олесунн
|27
|6
|8
|13
|32 - 45
|26
|16.
|Викинг
|27
|4
|6
|17
|29 - 54
|18
Первый тайм
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jacub Serafin.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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