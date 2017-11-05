- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Бранн
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
33
Амин
Нури
19
Вега
Дейвер
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 24 Лесиевски Пётр Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 29 Бармен Кристоффер Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 17 Соренсен Гилли Полузащитник
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 9 Скаанес Каспер
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Лиллестрём 4-3-3
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 8 Charles Ezeh Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Нападающий
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- 3 Микальсен Симен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 23 Удожи Чигозе Нападающий
- 10 Тагбажуми Марко Нападающий
- 7 Moses Ebiye
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Бранн 2:0 Одд Т
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
Лиллестрём (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 26.08.2017 Лиллестрём 3:1 Стабек К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
Последние игры между собой
Бранн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Типпелиген
- 16.10.2016 Бранн 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 11.05.2016 Лиллестрём 1:0 Бранн Типпелиген
- 01.08.2014 Лиллестрём 4:3 Бранн Типпелиген
- 21.04.2014 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 09.08.2013 Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 14.04.2013 Лиллестрём 2:0 Бранн Типпелиген
- 13.05.2012 Лиллестрём 3:4 Бранн Типпелиген
- 23.02.2012 Бранн 5:1 Лиллестрём Товарищеские матчи. Сборные
- 20.11.2011 Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 04.04.2011 Лиллестрём 1:4 Бранн Типпелиген
- 17.10.2010 Лиллестрём 3:2 Бранн Типпелиген
- 16.05.2010 Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 25.10.2009 Лиллестрём 3:1 Бранн Типпелиген
- 30.04.2009 Бранн 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 22.09.2008 Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген
- 27.04.2008 Бранн 2:1 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|27
|17
|7
|3
|54 - 17
|58
|2.
|Мольде
|28
|15
|5
|8
|47 - 33
|50
|3.
|Сарпсборг-08
|27
|12
|11
|4
|46 - 32
|47
|4.
|Стрёмсгодсет
|27
|12
|8
|7
|37 - 31
|44
|5.
|Бранн
|27
|12
|7
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Хёугесунн
|27
|11
|6
|10
|32 - 31
|39
|7.
|Одд
|27
|11
|6
|10
|26 - 32
|39
|8.
|Саннефьёрд
|28
|11
|3
|14
|35 - 45
|36
|9.
|Волеренга
|28
|10
|6
|12
|44 - 41
|36
|10.
|Стабек
|27
|9
|8
|10
|40 - 47
|35
|11.
|Лиллестрём
|27
|9
|7
|11
|37 - 39
|34
|12.
|Кристиансунд
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|13.
|Тромсё
|27
|8
|7
|12
|36 - 47
|31
|14.
|Согндаль
|27
|7
|7
|13
|32 - 43
|28
|15.
|Олесунн
|27
|6
|8
|13
|32 - 45
|26
|16.
|Викинг
|27
|4
|6
|17
|29 - 54
|18
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация