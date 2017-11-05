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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Фоссхауган Кампус
Состав команд
40
Ховланд
Эвен
41
Велер
Кьетил
14
Риндарёй
Уле
18
Bendik
Bye
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 40 Ховланд Эвен Защитник
- 41 Велер Кьетил Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 14 Риндарёй Уле Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 3 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 77 Мандич Станиша Полузащитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Тромсё 3-4-3
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 8 Ulrik Yttergaard Jenssen Защитник
- 24 Mikael Ingebrigtsen Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- 23 Gjermund Aasen Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 17 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 18 Mour Samb
- 40 Javi Jimenez II
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Рёуфосс 0:2 Согндаль К
Тромсё (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 16.07.2017 Саннефьёрд 3:0 Тромсё Т
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 25.06.2017 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Флёя 1:3 Тромсё К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 24.05.2017 Финнснес 0:2 Тромсё К
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 4
Тромсё: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 1
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Типпелиген
- 11.09.2016 Тромсё 2:0 Согндаль Типпелиген
- 12.05.2016 Согндаль 0:0 Тромсё Типпелиген
- 29.02.2016 Согндаль 0:0 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 26.02.2015 Согндаль 1:3 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 26.02.2015 Согндаль 1:3 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 14.07.2013 Тромсё 2:2 Согндаль Типпелиген
- 17.03.2013 Согндаль 2:2 Тромсё Типпелиген
- 23.09.2012 Согндаль 1:0 Тромсё Типпелиген
- 07.07.2012 Согндаль 1:1 Тромсё Типпелиген
- 23.10.2011 Тромсё 0:0 Согндаль Типпелиген
- 17.04.2011 Согндаль 0:0 Тромсё Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|27
|17
|7
|3
|54 - 17
|58
|2.
|Мольде
|28
|15
|5
|8
|47 - 33
|50
|3.
|Сарпсборг-08
|27
|12
|11
|4
|46 - 32
|47
|4.
|Стрёмсгодсет
|27
|12
|8
|7
|37 - 31
|44
|5.
|Бранн
|27
|12
|7
|8
|46 - 32
|43
|6.
|Хёугесунн
|27
|11
|6
|10
|32 - 31
|39
|7.
|Одд
|27
|11
|6
|10
|26 - 32
|39
|8.
|Саннефьёрд
|28
|11
|3
|14
|35 - 45
|36
|9.
|Волеренга
|28
|10
|6
|12
|44 - 41
|36
|10.
|Стабек
|27
|9
|8
|10
|40 - 47
|35
|11.
|Лиллестрём
|27
|9
|7
|11
|37 - 39
|34
|12.
|Кристиансунд
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|13.
|Тромсё
|27
|8
|7
|12
|36 - 47
|31
|14.
|Согндаль
|27
|7
|7
|13
|32 - 43
|28
|15.
|Олесунн
|27
|6
|8
|13
|32 - 45
|26
|16.
|Викинг
|27
|4
|6
|17
|29 - 54
|18
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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