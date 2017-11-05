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Крузейро
1:0
Второй тайм: 73'
Атлетико Паранаэнсе
0'
32' Желтая карточка
Rafinha XVII
1:0
41' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
73'
Второй тайм
66'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Lucas Fernandes уходит, и Pablo заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Арраскаэта Джорджиан.
Желтая карточка
32'
Rafinha получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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