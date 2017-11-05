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1:0
Второй тайм: 73'
32' Желтая карточкаRafinha XVII
1:0
41' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
|
32'
41'
1:0
Состав команд
30
Тиаго
Невес
70
Rafinha
XVII
13
Андре
Пауло
87
Фабрисио
III
9
Ribamar
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 35 Murilo Cerqueira Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 70 Rafinha XVII Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 23 Jose Elber Полузащитник
- 34 Nonoca
- 22 Rafael Galhardo
- 18 Alexis Messidoro
- 11 Alisson II
- 12 Рафаэл Пирес
- 17 Bryan Garcia II
- 40 Jonata
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Вевертон Перейра Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 25 Wanderson VIII Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 87 Фабрисио III Защитник
- 21 Павес Эстебан Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 23 Lucas Fernandes III Полузащитник
- 17 Guilherme XIV Полузащитник
- 8 Sidcley Ferreira Полузащитник
- 9 Ribamar Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 99 Лео Леонардо Вратарь
- 4 Cleberson Защитник
- 27 Ivaldo Защитник
- 77 Douglas Coutinho Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 91 Honorato Ederson I
- 92 Pablo I
- 39 Bruno Moura
- 6 Eduardo XVII
- 55 Matheus Anjos
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.10.2017 Палмейрас 2:2 Крузейро СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Куритиба 1:0 Крузейро СA
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро СA
- 07.10.2017 Крузейро 2:1 Понте-Прета СA
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 03.09.2017 Лондрина ЕК 2:2 Крузейро КСМР
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио КСМР
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио К
- 20.08.2017 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 17.08.2017 Гремио 1:0 Крузейро К
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро СA
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
- 04.08.2017 Васко да Гама 0:3 Крузейро СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе СA
- 22.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Спорт Ресифи СA
- 20.10.2017 Витория 2:3 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 10.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба СA
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.08.2017 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Баия СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 04.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Аваи СA
- 01.08.2017 Васко да Гама 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио К
- 24.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Понте-Прета СA
- 21.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A
- 29.10.2016 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Серия A
- 12.07.2016 Крузейро 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 10.03.2016 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио
- 15.10.2015 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Серия A
- 05.07.2015 Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 18.09.2014 Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 04.05.2014 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Крузейро Бразилейро Серия А
- 15.09.2013 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 29.05.2013 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Бразилейро Серия А
- 10.05.2012 Крузейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
- 03.05.2012 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Кубок Бразилии
- 20.11.2011 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 18.08.2011 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро Серия A
- 03.10.2010 Крузейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 15.07.2010 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A
- 22.11.2009 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Крузейро Серия A
- 06.08.2009 Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 26.10.2008 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Серия A
- 17.07.2008 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|3:2
|32
|18
|8
|6
|43 - 23
|62
|2.
|Сантос
|32
|15
|11
|6
|36 - 23
|56
|3.
|Палмейрас
|2:3
|32
|16
|6
|10
|50 - 36
|54
|4.
|Гремио
|0:1
|32
|15
|6
|11
|45 - 29
|51
|5.
|Крузейро
|1:0
|32
|14
|9
|9
|39 - 30
|51
|6.
|Фламенго
|1:0
|32
|13
|11
|8
|41 - 29
|50
|7.
|Ботафого
|32
|13
|9
|10
|40 - 34
|48
|8.
|Васко да Гама
|31
|12
|8
|11
|31 - 39
|44
|9.
|Сан-Паулу
|32
|12
|7
|13
|42 - 43
|43
|10.
|Баия
|1:0
|32
|11
|9
|12
|41 - 41
|42
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|32
|11
|9
|12
|37 - 38
|42
|12.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|13.
|Флуминенсе
|32
|10
|12
|10
|42 - 42
|42
|14.
|Шапекоэнсе
|31
|11
|6
|14
|36 - 43
|39
|15.
|Куритиба
|32
|10
|8
|14
|36 - 41
|38
|16.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|8
|14
|39 - 47
|35
|17.
|Понте-Прета
|0:1
|32
|9
|8
|15
|31 - 41
|35
|18.
|Аваи
|32
|8
|11
|13
|22 - 41
|35
|19.
|Витория
|31
|9
|7
|15
|39 - 48
|34
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|32
|7
|6
|19
|29 - 49
|27
Второй тайм
66'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Lucas Fernandes уходит, и Pablo заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Арраскаэта Джорджиан.
32'
Rafinha получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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