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0:1
47' ГолРибейро Эвертон
|
47'
0:1
70'
1:1
Состав команд
29
Артур
Рамос
17
Ramiro
7
Луан
9
Jael
I
24
Алвес
Диего
21
Para
I
6
Rene
III
22
Ewerthon
VI
25
Felipe
Vizeu
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Paulo Victor III Вратарь
- 2 Edilson I Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 26 Marcelo Ferreira I Защитник
- 29 Артур Рамос Полузащитник
- 5 Michael Madera V Полузащитник
- 17 Ramiro Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 21 Luis Fernando III Полузащитник
- 9 Jael I Нападающий
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 30 Родолфо Гайото Защитник
- 3 Rafael Vaz Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 25 Felipe Vizeu Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Alex Santana III Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 42 Matheus Savio Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 17 Gabriel Paulista VI
- 19 Дарио Леонардо Конка
- 29 Perez Martinez Lucas VII
- 20 Vinicius Junior
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 02.11.2017 Гремио 0:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 30.10.2017 Аваи 2:2 Гремио СA
- 26.10.2017 Барселона Гуаякиль 0:3 Гремио КЛ
- 22.10.2017 Гремио 1:3 Палмейрас СA
- 19.10.2017 Коринтианс 0:0 Гремио СA
- 16.10.2017 Куритиба 0:1 Гремио СA
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро СA
- 01.10.2017 Гремио 1:0 Флуминенсе СA
- 25.09.2017 Баия 1:0 Гремио СA
- 21.09.2017 Гремио 1:0 Ботафого КЛ
- 17.09.2017 Гремио 0:1 Шапекоэнсе СA
- 14.09.2017 Ботафого 0:0 Гремио КЛ
- 10.09.2017 Васко да Гама 1:0 Гремио СA
- 02.09.2017 Гремио 5:0 Спорт Ресифи СA
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио КСМР
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио К
- 20.08.2017 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.08.2017 Гремио 1:0 Крузейро К
- 14.08.2017 Ботафого 1:0 Гремио СA
- 10.08.2017 Гремио 2:1 Годой Крус КЛ
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 02.11.2017 Фламенго 3:3 Флуминенсе КС
- 29.10.2017 Фламенго 0:0 Васко да Гама СA
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго КС
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио Серия A
- 09.02.2017 Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио
- 21.08.2016 Фламенго 2:1 Гремио Серия A
- 22.05.2016 Гремио 1:0 Фламенго Серия A
- 01.11.2015 Гремио 2:0 Фламенго Серия A
- 19.07.2015 Фламенго 1:0 Гремио Серия A
- 07.12.2014 Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А
- 07.09.2014 Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 18.11.2013 Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А
- 25.08.2013 Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 17.09.2012 Фламенго 1:1 Гремио Серия A
- 24.06.2012 Фламенго 0:2 Гремио Серия A
- 30.10.2011 Гремио 4:2 Фламенго Серия A
- 31.07.2011 Фламенго 2:0 Гремио Серия A
- 23.09.2010 Гремио 2:2 Фламенго Серия A
- 30.05.2010 Фламенго 1:1 Гремио Серия A
- 06.12.2009 Фламенго 2:1 Гремио Серия A
- 16.08.2009 Гремио 4:1 Фламенго Серия A
- 22.08.2008 Фламенго 2:1 Гремио Серия A
- 18.05.2008 Гремио 0:0 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|3:2
|32
|18
|8
|6
|43 - 23
|62
|2.
|Сантос
|32
|15
|11
|6
|36 - 23
|56
|3.
|Палмейрас
|2:3
|32
|16
|6
|10
|50 - 36
|54
|4.
|Гремио
|0:1
|32
|15
|6
|11
|45 - 29
|51
|5.
|Крузейро
|1:0
|32
|14
|9
|9
|39 - 30
|51
|6.
|Фламенго
|1:0
|32
|13
|11
|8
|41 - 29
|50
|7.
|Ботафого
|32
|13
|9
|10
|40 - 34
|48
|8.
|Васко да Гама
|31
|12
|8
|11
|31 - 39
|44
|9.
|Сан-Паулу
|32
|12
|7
|13
|42 - 43
|43
|10.
|Баия
|1:0
|32
|11
|9
|12
|41 - 41
|42
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|32
|11
|9
|12
|37 - 38
|42
|12.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|13.
|Флуминенсе
|32
|10
|12
|10
|42 - 42
|42
|14.
|Шапекоэнсе
|31
|11
|6
|14
|36 - 43
|39
|15.
|Куритиба
|32
|10
|8
|14
|36 - 41
|38
|16.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|8
|14
|39 - 47
|35
|17.
|Понте-Прета
|0:1
|32
|9
|8
|15
|31 - 41
|35
|18.
|Аваи
|32
|8
|11
|13
|22 - 41
|35
|19.
|Витория
|31
|9
|7
|15
|39 - 48
|34
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|32
|7
|6
|19
|29 - 49
|27
Второй тайм
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Эвертон.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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