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Гремио
1:1
Второй тайм: 71'
Фламенго
0'
0:1
47' Гол
Рибейро Эвертон
1:1
70' Гол
 71'
Второй тайм
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Эвертон.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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