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3:1
Конец матча
33' Желтая карточкаОтеро Ромуло
1:0
45' ГолArthur VIII
47' Желтая карточкаFabio Santos IV
1:1
51' ГолFred II
61' Желтая карточкаMendes Elias II
2:1
61' ГолБраз Давид
70' Желтая карточкаГедес Даниэл
3:1
80' ГолОливейра Рикардо II
|
33'
45'
1:0
47'
51'
1:1
60'
61'
61'
2:1
70'
80'
3:1
85'
Состав команд
14
Браз
Давид
22
Caju
III
23
Arthur
VIII
11
Отеро
Ромуло
10
Касарес
Хуан
9
Fred
II
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 22 Caju III Защитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 27 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Полузащитник
- 23 Arthur VIII Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 41 Сержиньо Солер Полузащитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 20 Emiliano Vecchio Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 11 Kayke Нападающий
- 43 Rodrygo
- 2 Luiz Felipe III
- 21 Matheus Oliveira Santos
- 35 Lucas Crispim
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 36 Gleison Защитник
- 26 Сантана Фелипе Защитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 27 Luan III
- 14 Mansur
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 28.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Сантос СA
- 22.10.2017 Сантос 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Сантос СA
- 17.10.2017 Сантос 2:2 Витория СA
- 12.10.2017 Понте-Прета 1:1 Сантос СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 21.09.2017 Сантос 0:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Барселона Гуаякиль 1:1 Сантос КЛ
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс СA
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 21.08.2017 Куритиба 0:0 Сантос СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 07.08.2017 Аваи 0:0 Сантос СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 31.07.2017 Гремио 1:1 Сантос СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.10.2017 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|31
|17
|8
|6
|40 - 21
|59
|2.
|Сантос
|32
|15
|11
|6
|36 - 23
|56
|3.
|Палмейрас
|31
|16
|6
|9
|48 - 33
|54
|4.
|Гремио
|31
|15
|6
|10
|45 - 28
|51
|5.
|Ботафого
|1:0
|32
|14
|9
|9
|40 - 32
|51
|6.
|Крузейро
|31
|13
|9
|9
|38 - 30
|48
|7.
|Фламенго
|31
|12
|11
|8
|40 - 29
|47
|8.
|Васко да Гама
|31
|12
|8
|11
|31 - 39
|44
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|9
|11
|37 - 37
|42
|10.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|12.
|Шапекоэнсе
|31
|11
|6
|14
|36 - 43
|39
|13.
|Баия
|31
|10
|9
|12
|40 - 41
|39
|14.
|Флуминенсе
|0:1
|32
|9
|12
|11
|40 - 42
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|8
|14
|39 - 47
|35
|16.
|Куритиба
|31
|9
|8
|14
|32 - 41
|35
|17.
|Понте-Прета
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|18.
|Аваи
|31
|8
|11
|12
|22 - 37
|35
|19.
|Витория
|31
|9
|7
|15
|39 - 48
|34
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:0
|32
|7
|7
|18
|29 - 48
|28
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сантос производит замену. Bruno Henrique уходит, и Rodrygo заменяет его
85'
Атлетико Минейро производит замену. Фред уходит, и Моура Рафаэл заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оливейра Рикардо II.
77'
Сантос производит замену. Ренато Дирней уходит, и Yuri Oliveira Lima заменяет его
70'
Гедес Даниэл получает желтую карточку.
63'
Атлетико Минейро производит замену. Касарес Хуан уходит, и Валдивия Вандерсон заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браз Давид.
61'
Элиас Мендес Триндаде получает желтую карточку.
60'
Атлетико Минейро производит замену. Отеро Ромуло уходит, и Luan заменяет его
59'
Сантос производит замену. Arthur уходит, и Гедес Даниэл заменяет его
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
47'
Ромеу Фабио Сантос получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Arthur.
33'
Отеро Ромуло получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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