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Сантос
3:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
33' Желтая карточка
Отеро Ромуло
1:0
45' Гол
Arthur VIII
47' Желтая карточка
Fabio Santos IV
1:1
51' Гол
Fred II
61' Желтая карточка
Mendes Elias II
2:1
61' Гол
Браз Давид
70' Желтая карточка
Гедес Даниэл
3:1
80' Гол
Оливейра Рикардо II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сантос производит замену. Bruno Henrique уходит, и Rodrygo заменяет его
85'
Атлетико Минейро производит замену. Фред уходит, и Моура Рафаэл заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оливейра Рикардо II.
77'
Сантос производит замену. Ренато Дирней уходит, и Yuri Oliveira Lima заменяет его
Желтая карточка
70'
Гедес Даниэл получает желтую карточку.

63'
Атлетико Минейро производит замену. Касарес Хуан уходит, и Валдивия Вандерсон заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браз Давид.
Желтая карточка
61'
Элиас Мендес Триндаде получает желтую карточку.
60'
Атлетико Минейро производит замену. Отеро Ромуло уходит, и Luan заменяет его
59'
Сантос производит замену. Arthur уходит, и Гедес Даниэл заменяет его
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
Желтая карточка
47'
Ромеу Фабио Сантос получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Arthur.
Желтая карточка
33'
Отеро Ромуло получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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