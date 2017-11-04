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0:0
Первый тайм: 17'
Состав команд
4
Gilvan
11
Andrigo
Атлетико Гоияниенсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Marcos de Paula Dutra Вратарь
- 2 Jonatan Moreira III Защитник
- 3 Алвес Виллиан Защитник
- 4 Gilvan Защитник
- 6 Breno III Защитник
- 8 Paulo Sergio De Oliveira Paulinho Полузащитник
- 5 Каштру Андре Полузащитник
- 11 Andrigo Полузащитник
- 7 Роша Игор II Полузащитник
- 10 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 19 Walter Leandro Capeloza Artune I Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Klever Вратарь
- 13 Габриэль Эдуардо Защитник
- 17 Niltinho Полузащитник
- 14 Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- 18 Diego da Silva Rosa Нападающий
- 15 Marcao VI
- 9 Alison I
- 20 Jefferson Nem
- 16 Luiz Souza
Сан-Паулу 4-1-4-1
- Основной состав
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 28 Felipe Araruna Защитник
- 4 Арболеда Роберт Защитник
- 3 Кайо Родриго Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 25 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 10 Куэвас Кристиан Полузащитник
- 6 Петрос Матеус Полузащитник
- 15 Эрнанес Лима Полузащитник
- 23 Marcos Guilherme Полузащитник
- 9 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Денис Вратарь
- 32 Сантос Адерлан Защитник
- 22 Carlos Junior Защитник
- 5 Лугано Диего Защитник
- 39 Марсиньо Силва Полузащитник
- 33 Jonathan David Gomez Полузащитник
- 19 Antonio Santos Полузащитник
- 17 Gilberto IV
- 35 Brenner da Silva
- 34 Bruno VI
- 29 Lucas Fernandes IV
- 20 Shaylon
Предыдущие игры
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.10.2017 Витория 1:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.10.2017 Сантос 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 19.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 01.10.2017 Аваи 0:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 17.09.2017 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Куритиба СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Сантос СA
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго СA
- 19.10.2017 Флуминенсе 3:1 Сан-Паулу СA
- 15.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 01.10.2017 Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи СA
- 24.09.2017 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс СA
- 17.09.2017 Витория 1:2 Сан-Паулу СA
- 10.09.2017 Сан-Паулу 2:2 Понте-Прета СA
- 27.08.2017 Палмейрас 4:2 Сан-Паулу СA
- 20.08.2017 Аваи 1:1 Сан-Паулу СA
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро СA
- 06.08.2017 Баия 2:1 Сан-Паулу СA
- 04.08.2017 Сан-Паулу 1:2 Куритиба СA
- 29.07.2017 Ботафого 3:4 Сан-Паулу СA
- 25.07.2017 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 20.07.2017 Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама СA
- 16.07.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
Последние игры между собой
Атлетико Гоияниенсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 19.10.2012 Сан-Паулу 2:0 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 26.07.2012 Атлетико Гоияниенсе 4:3 Сан-Паулу Серия A
- 17.10.2011 Атлетико Гоияниенсе 3:0 Сан-Паулу Серия A
- 24.07.2011 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 28.11.2010 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сан-Паулу Серия A
- 03.09.2010 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гоияниенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|31
|17
|8
|6
|40 - 21
|59
|2.
|Сантос
|32
|15
|11
|6
|36 - 23
|56
|3.
|Палмейрас
|31
|16
|6
|9
|48 - 33
|54
|4.
|Гремио
|31
|15
|6
|10
|45 - 28
|51
|5.
|Ботафого
|1:0
|32
|14
|9
|9
|40 - 32
|51
|6.
|Крузейро
|31
|13
|9
|9
|38 - 30
|48
|7.
|Фламенго
|31
|12
|11
|8
|40 - 29
|47
|8.
|Васко да Гама
|31
|12
|8
|11
|31 - 39
|44
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|9
|11
|37 - 37
|42
|10.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|12.
|Шапекоэнсе
|31
|11
|6
|14
|36 - 43
|39
|13.
|Баия
|31
|10
|9
|12
|40 - 41
|39
|14.
|Флуминенсе
|0:1
|32
|9
|12
|11
|40 - 42
|39
|15.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|8
|14
|39 - 47
|35
|16.
|Куритиба
|31
|9
|8
|14
|32 - 41
|35
|17.
|Понте-Прета
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|18.
|Аваи
|31
|8
|11
|12
|22 - 37
|35
|19.
|Витория
|31
|9
|7
|15
|39 - 48
|34
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:0
|32
|7
|7
|18
|29 - 48
|28
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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