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Атлетико Гоияниенсе
0:0
Первый тайм: 17'
Сан-Паулу
0' 17'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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