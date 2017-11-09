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Фламенго
1:0
Второй тайм: 88'
Крузейро
0'
28' Желтая карточка
Энрике Лима
1:0
37' Гол
Ewerthon VI
55' Желтая карточка
Родолфо Гайото
56' Желтая карточка
Manoel Ribeiro II
64' Желтая карточка
Собис Рафаэл
88'
Второй тайм
80'
Фламенго производит замену. Lucas Paqueta уходит, и Vinicius Junior заменяет его
74'
Крузейро производит замену. Робиньо Робсон уходит, и Jonata заменяет его
69'
Крузейро производит замену. Alisson уходит, и Jose Elber заменяет его
Желтая карточка
64'
Собис Рафаэл получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Сильва Карвальо Маноел получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Родолфо Гайото получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Крузейро производит замену. Мариано Рафаел Маркес уходит, и Собис Рафаэл заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардосо Сильва Эвертон.
Желтая карточка
28'
Энрике Лима получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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