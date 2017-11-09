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28' Желтая карточкаЭнрике Лима
1:0
37' ГолEwerthon VI
55' Желтая карточкаРодолфо Гайото
56' Желтая карточкаManoel Ribeiro II
64' Желтая карточкаСобис Рафаэл
|
28'
37'
1:0
55'
64'
69'
74'
Состав команд
21
Para
I
33
Rafael
Vaz
6
Rene
III
22
Ewerthon
VI
47
Felipe
Vizeu
30
Тиаго
Невес
11
Alisson
II
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 39 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 42 Matheus Savio Полузащитник
- 59 Matheus Thuler
- 17 Gabriel Paulista VI
- 20 Vinicius Junior
- 19 Дарио Леонардо Конка
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 35 Murilo Cerqueira Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 11 Alisson II Полузащитник
- 15 Márquez Rafael V Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 23 Jose Elber Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- 18 Alexis Messidoro
- 17 Bryan Garcia II
- 16 Lucas Silva IV
- 22 Rafael Galhardo
- 28 Digao II
- 40 Jonata
- 37 Lucas Franca
- 34 Nonoca
- 12 Рафаэл Пирес
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.11.2017 Гремио 3:1 Фламенго СA
- 02.11.2017 Фламенго 3:3 Флуминенсе КС
- 29.10.2017 Фламенго 0:0 Васко да Гама СA
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго КС
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
Крузейро (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.11.2017 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 31.10.2017 Палмейрас 2:2 Крузейро СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Куритиба 1:0 Крузейро СA
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро СA
- 07.10.2017 Крузейро 2:1 Понте-Прета СA
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 03.09.2017 Лондрина ЕК 2:2 Крузейро КСМР
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио КСМР
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио К
- 20.08.2017 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 17.08.2017 Гремио 1:0 Крузейро К
- 13.08.2017 Сан-Паулу 3:2 Крузейро СA
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Крузейро: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго Кубок
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро Кубок
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго Серия A
- 25.09.2016 Фламенго 2:1 Крузейро Серия A
- 16.06.2016 Крузейро 0:1 Фламенго Серия A
- 11.09.2015 Фламенго 2:0 Крузейро Серия A
- 04.06.2015 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 12.10.2014 Фламенго 3:0 Крузейро Бразилейро Серия А
- 01.06.2014 Крузейро 3:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 08.12.2013 Фламенго 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А
- 08.09.2013 Крузейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 29.08.2013 Фламенго 1:0 Крузейро Кубок Бразилии
- 22.08.2013 Крузейро 2:1 Фламенго Кубок Бразилии
- 14.10.2012 Фламенго 1:1 Крузейро Серия A
- 22.07.2012 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 06.11.2011 Фламенго 5:1 Крузейро Серия A
- 04.08.2011 Крузейро 0:1 Фламенго Серия A
- 28.11.2010 Фламенго 1:2 Крузейро Серия A
- 02.09.2010 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 21.08.2009 Фламенго 1:2 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|33
|19
|8
|6
|44 - 23
|65
|2.
|Гремио
|33
|17
|6
|10
|49 - 29
|57
|3.
|Сантос
|1:1
|33
|15
|12
|6
|37 - 24
|57
|4.
|Палмейрас
|1:3
|33
|16
|6
|11
|51 - 39
|54
|5.
|Крузейро
|0:1
|33
|14
|9
|10
|39 - 31
|51
|6.
|Ботафого
|33
|14
|9
|10
|42 - 35
|51
|7.
|Фламенго
|1:0
|33
|13
|11
|9
|42 - 32
|50
|8.
|Васко да Гама
|1:1
|33
|12
|10
|11
|33 - 41
|46
|9.
|Баия
|33
|12
|9
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Сан-Паулу
|32
|12
|7
|13
|42 - 43
|43
|11.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|12.
|Флуминенсе
|32
|10
|12
|10
|42 - 42
|42
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|14.
|Шапекоэнсе
|32
|11
|7
|14
|37 - 44
|40
|15.
|Куритиба
|32
|10
|8
|14
|36 - 41
|38
|16.
|Витория
|3:1
|33
|10
|8
|15
|43 - 50
|38
|17.
|Спорт Ресифи
|33
|9
|9
|15
|41 - 50
|36
|18.
|Понте-Прета
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|19.
|Аваи
|33
|8
|11
|14
|23 - 43
|35
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|32
|7
|6
|19
|29 - 49
|27
Второй тайм
80'
Фламенго производит замену. Lucas Paqueta уходит, и Vinicius Junior заменяет его
74'
Крузейро производит замену. Робиньо Робсон уходит, и Jonata заменяет его
69'
Крузейро производит замену. Alisson уходит, и Jose Elber заменяет его
64'
Собис Рафаэл получает желтую карточку.
56'
Сильва Карвальо Маноел получает желтую карточку.
55'
Родолфо Гайото получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Крузейро производит замену. Мариано Рафаел Маркес уходит, и Собис Рафаэл заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардосо Сильва Эвертон.
28'
Энрике Лима получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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