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Атлетико Минейро
1:2
Перерыв
Атлетико Гоияниенсе
0'
0:1
6' Гол
Diego da Silva Rosa
16' Желтая карточка
Gilvan
1:1
18' Пенальти
Fabio Santos IV
26' Желтая карточка
Leo Silva I
1:2
27' Гол
Andrigo
28' Желтая карточка
Касарес Хуан
31' Желтая карточка
Fred II
31' Желтая карточка
Diego da Silva Rosa
45' Желтая карточка
Варкен Адилсон
45' Желтая карточка
Robson de Souza I
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Робиньо получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Варкен Адилсон получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Diego da Silva Rosa получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Фред получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Касарес Хуан получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrigo.
Желтая карточка
26'
Леонардо Сильва получает желтую карточку.
Описание гола
18'
Г О О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает пенальти
Желтая карточка
16'
Gilvan получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Diego da Silva Rosa.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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