- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:2
Перерыв
0:1
6' ГолDiego da Silva Rosa
16' Желтая карточкаGilvan
1:1
18' ПенальтиFabio Santos IV
26' Желтая карточкаLeo Silva I
1:2
27' ГолAndrigo
28' Желтая карточкаКасарес Хуан
31' Желтая карточкаFred II
31' Желтая карточкаDiego da Silva Rosa
45' Желтая карточкаВаркен Адилсон
45' Желтая карточкаRobson de Souza I
|
6'
0:1
16'
18'
1:1
26'
27'
1:2
28'
31'
45'
Состав команд
10
Касарес
Хуан
9
Fred
II
1
Klever
4
Gilvan
7
Andrigo
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 26 Сантана Фелипе Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 14 Mansur
- 27 Luan III
- 94 Gustavo Blanco
- 23 Matheus Mancini
- Главный тренер: Кульпи Левир
Атлетико Гоияниенсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Klever Вратарь
- 2 Jonatan Moreira III Защитник
- 3 Алвес Виллиан Защитник
- 4 Gilvan Защитник
- 6 Breno III Защитник
- 5 Marcao VI Полузащитник
- 8 Роша Игор II Полузащитник
- 7 Andrigo Полузащитник
- 10 Luis Pereira III Полузащитник
- 11 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 9 Diego da Silva Rosa Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Габриэль Эдуардо Защитник
- 19 Niltinho Полузащитник
- 15 Paulo Sergio De Oliveira Paulinho Полузащитник
- 14 Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- 16 Luiz Souza
- 17 Alison I
- 12 Lucas Frigeri
- 20 Jefferson Nem
- 18 Pedro Henrique Alves de Almeida
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.11.2017 Сантос 3:1 Атлетико Минейро СA
- 29.10.2017 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 05.11.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Сан-Паулу СA
- 29.10.2017 Витория 1:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.10.2017 Сантос 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 19.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 01.10.2017 Аваи 0:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 17.09.2017 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Куритиба СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гоияниенсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A
- 18.11.2012 Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 16.08.2012 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 18.09.2011 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 20.06.2011 Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 03.10.2010 Атлетико Гоияниенсе 2:3 Атлетико Минейро Серия A
- 16.07.2010 Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|33
|19
|8
|6
|44 - 23
|65
|2.
|Гремио
|33
|17
|6
|10
|49 - 29
|57
|3.
|Сантос
|33
|15
|11
|7
|37 - 25
|56
|4.
|Палмейрас
|33
|16
|6
|11
|51 - 39
|54
|5.
|Ботафого
|33
|14
|9
|10
|42 - 35
|51
|6.
|Крузейро
|33
|14
|9
|10
|39 - 32
|51
|7.
|Фламенго
|33
|13
|11
|9
|43 - 32
|50
|8.
|Васко да Гама
|33
|13
|9
|11
|34 - 41
|48
|9.
|Баия
|33
|12
|9
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Сан-Паулу
|0:0
|33
|12
|8
|13
|42 - 43
|44
|11.
|Флуминенсе
|32
|10
|12
|10
|42 - 42
|42
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|Атлетико Минейро
|1:2
|33
|11
|9
|13
|38 - 41
|42
|14.
|Шапекоэнсе
|0:0
|33
|11
|8
|14
|37 - 44
|41
|15.
|Куритиба
|32
|10
|8
|14
|36 - 41
|38
|16.
|Витория
|33
|10
|8
|15
|43 - 50
|38
|17.
|Спорт Ресифи
|33
|9
|9
|15
|41 - 50
|36
|18.
|Понте-Прета
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|19.
|Аваи
|33
|8
|11
|14
|23 - 43
|35
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|2:1
|33
|8
|6
|19
|31 - 50
|30
Первый тайм
45'
Робиньо получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Варкен Адилсон получает желтую карточку.
31'
Diego da Silva Rosa получает желтую карточку.
31'
Фред получает желтую карточку.
28'
Касарес Хуан получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrigo.
26'
Леонардо Сильва получает желтую карточку.
18'
Г О О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает пенальти
16'
Gilvan получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Diego da Silva Rosa.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация