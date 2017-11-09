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Витория
3:1
Второй тайм: 88'
Палмейрас
0'
1:0
7' Гол
Yago I
2:0
15' Гол
Santiago Trellez Viveros
2:1
20' Гол
Dudu X
32' Желтая карточка
Yago I
3:1
40' Гол
Yago I
42' Желтая карточка
Коррея Уйллиан
63' Вторая желтая карточка
Коррея Уйллиан
70' Желтая карточка
Jose Welison
88'
Второй тайм
Желтая карточка
70'
Jose Welison получает желтую карточку.
70'
Витория производит замену. Yago уходит, и Сантос Рене заменяет его
68'
Палмейрас производит замену. Keno уходит, и Герра Алехандро заменяет его
66'
Витория производит замену. Филлипе Соутто уходит, и Ramon заменяет его
63'
Палмейрас производит замену. Erik Lima уходит, и Roger заменяет его
63'
Коррея Уйллиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Палмейрас производит замену. Энрике Бруно уходит, и Dos Santos Fernando заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Коррея Уйллиан получает желтую карточку.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Yago.
Желтая карточка
32'
Yago получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Эдуардо Перейра Дуду.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Santiago Trellez Viveros.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Yago.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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