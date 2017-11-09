- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
7' ГолYago I
2:0
15' ГолSantiago Trellez Viveros
2:1
20' ГолDudu X
32' Желтая карточкаYago I
3:1
40' ГолYago I
42' Желтая карточкаКоррея Уйллиан
63' Вторая желтая карточкаКоррея Уйллиан
70' Желтая карточкаJose Welison
|
7'
1:0
15'
2:0
20'
2:1
32'
40'
3:1
42'
63'
68'
70'
70'
Состав команд
29
Patric
II
25
Kanu
V
14
Jose
Welison
77
Yago
I
27
David
VI
12
Майке
Роша
19
Энрике
Бруно
10
Мойсес
Лима
27
Keno
17
Erik
IV
7
Dudu
X
Витория 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 29 Patric II Защитник
- 3 Wallace I Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 6 Жеферсон Серкейро Защитник
- 14 Jose Welison Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 22 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- 27 David VI Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Алан Коста Защитник
- 35 Caique Защитник
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 21 Сантос Рене Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 20 Rafaelson Нападающий
- 70 Danilinho I
- 17 Jhemerson
- 40 Ramon XII
- 8 Carlos Eduardo IV
- 23 Caique IV
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 4 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 27 Keno Нападающий
- 17 Erik IV Нападающий
- 7 Dudu X Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Бастос Мишел Защитник
- 18 Герра Алехандро Полузащитник
- 20 Raphael Veiga Полузащитник
- 21 Тьяго Сантос Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 11 Jose da Silva Junior Ze Roberto II
- 13 Luan IV
- 47 Dos Santos Fernando
- 42 Vinicius III
- 22 Фабиано Лейсманн
- 23 Roger I
- 28 Hyoran
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.11.2017 Васко да Гама 1:1 Витория СA
- 29.10.2017 Витория 1:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.10.2017 Баия 2:1 Витория СA
- 20.10.2017 Витория 2:3 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.10.2017 Сантос 2:2 Витория СA
- 12.10.2017 Витория 1:2 Спорт Ресифи СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Витория 1:2 Сан-Паулу СA
- 10.09.2017 Витория 2:2 Флуминенсе СA
- 29.08.2017 Куритиба 0:1 Витория СA
- 19.08.2017 Коринтианс 0:1 Витория СA
- 13.08.2017 Витория 0:1 Аваи СA
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Витория 3:1 Понте-Прета СA
- 31.07.2017 Крузейро 0:0 Витория СA
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Витория 1:4 Васко да Гама СA
Палмейрас (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 05.11.2017 Коринтианс 3:2 Палмейрас СA
- 31.10.2017 Палмейрас 2:2 Крузейро СA
- 22.10.2017 Гремио 1:3 Палмейрас СA
- 20.10.2017 Палмейрас 2:0 Понте-Прета СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 13.10.2017 Палмейрас 2:2 Баия СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Флуминенсе 0:1 Палмейрас СA
- 19.09.2017 Палмейрас 1:0 Куритиба СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 27.08.2017 Палмейрас 4:2 Сан-Паулу СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 13.08.2017 Васко да Гама 1:1 Палмейрас СA
- 10.08.2017 Палмейрас 1:0 Барселона Гуаякиль КЛ
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 30.07.2017 Палмейрас 2:0 Аваи СA
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 23.07.2017 Спорт Ресифи 0:2 Палмейрас СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|33
|19
|8
|6
|44 - 23
|65
|2.
|Гремио
|33
|17
|6
|10
|49 - 29
|57
|3.
|Сантос
|1:1
|33
|15
|12
|6
|37 - 24
|57
|4.
|Палмейрас
|1:3
|33
|16
|6
|11
|51 - 39
|54
|5.
|Крузейро
|0:1
|33
|14
|9
|10
|39 - 31
|51
|6.
|Ботафого
|33
|14
|9
|10
|42 - 35
|51
|7.
|Фламенго
|1:0
|33
|13
|11
|9
|42 - 32
|50
|8.
|Васко да Гама
|1:1
|33
|12
|10
|11
|33 - 41
|46
|9.
|Баия
|33
|12
|9
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Сан-Паулу
|32
|12
|7
|13
|42 - 43
|43
|11.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|12.
|Флуминенсе
|32
|10
|12
|10
|42 - 42
|42
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|14.
|Шапекоэнсе
|32
|11
|7
|14
|37 - 44
|40
|15.
|Куритиба
|32
|10
|8
|14
|36 - 41
|38
|16.
|Витория
|3:1
|33
|10
|8
|15
|43 - 50
|38
|17.
|Спорт Ресифи
|33
|9
|9
|15
|41 - 50
|36
|18.
|Понте-Прета
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|19.
|Аваи
|33
|8
|11
|14
|23 - 43
|35
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|32
|7
|6
|19
|29 - 49
|27
Второй тайм
70'
Jose Welison получает желтую карточку.
70'
Витория производит замену. Yago уходит, и Сантос Рене заменяет его
68'
Палмейрас производит замену. Keno уходит, и Герра Алехандро заменяет его
66'
Витория производит замену. Филлипе Соутто уходит, и Ramon заменяет его
63'
Коррея Уйллиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
46'
Палмейрас производит замену. Энрике Бруно уходит, и Dos Santos Fernando заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Коррея Уйллиан получает желтую карточку.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Yago.
32'
Yago получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Эдуардо Перейра Дуду.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Santiago Trellez Viveros.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Yago.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация