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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:2
Конец матча
12' Желтая карточкаIgor Rabello
0:1
15' ГолBruno Silva II
0:2
19' ГолMarcos Vinicius III
29' Желтая карточкаOswaldo Henriquez
43' Желтая карточкаArnaldo II
59' Желтая карточкаJoao Paulo I
82' Желтая карточкаDurval
82' Желтая карточкаMatheus Fernandes
1:2
86' ГолАндре Филипе
|
12'
15'
0:1
19'
0:2
43'
59'
71'
82'
86'
1:2
Состав команд
1
Magrao
I
27
Samuel
VII
4
Durval
56
Sander
88
Patrick
I
28
Wescley
VI
17
Рожерио
Жозе
21
Rithely
10
Osvaldo
90
Андре
Филипе
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Magrao I Вратарь
- 27 Samuel VII Защитник
- 2 Oswaldo Henriquez Защитник
- 4 Durval Защитник
- 56 Sander Защитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 28 Wescley VI Полузащитник
- 17 Рожерио Жозе Полузащитник
- 21 Rithely Полузащитник
- 10 Osvaldo Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Detofol Agenor Вратарь
- 37 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 22 Neris Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 20 Томас Бединелли Полузащитник
- 5 Rodrigo Oliveira Полузащитник
- 44 Thallyson III Полузащитник
- 7 Reinaldo Lenis Нападающий
- 15 Bruno Sislo
- 11 Маркиньос Марко
- 40 Goebel Evandro X
- 63 Wildson Indio
Ботафого 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Роберто Фернандес Вратарь
- 4 Arnaldo II Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Луис Виктор Защитник
- 8 Bruno Silva II Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 11 Joao Paulo I Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 10 Marcos Vinicius III Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Marcelo Conceicao Защитник
- 16 Matheus Fernandes Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 18 Vinicius Tanque Полузащитник
- 17 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 14 Emerson I
- 12 Jefferson de Oliveira II
- 15 Gilson I
- 20 Guilherme dos Santos IX
Предыдущие игры
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 06.11.2017 Шапекоэнсе 1:1 Спорт Ресифи СA
- 03.11.2017 Хуниор 0:0 Спорт Ресифи КС
- 29.10.2017 Спорт Ресифи 3:4 Куритиба СA
- 27.10.2017 Спорт Ресифи 0:2 Хуниор КС
- 22.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Спорт Ресифи СA
- 20.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Сантос СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Витория 1:2 Спорт Ресифи СA
- 01.10.2017 Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи СA
- 26.09.2017 Спорт Ресифи 1:1 Васко да Гама СA
- 21.09.2017 Понте-Прета 1:0 Спорт Ресифи КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Спорт Ресифи 3:1 Понте-Прета КС
- 10.09.2017 Спорт Ресифи 0:1 Аваи СA
- 02.09.2017 Гремио 5:0 Спорт Ресифи СA
- 20.08.2017 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 13.08.2017 Спорт Ресифи 0:0 Понте-Прета СA
- 06.08.2017 Коринтианс 3:1 Спорт Ресифи СA
- 03.08.2017 Спорт Ресифи 2:2 Флуминенсе СA
- 30.07.2017 Баия 1:3 Спорт Ресифи СA
Ботафого (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.11.2017 Ботафого 1:2 Флуминенсе СA
- 29.10.2017 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого СA
- 24.10.2017 Ботафого 2:1 Коринтианс СA
- 19.10.2017 Аваи 1:1 Ботафого СA
- 15.10.2017 Васко да Гама 1:0 Ботафого СA
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 24.09.2017 Куритиба 2:3 Ботафого СA
- 21.09.2017 Гремио 1:0 Ботафого КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Ботафого 0:0 Гремио КЛ
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Понте-Прета 2:1 Ботафого СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 14.08.2017 Ботафого 1:0 Гремио СA
- 11.08.2017 Ботафого 2:0 Насьональ Монтевидео КЛ
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Ботафого: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|33
|19
|8
|6
|44 - 23
|65
|2.
|Гремио
|33
|17
|6
|10
|49 - 29
|57
|3.
|Сантос
|1:1
|33
|15
|12
|6
|37 - 24
|57
|4.
|Палмейрас
|1:3
|33
|16
|6
|11
|51 - 39
|54
|5.
|Крузейро
|0:1
|33
|14
|9
|10
|39 - 31
|51
|6.
|Ботафого
|33
|14
|9
|10
|42 - 35
|51
|7.
|Фламенго
|1:0
|33
|13
|11
|9
|42 - 32
|50
|8.
|Васко да Гама
|1:1
|33
|12
|10
|11
|33 - 41
|46
|9.
|Баия
|33
|12
|9
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Сан-Паулу
|32
|12
|7
|13
|42 - 43
|43
|11.
|Атлетико Минейро
|32
|11
|9
|12
|37 - 39
|42
|12.
|Флуминенсе
|32
|10
|12
|10
|42 - 42
|42
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|14.
|Шапекоэнсе
|32
|11
|7
|14
|37 - 44
|40
|15.
|Куритиба
|32
|10
|8
|14
|36 - 41
|38
|16.
|Витория
|3:1
|33
|10
|8
|15
|43 - 50
|38
|17.
|Спорт Ресифи
|33
|9
|9
|15
|41 - 50
|36
|18.
|Понте-Прета
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|19.
|Аваи
|33
|8
|11
|14
|23 - 43
|35
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|32
|7
|6
|19
|29 - 49
|27
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андре Филипе.
82'
Matheus Fernandes получает желтую карточку.
82'
Северино Рамос Дурвал получает желтую карточку.
76'
Спорт производит замену. Samuel уходит, и Томас Бединелли заменяет его
71'
Ботафого производит замену. Joao Paulo уходит, и Алвес до Наскименто Гилсон заменяет его
63'
Спорт производит замену. Рожерио Жозе уходит, и Reinaldo Lenis заменяет его
59'
Joao Paulo получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботафого производит замену. Rodrigo Lindoso уходит, и Matheus Fernandes заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Arnaldo получает желтую карточку.
29'
Oswaldo Henriquez получает желтую карточку.
24'
Спорт производит замену. Уэсли уходит, и Маркиньос Марко заменяет его
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcos Vinicius.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бруно Силва.
12'
Igor Rabello получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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