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Спорт Ресифи
1:2
Конец матча
Ботафого
0'
12' Желтая карточка
Igor Rabello
0:1
15' Гол
Bruno Silva II
0:2
19' Гол
Marcos Vinicius III
29' Желтая карточка
Oswaldo Henriquez
43' Желтая карточка
Arnaldo II
59' Желтая карточка
Joao Paulo I
82' Желтая карточка
Durval
82' Желтая карточка
Matheus Fernandes
1:2
86' Гол
Андре Филипе
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андре Филипе.
Желтая карточка
82'
Matheus Fernandes получает желтую карточку.
Желтая карточка
82'
Северино Рамос Дурвал получает желтую карточку.
76'
Спорт производит замену. Samuel уходит, и Томас Бединелли заменяет его
71'
Ботафого производит замену. Joao Paulo уходит, и Алвес до Наскименто Гилсон заменяет его

63'
Спорт производит замену. Рожерио Жозе уходит, и Reinaldo Lenis заменяет его
Желтая карточка
59'
Joao Paulo получает желтую карточку.
57'
Ботафого производит замену. Brenner уходит, и Guilherme заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботафого производит замену. Rodrigo Lindoso уходит, и Matheus Fernandes заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Arnaldo получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Oswaldo Henriquez получает желтую карточку.
24'
Спорт производит замену. Уэсли уходит, и Маркиньос Марко заменяет его
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcos Vinicius.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бруно Силва.
Желтая карточка
12'
Igor Rabello получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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