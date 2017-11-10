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Украина (до 21 года)
 
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Англия (до 21 года)
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До начала матча осталось 13 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Украина (до 21 года) - Англия (до 21 года), который состоится 10.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Украина (до 21 года) - Англия (до 21 года)
Украина (до 21 года)
8.7% (14)
Ничья:
11.2% (18)
Англия (до 21 года)
80.1% (129)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия (до 21 года):
36.6% (59)
Англия (до 21 года):
19.3% (31)
Ничья:
11.2% (18)
Англия (до 21 года):
11.2% (18)
Англия (до 21 года):
7.5% (12)
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