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Палмейрас
2:0
Второй тайм: 63'
Фламенго
0'
1:0
14' Гол
Дейверсон Силва
33' Желтая карточка
Rene III
2:0
36' Гол
Дейверсон Силва
63'
Второй тайм
58'
Палмейрас производит замену. Мело Фелипе уходит, и Тьяго Сантос заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Фламенго производит замену. Куэльяр Густаво уходит, и Vinicius Junior заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дейверсон Силва.
Желтая карточка
33'
Rene получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дейверсон Силва.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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