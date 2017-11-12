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1:0
14' ГолДейверсон Силва
33' Желтая карточкаRene III
2:0
36' ГолДейверсон Силва
|
14'
1:0
33'
36'
2:0
Состав команд
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
15
Бастос
Мишел
30
Мело
Фелипе
10
Мойсес
Лима
27
Keno
7
Dudu
X
21
Para
I
33
Rafael
Vaz
6
Rene
III
22
Ewerthon
VI
47
Felipe
Vizeu
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 13 Luan IV Защитник
- 15 Бастос Мишел Защитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 27 Keno Нападающий
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 7 Dudu X Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Жаилсон Марселино Вратарь
- 4 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 21 Тьяго Сантос Полузащитник
- 5 Арука Маркос Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 18 Герра Алехандро Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- 25 Antonio Carlos I
- 2 Jean III
- 23 Roger I
- 17 Erik IV
- 11 Jose da Silva Junior Ze Roberto II
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 39 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 42 Matheus Savio Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 20 Vinicius Junior
- 4 Juan Blanko II
- 17 Gabriel Paulista VI
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.11.2017 Витория 3:1 Палмейрас СA
- 05.11.2017 Коринтианс 3:2 Палмейрас СA
- 31.10.2017 Палмейрас 2:2 Крузейро СA
- 22.10.2017 Гремио 1:3 Палмейрас СA
- 20.10.2017 Палмейрас 2:0 Понте-Прета СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 13.10.2017 Палмейрас 2:2 Баия СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Флуминенсе 0:1 Палмейрас СA
- 19.09.2017 Палмейрас 1:0 Куритиба СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 27.08.2017 Палмейрас 4:2 Сан-Паулу СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 13.08.2017 Васко да Гама 1:1 Палмейрас СA
- 10.08.2017 Палмейрас 1:0 Барселона Гуаякиль КЛ
- 06.08.2017 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 30.07.2017 Палмейрас 2:0 Аваи СA
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 23.07.2017 Спорт Ресифи 0:2 Палмейрас СA
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 09.11.2017 Фламенго 2:0 Крузейро СA
- 05.11.2017 Гремио 3:1 Фламенго СA
- 02.11.2017 Фламенго 3:3 Флуминенсе КС
- 29.10.2017 Фламенго 0:0 Васко да Гама СA
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго КС
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
- 27.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас Серия A
- 15.09.2016 Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A
- 05.06.2016 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 06.12.2015 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 16.08.2015 Палмейрас 4:2 Фламенго Серия A
- 18.09.2014 Палмейрас 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.05.2014 Фламенго 4:2 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 18.11.2012 Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A
- 16.08.2012 Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A
- 13.10.2011 Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A
- 21.07.2011 Палмейрас 0:0 Фламенго Серия A
- 26.09.2010 Фламенго 1:3 Палмейрас Серия A
- 03.06.2010 Палмейрас 0:1 Фламенго Серия A
- 18.10.2009 Палмейрас 0:2 Фламенго Серия A
- 16.07.2009 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 16.11.2008 Фламенго 5:2 Палмейрас Серия A
- 31.07.2008 Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|34
|20
|8
|6
|45 - 23
|68
|2.
|Гремио
|1:1
|34
|17
|7
|10
|50 - 30
|58
|3.
|Палмейрас
|2:0
|34
|17
|6
|11
|53 - 39
|57
|4.
|Сантос
|33
|15
|11
|7
|37 - 25
|56
|5.
|Крузейро
|33
|14
|9
|10
|39 - 32
|51
|6.
|Ботафого
|34
|14
|9
|11
|42 - 36
|51
|7.
|Фламенго
|0:2
|34
|13
|11
|10
|43 - 34
|50
|8.
|Атлетико Минейро
|1:0
|34
|13
|9
|12
|41 - 41
|48
|9.
|Васко да Гама
|0:1
|34
|13
|9
|12
|34 - 42
|48
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|34
|13
|8
|13
|45 - 45
|47
|11.
|Баия
|0:1
|34
|12
|9
|13
|44 - 43
|45
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|12
|9
|13
|38 - 39
|45
|13.
|Флуминенсе
|33
|10
|13
|10
|44 - 44
|43
|14.
|Шапекоэнсе
|33
|11
|8
|14
|39 - 46
|41
|15.
|Куритиба
|33
|10
|9
|14
|38 - 43
|39
|16.
|Витория
|1:1
|34
|10
|9
|15
|44 - 51
|39
|17.
|Спорт Ресифи
|0:1
|34
|9
|9
|16
|41 - 51
|36
|18.
|Понте-Прета
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|19.
|Аваи
|34
|8
|11
|15
|23 - 44
|35
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|1:0
|34
|8
|6
|20
|32 - 52
|30
Второй тайм
58'
Палмейрас производит замену. Мело Фелипе уходит, и Тьяго Сантос заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Фламенго производит замену. Куэльяр Густаво уходит, и Vinicius Junior заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дейверсон Силва.
33'
Rene получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дейверсон Силва.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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