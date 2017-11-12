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0:1
Первый тайм: 19'
0:1
5' ГолRobson de Souza I
|
5'
0:1
Состав команд
1
Jean
V
22
Eduardo
VI
23
Rene
Junior
18
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
25
Yago
36
Gleison
11
Отеро
Ромуло
13
Моура
Рафаэл
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jean V Вратарь
- 22 Eduardo VI Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 2 Thiago Martins II Защитник
- 36 Juninho Capixaba Защитник
- 23 Rene Junior Полузащитник
- 5 Juninho V Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 18 Ze Rafael Полузащитник
- 17 Мендоса Стивен Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Матеус Рейс Защитник
- 15 Feijao Полузащитник
- 13 Матеус де Салес Полузащитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 9 Hernane Нападающий
- 30 Эдер Мартинс Нападающий
- 12 Gustavo V
- 20 Regis II
- 32 Rafael Santos III
- 29 Vinicius X
- 25 Wellington Silva I
- 16 Rodrigo Becao
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 25 Yago Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 23 Matheus Mancini Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 4 Эрасо Фриксон Защитник
- 19 Carlos Cesar Защитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 94 Gustavo Blanco
- 17 Capixaba
- 27 Luan III
- 14 Mansur
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Баия (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 09.11.2017 Аваи 1:2 Баия СA
- 05.11.2017 Баия 2:0 Понте-Прета СA
- 29.10.2017 Флуминенсе 1:1 Баия СA
- 22.10.2017 Баия 2:1 Витория СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 16.10.2017 Баия 2:0 Коринтианс СA
- 13.10.2017 Палмейрас 2:2 Баия СA
- 30.09.2017 Баия 1:1 Куритиба СA
- 25.09.2017 Баия 1:0 Гремио СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого СA
- 20.08.2017 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 14.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Баия СA
- 06.08.2017 Баия 2:1 Сан-Паулу СA
- 03.08.2017 Шапекоэнсе 1:1 Баия СA
- 30.07.2017 Баия 1:3 Спорт Ресифи СA
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 17.07.2017 Баия 1:1 Аваи СA
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.11.2017 Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 04.11.2017 Сантос 3:1 Атлетико Минейро СA
- 29.10.2017 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
Последние игры между собой
Баия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|34
|20
|8
|6
|45 - 23
|68
|2.
|Гремио
|1:1
|34
|17
|7
|10
|50 - 30
|58
|3.
|Палмейрас
|2:0
|34
|17
|6
|11
|53 - 39
|57
|4.
|Сантос
|33
|15
|11
|7
|37 - 25
|56
|5.
|Крузейро
|33
|14
|9
|10
|39 - 32
|51
|6.
|Ботафого
|34
|14
|9
|11
|42 - 36
|51
|7.
|Фламенго
|0:2
|34
|13
|11
|10
|43 - 34
|50
|8.
|Атлетико Минейро
|1:0
|34
|13
|9
|12
|41 - 41
|48
|9.
|Васко да Гама
|0:1
|34
|13
|9
|12
|34 - 42
|48
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|34
|13
|8
|13
|45 - 45
|47
|11.
|Баия
|0:1
|34
|12
|9
|13
|44 - 43
|45
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|12
|9
|13
|38 - 39
|45
|13.
|Флуминенсе
|33
|10
|13
|10
|44 - 44
|43
|14.
|Шапекоэнсе
|33
|11
|8
|14
|39 - 46
|41
|15.
|Куритиба
|33
|10
|9
|14
|38 - 43
|39
|16.
|Витория
|1:1
|34
|10
|9
|15
|44 - 51
|39
|17.
|Спорт Ресифи
|0:1
|34
|9
|9
|16
|41 - 51
|36
|18.
|Понте-Прета
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|19.
|Аваи
|34
|8
|11
|15
|23 - 44
|35
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|1:0
|34
|8
|6
|20
|32 - 52
|30
Первый тайм
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робиньо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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