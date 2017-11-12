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Баия
0:1
Первый тайм: 19'
Атлетико Минейро
0'
0:1
5' Гол
Robson de Souza I
19'
Первый тайм
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робиньо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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