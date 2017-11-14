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Шапекоэнсе
2:0
Конец матча
Сантос
0'
12' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
1:0
13' Пенальти
Веллингтон Паулиста
24' Желтая карточка
Luiz Felipe III
66' Желтая карточка
Сержиньо Солер
2:0
67' Гол
Артур IV
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Шапекоэнсе производит замену. Кантерос Гектор уходит, и Ненем заменяет его
76'
Шапекоэнсе производит замену. Веллингтон Паулиста уходит, и Де Мело Тулио заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Артур IV.
67'
Шапекоэнсе производит замену. Антонио Луис уходит, и Педро Жоао II заменяет его
Желтая карточка
66'
Сержиньо Солер получает желтую карточку.

63'
Сантос производит замену. Matheus Jesus уходит, и Сержиньо Солер заменяет его
53'
Сантос производит замену. Лима Лукас II уходит, и Jean Mota заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
24'
Luiz Felipe получает желтую карточку.
Описание гола
13'
Г О О О О О Л - Веллингтон Паулиста из команды Шапекоэнсе забивает пенальти
Желтая карточка
12'
Lucas получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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