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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:0
Конец матча
12' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
1:0
13' ПенальтиВеллингтон Паулиста
24' Желтая карточкаLuiz Felipe III
66' Желтая карточкаСержиньо Солер
2:0
67' ГолАртур IV
|
13'
1:0
24'
66'
67'
2:0
83'
Состав команд
93
Жандрей
16
Дуглас
Силва
5
Мойзес
11
Антонио
Луис
17
Артур
IV
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 22 Аподи Диаллиссон Защитник
- 16 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Рейналдо Мануэл Защитник
- 5 Мойзес Полузащитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 11 Антонио Луис Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 17 Артур IV Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Курзел Элиас Вратарь
- 1 Мораес Артур II Вратарь
- 21 Отавио Луис Защитник
- 2 Педро Жоао II Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 33 Маркес Лукас Полузащитник
- 23 Гуэрреро Фернандо Полузащитник
- 25 Минеро Лукас Полузащитник
- 30 Ненем Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 10 Де Мело Тулио Нападающий
- 95 Pelezinho
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 44 Matheus Jesus Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Нападающий
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- 23 Arthur VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 39 Jean Mota Защитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 41 Сержиньо Солер Полузащитник
- 20 Emiliano Vecchio Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 11 Kayke Нападающий
- 29 Yuri Alberto
- 43 Rodrygo
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 10.11.2017 Сан-Паулу 2:2 Шапекоэнсе СA
- 06.11.2017 Шапекоэнсе 1:1 Спорт Ресифи СA
- 29.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе СA
- 23.10.2017 Шапекоэнсе 2:0 Флуминенсе СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 30.09.2017 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе СA
- 24.09.2017 Шапекоэнсе 1:0 Понте-Прета СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Гремио 0:1 Шапекоэнсе СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 28.08.2017 Аваи 1:0 Шапекоэнсе СA
- 24.08.2017 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 15.08.2017 Урава Редс 1:0 Шапекоэнсе КБС
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 06.08.2017 Куритиба 2:0 Шапекоэнсе СA
Сантос (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 09.11.2017 Сантос 1:2 Васко да Гама СA
- 04.11.2017 Сантос 3:1 Атлетико Минейро СA
- 28.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Сантос СA
- 22.10.2017 Сантос 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Сантос СA
- 17.10.2017 Сантос 2:2 Витория СA
- 12.10.2017 Понте-Прета 1:1 Сантос СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 21.09.2017 Сантос 0:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Барселона Гуаякиль 1:1 Сантос КЛ
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс СA
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 21.08.2017 Куритиба 0:0 Сантос СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 07.08.2017 Аваи 0:0 Сантос СA
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 31.07.2017 Гремио 1:1 Сантос СA
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Сантос: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|34
|20
|8
|6
|45 - 23
|68
|2.
|Гремио
|34
|17
|7
|10
|50 - 30
|58
|3.
|Палмейрас
|34
|17
|6
|11
|53 - 39
|57
|4.
|Сантос
|34
|15
|11
|8
|37 - 27
|56
|5.
|Крузейро
|34
|15
|9
|10
|42 - 33
|54
|6.
|Ботафого
|34
|14
|9
|11
|42 - 36
|51
|7.
|Фламенго
|34
|13
|11
|10
|43 - 34
|50
|8.
|Васко да Гама
|34
|13
|10
|11
|35 - 42
|49
|9.
|Баия
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|10.
|Атлетико Минейро
|34
|12
|10
|12
|42 - 43
|46
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|12
|9
|13
|38 - 39
|45
|12.
|Сан-Паулу
|34
|12
|9
|13
|45 - 46
|45
|13.
|Шапекоэнсе
|34
|12
|8
|14
|41 - 46
|44
|14.
|Флуминенсе
|34
|10
|13
|11
|45 - 47
|43
|15.
|Куритиба
|34
|10
|10
|14
|39 - 44
|40
|16.
|Витория
|34
|10
|9
|15
|44 - 51
|39
|17.
|Спорт Ресифи
|34
|9
|9
|16
|41 - 52
|36
|18.
|Понте-Прета
|34
|9
|9
|16
|32 - 44
|36
|19.
|Аваи
|34
|8
|11
|15
|23 - 44
|35
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|34
|8
|6
|20
|33 - 52
|30
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Шапекоэнсе производит замену. Кантерос Гектор уходит, и Ненем заменяет его
76'
Шапекоэнсе производит замену. Веллингтон Паулиста уходит, и Де Мело Тулио заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Артур IV.
67'
Шапекоэнсе производит замену. Антонио Луис уходит, и Педро Жоао II заменяет его
66'
Сержиньо Солер получает желтую карточку.
63'
Сантос производит замену. Matheus Jesus уходит, и Сержиньо Солер заменяет его
53'
Сантос производит замену. Лима Лукас II уходит, и Jean Mota заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
24'
Luiz Felipe получает желтую карточку.
13'
Г О О О О О Л - Веллингтон Паулиста из команды Шапекоэнсе забивает пенальти
12'
Lucas получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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