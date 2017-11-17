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  5. Серия A
Шапекоэнсе
2:1
Конец матча
Витория
0'
0:1
20' Гол
David VI
23' Желтая карточка
Коррея Уйллиан
1:1
25' Гол
Артур IV
34' Желтая карточка
Wallace I
36' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
59' Желтая карточка
Caique
2:1
78' Гол
Де Мело Тулио
80' Желтая карточка
Jose Welison
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Шапекоэнсе производит замену. Антонио Луис уходит, и Отавио Луис заменяет его
82'
Витория производит замену. Jose Welison уходит, и Алан Коста заменяет его
82'
Витория производит замену. Коррея Уйллиан уходит, и Сантос Рене заменяет его
Желтая карточка
80'
Jose Welison получает желтую карточку.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Мело Тулио.

Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
69'
Шапекоэнсе производит замену. Веллингтон Паулиста уходит, и Де Мело Тулио заменяет его
66'
Витория производит замену. Caique уходит, и Андрэ Лима заменяет его
60'
Шапекоэнсе производит замену. Кантерос Гектор уходит, и Педро Жоао II заменяет его
Желтая карточка
59'
Caique получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Веллингтон Паулиста получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Реис да Сильва Валлаке получает желтую карточку.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Артур IV.
Желтая карточка
23'
Коррея Уйллиан получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает David.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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