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Баия
3:1
Конец матча
Сантос
0'
0:1
17' Гол
Bruno Henrique IV
1:1
23' Пенальти
Мендоса Стивен
30' Желтая карточка
Rene Junior
53' Желтая карточка
Tiago Pagnussat
2:1
55' Гол в свои ворота
Алисон II
77' Желтая карточка
Jean Mota
3:1
79' Пенальти
Edigar Junio
82' Желтая карточка
Лима Лукас II
85' Желтая карточка
Эдер Мартинс
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Eder получает желтую карточку.
Желтая карточка
82'
Лима Лукас II получает желтую карточку.
Описание гола
79'
Г О О О О О Л - Edigar Junio из команды Баия забивает пенальти
Желтая карточка
77'
Jean Mota получает желтую карточку.
75'
Баия производит замену. Эдуардо уходит, и Eder заменяет его

75'
Сантос производит замену. Ренато Дирней уходит, и Yuri Alberto заменяет его
67'
Баия производит замену. Аллионе Агустин уходит, и Regis заменяет его
63'
Баия производит замену. Juninho уходит, и Edson заменяет его
Описание гола
55'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Алисон II отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
53'
Tiago получает желтую карточку.
53'
Сантос производит замену. Arthur уходит, и Владимир Эрнандес заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Сантос производит замену. Браз Давид уходит, и Luiz Felipe заменяет его
Желтая карточка
30'
Rene Junior получает желтую карточку.
Описание гола
23'
Г О О О О О Л - Мендоса Стивен из команды Баия забивает пенальти
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Henrique.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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