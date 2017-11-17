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Ботафого
1:2
Конец матча
Атлетико Гоияниенсе
0'
24' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
0:1
41' Гол
Luis Pereira III
1:1
44' Гол
Joao Paulo I
1:2
59' Гол
Luiz Fernando IV
72' Желтая карточка
Guilherme dos Santos IX
77' Желтая карточка
Andrigo
89' Желтая карточка
Ronaldo VI
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Ronaldo получает желтую карточку.
89'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Andrigo уходит, и Габриэль Эдуардо заменяет его
79'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Jonathan уходит, и Marcao заменяет его
Желтая карточка
77'
Andrigo получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Guilherme получает желтую карточку.

68'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Igor уходит, и Ronaldo заменяет его
68'
Ботафого производит замену. Бруно Силва уходит, и Виана Пимпао заменяет его
62'
Ботафого производит замену. Marcos Vinicius уходит, и Валенсия Леонардо заменяет его
61'
Ботафого производит замену. Brenner уходит, и Vinicius Tanque заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luiz Fernando.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joao Paulo.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jorginho.
Желтая карточка
24'
Luiz Fernando получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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