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1:2
Конец матча
24' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
0:1
41' ГолLuis Pereira III
1:1
44' ГолJoao Paulo I
1:2
59' ГолLuiz Fernando IV
72' Желтая карточкаGuilherme dos Santos IX
77' Желтая карточкаAndrigo
89' Желтая карточкаRonaldo VI
|
24'
41'
0:1
44'
1:1
59'
1:2
77'
89'
Состав команд
Ботафого 4-2-3-1
- Основной состав
- Роберто Фернандес Вратарь
- Arnaldo II Защитник
- Mauro Joel Carli Защитник
- Igor Rabello Защитник
- Gilson I Защитник
- Rodrigo I Полузащитник
- Joao Paulo I Полузащитник
- Bruno Silva II Полузащитник
- Marcos Vinicius III Полузащитник
- Guilherme dos Santos IX Полузащитник
- Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- Marcelo Conceicao Защитник
- Luis Richardo Защитник
- Луис Виктор Защитник
- Vinicius Tanque Полузащитник
- Rodrigo Pimpao Полузащитник
- Дуду Полузащитник
- Фернандес Полузащитник
- Валенсия Леонардо Полузащитник
- Matheus Fernandes Полузащитник
- Jefferson de Oliveira II
- Emerson I
Атлетико Гоияниенсе 4-2-3-1
- Основной состав
- Klever Вратарь
- Jonatan Moreira III Защитник
- Алвес Виллиан Защитник
- Gilvan Защитник
- Breno III Защитник
- Каштру Андре Полузащитник
- Роша Игор II Полузащитник
- Andrigo Полузащитник
- Luis Pereira III Полузащитник
- Luiz Fernando IV Полузащитник
- Diego da Silva Rosa Нападающий
- Запасные игроки
- Габриэль Эдуардо Защитник
- Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- Педро Родригес Нападающий
- Marcao VI
- Ronaldo VI
- Luiz Souza
- Lucas Frigeri
- Alison I
- Jefferson Nem
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.11.2017 Ботафого 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.11.2017 Спорт Ресифи 1:2 Ботафого СA
- 05.11.2017 Ботафого 1:2 Флуминенсе СA
- 29.10.2017 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого СA
- 24.10.2017 Ботафого 2:1 Коринтианс СA
- 19.10.2017 Аваи 1:1 Ботафого СA
- 15.10.2017 Васко да Гама 1:0 Ботафого СA
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 24.09.2017 Куритиба 2:3 Ботафого СA
- 21.09.2017 Гремио 1:0 Ботафого КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Ботафого 0:0 Гремио КЛ
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Понте-Прета 2:1 Ботафого СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 14.08.2017 Ботафого 1:0 Гремио СA
- 11.08.2017 Ботафого 2:0 Насьональ Монтевидео КЛ
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 12.11.2017 Атлетико Гоияниенсе 2:0 Спорт Ресифи СA
- 10.11.2017 Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 05.11.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Сан-Паулу СA
- 29.10.2017 Витория 1:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.10.2017 Сантос 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 19.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 01.10.2017 Аваи 0:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 17.09.2017 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Куритиба СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|35
|21
|8
|6
|48 - 24
|71
|2.
|Гремио
|35
|18
|7
|10
|51 - 30
|61
|3.
|Палмейрас
|35
|18
|6
|11
|58 - 40
|60
|4.
|Сантос
|35
|15
|11
|9
|38 - 30
|56
|5.
|Крузейро
|35
|15
|10
|10
|44 - 35
|55
|6.
|Ботафого
|35
|14
|9
|12
|43 - 38
|51
|7.
|Фламенго
|35
|13
|11
|11
|43 - 35
|50
|8.
|Васко да Гама
|35
|13
|11
|11
|36 - 43
|50
|9.
|Баия
|35
|13
|10
|12
|49 - 45
|49
|10.
|Шапекоэнсе
|35
|13
|8
|14
|43 - 47
|47
|11.
|Атлетико Минейро
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|9
|14
|39 - 41
|45
|13.
|Сан-Паулу
|35
|12
|9
|14
|45 - 47
|45
|14.
|Куритиба
|35
|11
|10
|14
|40 - 44
|43
|15.
|Флуминенсе
|35
|10
|13
|12
|46 - 50
|43
|16.
|Витория
|35
|10
|9
|16
|45 - 53
|39
|17.
|Понте-Прета
|35
|10
|9
|16
|34 - 45
|39
|18.
|Спорт Ресифи
|35
|9
|9
|17
|42 - 57
|36
|19.
|Аваи
|35
|8
|12
|15
|25 - 46
|36
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|35
|9
|6
|20
|35 - 53
|33
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Ronaldo получает желтую карточку.
89'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Andrigo уходит, и Габриэль Эдуардо заменяет его
79'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Jonathan уходит, и Marcao заменяет его
77'
Andrigo получает желтую карточку.
72'
Guilherme получает желтую карточку.
68'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Igor уходит, и Ronaldo заменяет его
68'
Ботафого производит замену. Бруно Силва уходит, и Виана Пимпао заменяет его
62'
Ботафого производит замену. Marcos Vinicius уходит, и Валенсия Леонардо заменяет его
61'
Ботафого производит замену. Brenner уходит, и Vinicius Tanque заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luiz Fernando.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joao Paulo.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jorginho.
24'
Luiz Fernando получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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