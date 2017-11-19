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Стадион:
Лиллестрём
0:1
Перерыв
Мольде
0'
0:1
14' Гол
Ibrahima Wadji
43' Желтая карточка
Сарр Бабакар
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Сарр Бабакар получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ibrahima Wadji.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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