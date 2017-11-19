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Стадион: Аараасен
0:1
Перерыв
0:1
14' ГолIbrahima Wadji
43' Желтая карточкаСарр Бабакар
|
14'
0:1
43'
Состав команд
13
Киппе
Фроде
23
Удожи
Чигозе
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 3 Микальсен Симен Полузащитник
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- 23 Удожи Чигозе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 10 Тагбажуми Марко Нападающий
- 7 Moses Ebiye
- 24 Erik Sandberg
- 8 Charles Ezeh
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Мольде 3-5-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 22 Реммер Кристофер Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 4 Габриэльсен Рубен Полузащитник
- 11 Martin Ellingsen Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Полузащитник
- 28 Ibrahima Wadji Нападающий
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 7 Mathias Antonsen Normann Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 26.08.2017 Лиллестрём 3:1 Стабек К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
Мольде (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
- 20.08.2017 Стабек 3:2 Мольде Т
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём Кубок
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 06.11.2016 Лиллестрём 1:0 Мольде Типпелиген
- 01.04.2016 Мольде 4:2 Лиллестрём Типпелиген
- 30.08.2015 Мольде 2:2 Лиллестрём Типпелиген
- 13.05.2015 Лиллестрём 2:1 Мольде Типпелиген
- 14.09.2014 Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген
- 16.05.2014 Лиллестрём 1:2 Мольде Типпелиген
- 14.03.2014 Лиллестрём 1:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 26.09.2013 Лиллестрём 2:2 Мольде Кубок НМ
- 27.07.2013 Лиллестрём 2:0 Мольде Типпелиген
- 02.04.2013 Мольде 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 28.07.2012 Лиллестрём 1:1 Мольде Типпелиген
- 23.04.2012 Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген
- 22.08.2011 Мольде 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 16.05.2011 Лиллестрём 0:3 Мольде Типпелиген
- 25.09.2010 Лиллестрём 1:1 Мольде Типпелиген
- 06.06.2010 Мольде 3:3 Лиллестрём Типпелиген
- 01.11.2009 Мольде 3:0 Лиллестрём Типпелиген
- 25.06.2009 Лиллестрём 0:1 Мольде Типпелиген
Лиллестрём
Мольде
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|29
|18
|7
|4
|57 - 19
|61
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|16
|5
|8
|48 - 33
|53
|3.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|29
|14
|8
|7
|41 - 32
|50
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|12
|12
|5
|47 - 34
|48
|5.
|Бранн
|0:1
|29
|13
|7
|9
|48 - 33
|46
|6.
|Стабек
|1:0
|29
|11
|8
|10
|46 - 47
|41
|7.
|Волеренга
|1:0
|29
|11
|6
|12
|45 - 41
|39
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|11
|6
|12
|33 - 35
|39
|9.
|Одд
|0:1
|29
|11
|6
|12
|26 - 38
|39
|10.
|Тромсё
|1:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 47
|37
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|9
|10
|10
|40 - 43
|37
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|29
|11
|3
|15
|36 - 47
|36
|13.
|Лиллестрём
|0:1
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|14.
|Олесунн
|0:0
|29
|7
|9
|13
|34 - 46
|30
|15.
|Согндаль
|0:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 46
|28
|16.
|Викинг
|0:2
|29
|5
|6
|18
|31 - 57
|21
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Сарр Бабакар получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ibrahima Wadji.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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