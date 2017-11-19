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Стадион:
Стабек
1:0
Перерыв
Согндаль
0'
25' Желтая карточка
Eirik Birkelund
1:0
30' Гол
Ola Brynhildsen
35' Желтая карточка
Дингеланд Матиас
1:0
35' Не забитый пенальти
Квоеме Охи
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
35'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Квоеме Охи бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Желтая карточка
35'
Дингеланд Матиас получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ola Brynhildsen.
Желтая карточка
25'
Eirik Birkelund получает желтую карточку.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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