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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Наддеруд
25' Желтая карточкаEirik Birkelund
1:0
30' ГолOla Brynhildsen
35' Желтая карточкаДингеланд Матиас
1:0
35' Не забитый пенальтиКвоеме Охи
|
25'
30'
1:0
35'
35'
1:0
Состав команд
22
Альвбоге
Йон
18
Моэ
Йеппе
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 22 Альвбоге Йон Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 30 Ola Brynhildsen Полузащитник
- 10 Боли Франк Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 20 Рубин Рубио Нападающий
- 77 Hongliang Tao
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Согндаль 3-5-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 40 Ховланд Эвен Защитник
- 41 Велер Кьетил Защитник
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 3 Bjoern Inge Utvik Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 14 Риндарёй Уле Полузащитник
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 77 Мандич Станиша Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 17 Christophe Psyche Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Полузащитник
- 18 Bendik Bye Нападающий
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 20 Брендсред Маркус Нападающий
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 26.08.2017 Лиллестрём 3:1 Стабек К
- 20.08.2017 Стабек 3:2 Мольде Т
- 13.08.2017 Хёугесунн 2:2 Стабек Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Стабек 1:3 Саннефьёрд Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Саннефьёрд 1:2 Стабек Т
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Нутодден 1:4 Стабек К
Согндаль (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
Стабек: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Типпелиген
- 28.08.2016 Согндаль 1:1 Стабек Типпелиген
- 03.07.2016 Стабек 0:1 Согндаль Типпелиген
- 09.11.2014 Согндаль 0:2 Стабек Типпелиген
- 30.03.2014 Стабек 3:0 Согндаль Типпелиген
- 11.11.2012 Стабек 2:1 Согндаль Типпелиген
- 15.07.2012 Согндаль 3:1 Стабек Типпелиген
- 30.10.2011 Согндаль 0:0 Стабек Типпелиген
- 16.05.2011 Стабек 0:1 Согндаль Типпелиген
- 30.07.2008 Согндаль 1:3 Стабек Кубок НМ
Стабек
Согндаль
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|29
|18
|7
|4
|57 - 19
|61
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|16
|5
|8
|48 - 33
|53
|3.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|29
|14
|8
|7
|41 - 32
|50
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|12
|12
|5
|47 - 34
|48
|5.
|Бранн
|0:1
|29
|13
|7
|9
|48 - 33
|46
|6.
|Стабек
|1:0
|29
|11
|8
|10
|46 - 47
|41
|7.
|Волеренга
|1:0
|29
|11
|6
|12
|45 - 41
|39
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|11
|6
|12
|33 - 35
|39
|9.
|Одд
|0:1
|29
|11
|6
|12
|26 - 38
|39
|10.
|Тромсё
|1:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 47
|37
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|9
|10
|10
|40 - 43
|37
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|29
|11
|3
|15
|36 - 47
|36
|13.
|Лиллестрём
|0:1
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|14.
|Олесунн
|0:0
|29
|7
|9
|13
|34 - 46
|30
|15.
|Согндаль
|0:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 46
|28
|16.
|Викинг
|0:2
|29
|5
|6
|18
|31 - 57
|21
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Квоеме Охи бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
35'
Дингеланд Матиас получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ola Brynhildsen.
25'
Eirik Birkelund получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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