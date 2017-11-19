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Стадион: Сарпсборг
0:0
Перерыв
45' Желтая карточкаOddbjoern Lie
Состав команд
77
Амин
Аскар
14
Гяйси
Эдвин
21
Риисе
Бьёрн
18
Хофф
Вебьёрн
17
Фет
Сондре
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 21 Anders Kristiansen II Вратарь
- 77 Амин Аскар Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 15 Рустед Сигурд Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 6 Поульсен Николай II Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 19 Krepin Diatta Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Stefan Cupic Вратарь
- 13 Оле Хейерен Хансен Защитник
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 20 Anders Oestli Защитник
- 14 Tobias Heintz Полузащитник
- 18 Ховда Тур Полузащитник
- 10 Jonas Lindberg Нападающий
- Главный тренер: Бакке Гейр
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 21 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Jan Lennart Urke Вратарь
- 38 Joergen Hatlehol Защитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 15 Marlinho Нападающий
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Т
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.09.2017 Сарпсборг-08 2:1 Одд Т
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 К
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Т
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.08.2017 Сарпсборг-08 4:0 Одд К
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 02.07.2017 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
Олесунн (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 26.08.2016 Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 12.05.2016 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген
- 23.08.2015 Сарпсборг-08 3:1 Олесунн Типпелиген
- 13.05.2015 Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 22.07.2014 Сарпсборг-08 3:2 Олесунн Типпелиген
- 25.05.2014 Олесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 11.08.2013 Олесунн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 14.04.2013 Сарпсборг-08 0:2 Олесунн Типпелиген
Сарпсборг-08
Олесунн
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|29
|18
|7
|4
|57 - 19
|61
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|16
|5
|8
|48 - 33
|53
|3.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|29
|14
|8
|7
|41 - 32
|50
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|12
|12
|5
|47 - 34
|48
|5.
|Бранн
|0:1
|29
|13
|7
|9
|48 - 33
|46
|6.
|Стабек
|1:0
|29
|11
|8
|10
|46 - 47
|41
|7.
|Волеренга
|1:0
|29
|11
|6
|12
|45 - 41
|39
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|11
|6
|12
|33 - 35
|39
|9.
|Одд
|0:1
|29
|11
|6
|12
|26 - 38
|39
|10.
|Тромсё
|1:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 47
|37
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|9
|10
|10
|40 - 43
|37
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|29
|11
|3
|15
|36 - 47
|36
|13.
|Лиллестрём
|0:1
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|14.
|Олесунн
|0:0
|29
|7
|9
|13
|34 - 46
|30
|15.
|Согндаль
|0:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 46
|28
|16.
|Викинг
|0:2
|29
|5
|6
|18
|31 - 57
|21
Первый тайм
12'
Олесунн производит замену. Миккель Киркесков уходит, и Joergen Hatlehol заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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