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Стадион: Альфхейм
1:0
21' ГолОльсен Томас
26' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
|
21'
1:0
26'
Состав команд
25
Lasse
Nilsen
10
Ольсен
Томас
Тромсё 3-5-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 8 Ulrik Yttergaard Jenssen Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 24 Mikael Ingebrigtsen Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 17 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 40 Javi Jimenez II
- Главный тренер: Simo Valakari
Хёугесунн 4-4-2
- Основной состав
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 6 Jacub Serafin Полузащитник
- 11 Андреасен Тур Полузащитник
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Eirik Maeland Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 35 Икеди Энтони
- 34 Kevin Martin Krygaard
- 15 Izuchukwu Anthony
- 24 Herman Boerresson Fossdal
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Т
- 16.07.2017 Саннефьёрд 3:0 Тромсё Т
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 25.06.2017 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Флёя 1:3 Тромсё К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
Хёугесунн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2017 Хёугесунн 2:2 Стабек Т
- 09.08.2017 Хёугесунн 0:2 Мольде К
- 06.08.2017 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Колрейн 0:0 Хёугесунн ЛЕ
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 29.06.2017 Хёугесунн 7:0 Колрейн ЛЕ
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Типпелиген
- 14.08.2016 Хёугесунн 2:1 Тромсё Типпелиген
- 09.07.2016 Тромсё 2:2 Хёугесунн Типпелиген
- 08.11.2015 Хёугесунн 0:1 Тромсё Типпелиген
- 28.06.2015 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 25.08.2013 Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген
- 28.04.2013 Тромсё 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 21.10.2012 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 30.06.2012 Тромсё 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 28.10.2011 Хёугесунн 1:1 Тромсё Типпелиген
- 20.03.2011 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 28.08.2010 Хёугесунн 0:0 Тромсё Типпелиген
- 11.04.2010 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
Тромсё
Хёугесунн
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|29
|18
|7
|4
|57 - 19
|61
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|16
|5
|8
|48 - 33
|53
|3.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|29
|14
|8
|7
|41 - 32
|50
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|12
|12
|5
|47 - 34
|48
|5.
|Бранн
|0:1
|29
|13
|7
|9
|48 - 33
|46
|6.
|Стабек
|1:0
|29
|11
|8
|10
|46 - 47
|41
|7.
|Волеренга
|1:0
|29
|11
|6
|12
|45 - 41
|39
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|11
|6
|12
|33 - 35
|39
|9.
|Одд
|0:1
|29
|11
|6
|12
|26 - 38
|39
|10.
|Тромсё
|1:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 47
|37
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|9
|10
|10
|40 - 43
|37
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|29
|11
|3
|15
|36 - 47
|36
|13.
|Лиллестрём
|0:1
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|14.
|Олесунн
|0:0
|29
|7
|9
|13
|34 - 46
|30
|15.
|Согндаль
|0:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 46
|28
|16.
|Викинг
|0:2
|29
|5
|6
|18
|31 - 57
|21
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Кнудсен Фредрик получает желтую карточку.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ольсен Томас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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