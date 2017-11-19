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Стадион:
Русенборг
2:0
Перерыв
Викинг
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Трондсен Андерс.
29'
Русенборг производит замену. Хелланн Поль-Андре уходит, и Леви Джонатан заменяет его
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендтнер Никлас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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