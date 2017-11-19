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Стадион: Леркендаль
1:0
8' ГолБендтнер Никлас
2:0
41' ГолТрондсен Андерс
|
8'
1:0
41'
2:0
Состав команд
24
Эстбе
Арилд
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 22 Morten Konradsen Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 14 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 26 Евтович Милан Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 18 Рюэрсон Юлиан Защитник
- 4 Jose Manuel Cruz Защитник
- 3 Нордвик Андреас Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 8 Дженкинс Росс Полузащитник
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 27 Mathias Bringaker Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 13 Sime Gregov Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 42 Jonas Pereira
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 28.09.2017 Русенборг 3:1 Вардар ЛЕ
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 05.09.2017 Русенборг 2:0 Стриндхейм ТМК
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 24.08.2017 Русенборг 3:2 Аякс ЛЕ
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 17.08.2017 Аякс 0:1 Русенборг ЛЕ
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
Викинг (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 25.05.2017 Эгерсунд 3:1 Викинг К
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген
- 11.08.2016 Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген
- 24.04.2016 Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген
- 06.03.2016 Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи. Клубы
- 27.09.2015 Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген
- 25.04.2015 Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген
- 22.03.2015 Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи. Клубы
- 31.08.2014 Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген
- 29.03.2014 Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген
- 03.11.2013 Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген
- 30.06.2013 Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген
- 10.03.2013 Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи. Сборные
- 26.08.2012 Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген
- 30.06.2012 Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген
- 18.03.2012 Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи. Сборные
- 27.11.2011 Русенборг 3:2 Викинг Типпелиген
- 26.06.2011 Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген
- 13.03.2011 Викинг 3:2 Русенборг Товарищеские матчи. Сборные
- 12.09.2010 Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген
- 24.05.2010 Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг
Викинг
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|29
|18
|7
|4
|57 - 19
|61
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|16
|5
|8
|48 - 33
|53
|3.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|29
|14
|8
|7
|41 - 32
|50
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|12
|12
|5
|47 - 34
|48
|5.
|Бранн
|0:1
|29
|13
|7
|9
|48 - 33
|46
|6.
|Стабек
|1:0
|29
|11
|8
|10
|46 - 47
|41
|7.
|Волеренга
|1:0
|29
|11
|6
|12
|45 - 41
|39
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|11
|6
|12
|33 - 35
|39
|9.
|Одд
|0:1
|29
|11
|6
|12
|26 - 38
|39
|10.
|Тромсё
|1:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 47
|37
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|9
|10
|10
|40 - 43
|37
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|29
|11
|3
|15
|36 - 47
|36
|13.
|Лиллестрём
|0:1
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|14.
|Олесунн
|0:0
|29
|7
|9
|13
|34 - 46
|30
|15.
|Согндаль
|0:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 46
|28
|16.
|Викинг
|0:2
|29
|5
|6
|18
|31 - 57
|21
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Трондсен Андерс.
29'
Русенборг производит замену. Хелланн Поль-Андре уходит, и Леви Джонатан заменяет его
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бендтнер Никлас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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