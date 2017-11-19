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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мариенлист
1:0
Перерыв
1:0
4' ГолПедерсен Маркус
42' Желтая карточкаВормгор Вито
45' Желтая карточкаВега Дейвер
|
4'
1:0
42'
45'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
33
Амин
Нури
19
Вега
Дейвер
10
Орлов
Якоб
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 66 Andreas Hoven
- 21 Mathias Berg Gjerstroem
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 24 Лесиевски Пётр Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 9 Скаанес Каспер Полузащитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- 34 Marius Bildoey
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 24.05.2017 Скейд 2:4 Стрёмсгодсет К
Бранн (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Бранн 2:0 Одд Т
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.08.2016 Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.03.2016 Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген
- 13.09.2014 Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген
- 12.07.2014 Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.09.2013 Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 12.05.2013 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 30.09.2012 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 19.08.2012 Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ
- 15.04.2012 Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.08.2011 Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 19.05.2011 Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген
- 21.08.2010 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген
- 25.04.2010 Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.08.2009 Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.06.2009 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
- 19.02.2009 Бранн 1:3 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 09.08.2008 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 14.04.2008 Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет
Бранн
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|29
|18
|7
|4
|57 - 19
|61
|2.
|Мольде
|1:0
|29
|16
|5
|8
|48 - 33
|53
|3.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|29
|14
|8
|7
|41 - 32
|50
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|29
|12
|12
|5
|47 - 34
|48
|5.
|Бранн
|0:1
|29
|13
|7
|9
|48 - 33
|46
|6.
|Стабек
|1:0
|29
|11
|8
|10
|46 - 47
|41
|7.
|Волеренга
|1:0
|29
|11
|6
|12
|45 - 41
|39
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|29
|11
|6
|12
|33 - 35
|39
|9.
|Одд
|0:1
|29
|11
|6
|12
|26 - 38
|39
|10.
|Тромсё
|1:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 47
|37
|11.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|9
|10
|10
|40 - 43
|37
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|29
|11
|3
|15
|36 - 47
|36
|13.
|Лиллестрём
|0:1
|29
|9
|7
|13
|37 - 42
|34
|14.
|Олесунн
|0:0
|29
|7
|9
|13
|34 - 46
|30
|15.
|Согндаль
|0:1
|29
|7
|7
|15
|32 - 46
|28
|16.
|Викинг
|0:2
|29
|5
|6
|18
|31 - 57
|21
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Вега Дейвер получает желтую карточку.
42'
Вормгор Вито получает желтую карточку.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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