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Стадион:
Стрёмсгодсет
1:0
Перерыв
Бранн
0'
1:0
4' Гол
Педерсен Маркус
42' Желтая карточка
Вормгор Вито
45' Желтая карточка
Вега Дейвер
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Вега Дейвер получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Вормгор Вито получает желтую карточку.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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