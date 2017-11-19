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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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19' Желтая карточкаАлисон II
25' Желтая карточкаJael I
29' Желтая карточкаKaio
1:0
32' ГолКопете Джонатан
|
19'
25'
29'
32'
1:0
Состав команд
39
Jean
Mota
35
Machado
66
Cristian
V
28
Kaio
54
Dionatha
31
Jael
I
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 39 Jean Mota Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 27 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 20 Emiliano Vecchio Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 15 Эдилсон Защитник
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 41 Сержиньо Солер Полузащитник
- 44 Matheus Jesus Полузащитник
- 11 Kayke Нападающий
- 23 Arthur VIII
- 29 Yuri Alberto
- 43 Rodrygo
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 6 Leonardo Rodrigues IV Защитник
- 15 Rafael Thyere Защитник
- 22 Matheus Bressan Защитник
- 38 Conrado Buchanelli Защитник
- 35 Machado Полузащитник
- 66 Cristian V Полузащитник
- 28 Kaio Полузащитник
- 43 Patrick Ferreira Полузащитник
- 54 Dionatha Полузащитник
- 31 Jael I Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бруно Родриго Защитник
- 36 Матеус Энрике Защитник
- 39 Пепе Кеплер Защитник
- 45 Батиста Матеус Нападающий
- 55 Lucas Poletto
- 41 Balbino
- 47 Raul Cardoso
- 34 Guilherme Guedes
- 30 Bruno Medeiros Grassi
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 17.11.2017 Баия 3:1 Сантос СA
- 14.11.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сантос СA
- 09.11.2017 Сантос 1:2 Васко да Гама СA
- 04.11.2017 Сантос 3:1 Атлетико Минейро СA
- 28.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Сантос СA
- 22.10.2017 Сантос 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Сантос СA
- 17.10.2017 Сантос 2:2 Витория СA
- 12.10.2017 Понте-Прета 1:1 Сантос СA
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос СA
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 21.09.2017 Сантос 0:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Барселона Гуаякиль 1:1 Сантос КЛ
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс СA
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 21.08.2017 Куритиба 0:0 Сантос СA
- 15.08.2017 Сантос 0:0 Флуминенсе СA
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 07.08.2017 Аваи 0:0 Сантос СA
Гремио (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.11.2017 Гремио 1:0 Сан-Паулу СA
- 12.11.2017 Гремио 1:1 Витория СA
- 09.11.2017 Понте-Прета 0:1 Гремио СA
- 05.11.2017 Гремио 3:1 Фламенго СA
- 02.11.2017 Гремио 0:1 Барселона Гуаякиль КЛ
- 30.10.2017 Аваи 2:2 Гремио СA
- 26.10.2017 Барселона Гуаякиль 0:3 Гремио КЛ
- 22.10.2017 Гремио 1:3 Палмейрас СA
- 19.10.2017 Коринтианс 0:0 Гремио СA
- 16.10.2017 Куритиба 0:1 Гремио СA
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро СA
- 01.10.2017 Гремио 1:0 Флуминенсе СA
- 25.09.2017 Баия 1:0 Гремио СA
- 21.09.2017 Гремио 1:0 Ботафого КЛ
- 17.09.2017 Гремио 0:1 Шапекоэнсе СA
- 14.09.2017 Ботафого 0:0 Гремио КЛ
- 10.09.2017 Васко да Гама 1:0 Гремио СA
- 02.09.2017 Гремио 5:0 Спорт Ресифи СA
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио КСМР
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|36
|21
|8
|7
|48 - 27
|71
|2.
|Гремио
|0:1
|36
|18
|7
|11
|51 - 31
|61
|3.
|Палмейрас
|35
|18
|6
|11
|58 - 40
|60
|4.
|Сантос
|1:0
|36
|16
|11
|9
|39 - 30
|59
|5.
|Крузейро
|36
|15
|11
|10
|45 - 36
|56
|6.
|Фламенго
|36
|14
|11
|11
|46 - 35
|53
|7.
|Ботафого
|36
|14
|10
|12
|43 - 38
|52
|8.
|Васко да Гама
|1:1
|36
|13
|12
|11
|37 - 44
|51
|9.
|Атлетико Минейро
|3:0
|36
|13
|11
|12
|46 - 44
|50
|10.
|Баия
|36
|13
|10
|13
|49 - 46
|49
|11.
|Шапекоэнсе
|36
|13
|9
|14
|44 - 48
|48
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|36
|12
|10
|14
|40 - 42
|46
|13.
|Сан-Паулу
|36
|12
|10
|14
|45 - 47
|46
|14.
|Флуминенсе
|35
|10
|13
|12
|46 - 50
|43
|15.
|Куритиба
|0:3
|36
|11
|10
|15
|40 - 47
|43
|16.
|Витория
|36
|10
|10
|16
|46 - 54
|40
|17.
|Понте-Прета
|35
|10
|9
|16
|34 - 45
|39
|18.
|Спорт Ресифи
|36
|10
|9
|17
|43 - 57
|39
|19.
|Аваи
|35
|8
|12
|15
|25 - 46
|36
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|36
|9
|7
|20
|36 - 54
|34
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Копете Джонатан.
29'
Kaio получает желтую карточку.
25'
Феррейра Виейра Жаель получает желтую карточку.
19'
Алисон II получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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