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Сантос
1:0
Второй тайм: 66'
Гремио
0'
19' Желтая карточка
Алисон II
25' Желтая карточка
Jael I
29' Желтая карточка
Kaio
1:0
32' Гол
Копете Джонатан
66'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Копете Джонатан.
Желтая карточка
29'
Kaio получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Феррейра Виейра Жаель получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Алисон II получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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