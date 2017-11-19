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Атлетико Гоияниенсе
0:1
Второй тайм: 58'
Шапекоэнсе
0'
35' Желтая карточка
Jonatan Moreira III
0:1
36' Гол
Де Мело Тулио
41' Желтая карточка
Аподи Диаллиссон
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Аподи Диаллиссон получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Желтая карточка
35'
Jonathan получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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