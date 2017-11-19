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0:1
Второй тайм: 58'
35' Желтая карточкаJonatan Moreira III
0:1
36' ГолДе Мело Тулио
41' Желтая карточкаАподи Диаллиссон
|
36'
0:1
41'
Состав команд
93
Жандрей
16
Дуглас
Силва
5
Мойзес
11
Антонио
Луис
17
Артур
IV
Атлетико Гоияниенсе 4-2-3-1
- Основной состав
- Klever Вратарь
- Jonatan Moreira III Защитник
- Алвес Виллиан Защитник
- Gilvan Защитник
- Breno III Защитник
- Каштру Андре Полузащитник
- Роша Игор II Полузащитник
- Andrigo Полузащитник
- Luis Pereira III Полузащитник
- Luiz Fernando IV Полузащитник
- Diego da Silva Rosa Нападающий
- Запасные игроки
- Габриэль Эдуардо Защитник
- Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- Педро Родригес Полузащитник
- Luiz Souza
- Marcao VI
- Lucas Frigeri
- Alison I
- Jefferson Nem
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 22 Аподи Диаллиссон Защитник
- 16 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Рейналдо Мануэл Защитник
- 5 Мойзес Полузащитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 2 Педро Жоао II Полузащитник
- 11 Антонио Луис Полузащитник
- 17 Артур IV Полузащитник
- 10 Де Мело Тулио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Курзел Элиас Вратарь
- 26 Ренан Диего Защитник
- 3 Дуглас Гролли Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 30 Ненем Полузащитник
- 33 Маркес Лукас Полузащитник
- 25 Минеро Лукас Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 23 Гуэрреро Фернандо Полузащитник
- 19 Перотти Педро Нападающий
- 95 Pelezinho
Предыдущие игры
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.11.2017 Ботафого 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.11.2017 Атлетико Гоияниенсе 2:0 Спорт Ресифи СA
- 10.11.2017 Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 05.11.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Сан-Паулу СA
- 29.10.2017 Витория 1:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.10.2017 Сантос 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 19.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Васко да Гама СA
- 15.10.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:3 Палмейрас СA
- 12.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 01.10.2017 Аваи 0:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 17.09.2017 Понте-Прета 1:3 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Баия СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 20.08.2017 Фламенго 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 12.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Куритиба СA
- 06.08.2017 Флуминенсе 3:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 17.11.2017 Шапекоэнсе 2:1 Витория СA
- 14.11.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сантос СA
- 10.11.2017 Сан-Паулу 2:2 Шапекоэнсе СA
- 06.11.2017 Шапекоэнсе 1:1 Спорт Ресифи СA
- 29.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе СA
- 23.10.2017 Шапекоэнсе 2:0 Флуминенсе СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 30.09.2017 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе СA
- 24.09.2017 Шапекоэнсе 1:0 Понте-Прета СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Гремио 0:1 Шапекоэнсе СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 28.08.2017 Аваи 1:0 Шапекоэнсе СA
- 24.08.2017 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс СA
- 21.08.2017 Палмейрас 0:2 Шапекоэнсе СA
- 15.08.2017 Урава Редс 1:0 Шапекоэнсе КБС
Последние игры между собой
Атлетико Гоияниенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 30.07.2017 Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:3
|36
|21
|8
|7
|48 - 27
|71
|2.
|Гремио
|35
|18
|7
|10
|51 - 30
|61
|3.
|Палмейрас
|35
|18
|6
|11
|58 - 40
|60
|4.
|Сантос
|35
|15
|11
|9
|38 - 30
|56
|5.
|Крузейро
|0:1
|36
|15
|10
|11
|44 - 36
|55
|6.
|Фламенго
|3:0
|36
|14
|11
|11
|46 - 35
|53
|7.
|Ботафого
|0:0
|36
|14
|10
|12
|43 - 38
|52
|8.
|Васко да Гама
|35
|13
|11
|11
|36 - 43
|50
|9.
|Шапекоэнсе
|1:0
|36
|14
|8
|14
|44 - 47
|50
|10.
|Баия
|0:1
|36
|13
|10
|13
|49 - 46
|49
|11.
|Атлетико Минейро
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Сан-Паулу
|0:0
|36
|12
|10
|14
|45 - 47
|46
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|9
|14
|39 - 41
|45
|14.
|Куритиба
|35
|11
|10
|14
|40 - 44
|43
|15.
|Флуминенсе
|35
|10
|13
|12
|46 - 50
|43
|16.
|Витория
|1:0
|36
|11
|9
|16
|46 - 53
|42
|17.
|Понте-Прета
|35
|10
|9
|16
|34 - 45
|39
|18.
|Спорт Ресифи
|1:0
|36
|10
|9
|17
|43 - 57
|39
|19.
|Аваи
|35
|8
|12
|15
|25 - 46
|36
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:1
|36
|9
|6
|21
|35 - 54
|33
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Аподи Диаллиссон получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
35'
Jonathan получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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