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Фламенго
3:0
Второй тайм: 57'
Коринтианс
0'
2' Желтая карточка
Маркиньос II
20' Желтая карточка
Жеуванио
1:0
21' Гол
Манкуэльо Федерико
2:0
33' Пенальти
Диего Рибас
3:0
45' Гол
Felipe Vizeu
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
33'
Г О О О О О Л - Диего Рибас из команды Фламенго забивает пенальти
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкуэльо Федерико.
Желтая карточка
20'
Жеуванио получает желтую карточку.
Желтая карточка
2'
Маркиньос II получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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