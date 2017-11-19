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3:0
Второй тайм: 57'
2' Желтая карточкаМаркиньос II
20' Желтая карточкаЖеуванио
1:0
21' ГолМанкуэльо Федерико
2:0
33' ПенальтиДиего Рибас
3:0
45' ГолFelipe Vizeu
|
2'
20'
21'
1:0
33'
2:0
45'
3:0
Состав команд
21
Para
I
33
Rafael
Vaz
23
Жеуванио
35
Диего
Рибас
47
Felipe
Vizeu
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 26 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 42 Matheus Savio Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 58 Klebinho
- 49 Cesar II
- 17 Gabriel Paulista VI
- 19 Дарио Леонардо Конка
Коринтианс 4-1-4-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 2 Leo Principe Защитник
- 4 Бальбуэна Фабиан Защитник
- 3 Пабло Кастро Защитник
- 22 Marciel Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 29 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 21 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Полузащитник
- 7 Jo Alves II Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Фагнер Защитник
- 38 Педринью Роша Защитник
- 17 Giovanni Augusto Полузащитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 18 Казим Казим Нападающий
- 34 Pedro Henrique II
- 40 Caique III
- 28 Paulo Roberto IV
- 26 Rodrigo Figueiredo
- 14 Leonardo Rodrigues V
- 6 Moises VII
- 20 Danilo XII
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 17.11.2017 Куритиба 1:0 Фламенго СA
- 12.11.2017 Палмейрас 2:0 Фламенго СA
- 09.11.2017 Фламенго 2:0 Крузейро СA
- 05.11.2017 Гремио 3:1 Фламенго СA
- 02.11.2017 Фламенго 3:3 Флуминенсе КС
- 29.10.2017 Фламенго 0:0 Васко да Гама СA
- 26.10.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго КС
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго СA
- 20.10.2017 Фламенго 4:1 Баия СA
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго СA
- 12.10.2017 Фламенго 1:1 Флуминенсе СA
- 03.10.2017 Понте-Прета 1:0 Фламенго СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Фламенго 1:1 Аваи СA
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе КС
- 17.09.2017 Фламенго 2:0 Спорт Ресифи СA
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго КС
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 31.08.2017 Фламенго 1:1 Парана КСМР
Коринтианс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 16.11.2017 Коринтианс 3:1 Флуминенсе СA
- 12.11.2017 Коринтианс 1:0 Аваи СA
- 09.11.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс СA
- 05.11.2017 Коринтианс 3:2 Палмейрас СA
- 29.10.2017 Понте-Прета 1:0 Коринтианс СA
- 24.10.2017 Ботафого 2:1 Коринтианс СA
- 19.10.2017 Коринтианс 0:0 Гремио СA
- 16.10.2017 Баия 2:0 Коринтианс СA
- 12.10.2017 Коринтианс 3:1 Куритиба СA
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс СA
- 24.09.2017 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс СA
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Коринтианс 1:0 Васко да Гама СA
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.08.2017 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс СA
- 19.08.2017 Коринтианс 0:1 Витория СA
- 06.08.2017 Коринтианс 3:1 Спорт Ресифи СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A
- 23.10.2016 Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A
- 03.07.2016 Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A
- 25.10.2015 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 12.07.2015 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 14.09.2014 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 27.04.2014 Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 24.11.2013 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 01.09.2013 Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 11.10.2012 Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A
- 19.07.2012 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 09.09.2011 Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A
- 05.06.2011 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 28.10.2010 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 08.08.2010 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 06.05.2010 Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес
- 29.04.2010 Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Либертадорес
- 29.11.2009 Коринтианс 0:2 Фламенго Серия A
- 09.08.2009 Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A
- 01.11.2007 Фламенго 2:1 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:3
|36
|21
|8
|7
|48 - 27
|71
|2.
|Гремио
|35
|18
|7
|10
|51 - 30
|61
|3.
|Палмейрас
|35
|18
|6
|11
|58 - 40
|60
|4.
|Сантос
|35
|15
|11
|9
|38 - 30
|56
|5.
|Крузейро
|0:1
|36
|15
|10
|11
|44 - 36
|55
|6.
|Фламенго
|3:0
|36
|14
|11
|11
|46 - 35
|53
|7.
|Ботафого
|0:0
|36
|14
|10
|12
|43 - 38
|52
|8.
|Васко да Гама
|35
|13
|11
|11
|36 - 43
|50
|9.
|Шапекоэнсе
|1:0
|36
|14
|8
|14
|44 - 47
|50
|10.
|Баия
|0:1
|36
|13
|10
|13
|49 - 46
|49
|11.
|Атлетико Минейро
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Сан-Паулу
|0:0
|36
|12
|10
|14
|45 - 47
|46
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|9
|14
|39 - 41
|45
|14.
|Куритиба
|35
|11
|10
|14
|40 - 44
|43
|15.
|Флуминенсе
|35
|10
|13
|12
|46 - 50
|43
|16.
|Витория
|1:0
|36
|11
|9
|16
|46 - 53
|42
|17.
|Понте-Прета
|35
|10
|9
|16
|34 - 45
|39
|18.
|Спорт Ресифи
|1:0
|36
|10
|9
|17
|43 - 57
|39
|19.
|Аваи
|35
|8
|12
|15
|25 - 46
|36
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:1
|36
|9
|6
|21
|35 - 54
|33
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
33'
Г О О О О О Л - Диего Рибас из команды Фламенго забивает пенальти
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкуэльо Федерико.
20'
Жеуванио получает желтую карточку.
2'
Маркиньос II получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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