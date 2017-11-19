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3:0
Второй тайм: 69'
1:0
5' ГолОтеро Ромуло
2:0
15' ГолLeo Silva I
23' Желтая карточкаАлан Сантос
3:0
32' ГолОтеро Ромуло
33' Желтая карточкаFred II
33' Желтая карточкаLeo III
35' Желтая карточкаГиакомази де Соуза Фреитас Клебер
|
5'
1:0
15'
2:0
23'
32'
3:0
33'
33'
Состав команд
25
Yago
11
Отеро
Ромуло
9
Fred
II
84
Wilson
III
22
Leo
III
76
Марсиу
Нуну
34
Верлей
27
Жонас
98
Dodô
VI
33
Getterson
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 25 Yago Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 36 Gleison Защитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 14 Mansur
- 27 Luan III
- 87 Giovanni III
- 94 Gustavo Blanco
- 23 Matheus Mancini
- Главный тренер: Кульпи Левир
Куритиба 4-2-3-1
- Основной состав
- 84 Wilson III Вратарь
- 22 Leo III Защитник
- 76 Марсиу Нуну Защитник
- 34 Верлей Защитник
- 66 Виллиам Матеус Защитник
- 27 Жонас Полузащитник
- 5 Алан Сантос Полузащитник
- 98 Dodô VI Полузащитник
- 8 Tiago Real Полузащитник
- 33 Getterson Полузащитник
- 83 Гиакомази де Соуза Фреитас Клебер Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 70 Yan Sasse Полузащитник
- 37 Рафаэл Лонгине Полузащитник
- 99 Кейррисон Карнейро Нападающий
- 91 Henrique I
- 6 Edinho VII
- 31 Joao Paulo XVII
- 17 Daniel V
- 1 Rafael Martins II
- 7 Iago III
- 3 Thalisson
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 16.11.2017 Васко да Гама 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.11.2017 Баия 2:2 Атлетико Минейро СA
- 10.11.2017 Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 04.11.2017 Сантос 3:1 Атлетико Минейро СA
- 29.10.2017 Атлетико Минейро 0:0 Ботафого СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе СA
- 15.10.2017 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 05.10.2017 Лондрина ЕК 0:0 Атлетико Минейро КСМР
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Аваи 1:1 Атлетико Минейро СA
- 09.09.2017 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.09.2017 Атлетико Минейро 1:0 Парана КСМР
- 31.08.2017 Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро КСМР
- 27.08.2017 Понте-Прета 1:2 Атлетико Минейро СA
- 22.08.2017 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро СA
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго СA
- 10.08.2017 Атлетико Минейро 0:0 Вильстерман КЛ
Куритиба (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 17.11.2017 Куритиба 1:0 Фламенго СA
- 13.11.2017 Куритиба 1:1 Понте-Прета СA
- 10.11.2017 Флуминенсе 2:2 Куритиба СA
- 05.11.2017 Куритиба 4:0 Аваи СA
- 29.10.2017 Спорт Ресифи 3:4 Куритиба СA
- 21.10.2017 Васко да Гама 1:1 Куритиба СA
- 19.10.2017 Куритиба 1:0 Крузейро СA
- 16.10.2017 Куритиба 0:1 Гремио СA
- 12.10.2017 Коринтианс 3:1 Куритиба СA
- 30.09.2017 Баия 1:1 Куритиба СA
- 24.09.2017 Куритиба 2:3 Ботафого СA
- 19.09.2017 Палмейрас 1:0 Куритиба СA
- 10.09.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба СA
- 29.08.2017 Куритиба 0:1 Витория СA
- 21.08.2017 Куритиба 0:0 Сантос СA
- 12.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Куритиба СA
- 06.08.2017 Куритиба 2:0 Шапекоэнсе СA
- 04.08.2017 Сан-Паулу 1:2 Куритиба СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 23.07.2017 Фламенго 2:1 Куритиба СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Куритиба: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро Серия A
- 07.11.2016 Куритиба 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 19.07.2016 Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A
- 04.10.2015 Куритиба 0:3 Атлетико Минейро Серия A
- 02.07.2015 Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Серия A
- 01.12.2014 Атлетико Минейро 1:2 Куритиба Бразилейро Серия А
- 31.08.2014 Куритиба 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 13.09.2013 Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Бразилейро Серия А
- 27.05.2013 Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 05.11.2012 Куритиба 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 10.08.2012 Атлетико Минейро 1:0 Куритиба Серия A
- 18.11.2011 Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A
- 14.08.2011 Куритиба 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 15.11.2009 Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 03.08.2009 Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
- 30.10.2008 Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 21.07.2008 Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|36
|21
|8
|7
|48 - 27
|71
|2.
|Гремио
|0:1
|36
|18
|7
|11
|51 - 31
|61
|3.
|Палмейрас
|35
|18
|6
|11
|58 - 40
|60
|4.
|Сантос
|1:0
|36
|16
|11
|9
|39 - 30
|59
|5.
|Крузейро
|36
|15
|11
|10
|45 - 36
|56
|6.
|Фламенго
|36
|14
|11
|11
|46 - 35
|53
|7.
|Ботафого
|36
|14
|10
|12
|43 - 38
|52
|8.
|Васко да Гама
|1:1
|36
|13
|12
|11
|37 - 44
|51
|9.
|Атлетико Минейро
|3:0
|36
|13
|11
|12
|46 - 44
|50
|10.
|Баия
|36
|13
|10
|13
|49 - 46
|49
|11.
|Шапекоэнсе
|36
|13
|9
|14
|44 - 48
|48
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|36
|12
|10
|14
|40 - 42
|46
|13.
|Сан-Паулу
|36
|12
|10
|14
|45 - 47
|46
|14.
|Флуминенсе
|35
|10
|13
|12
|46 - 50
|43
|15.
|Куритиба
|0:3
|36
|11
|10
|15
|40 - 47
|43
|16.
|Витория
|36
|10
|10
|16
|46 - 54
|40
|17.
|Понте-Прета
|35
|10
|9
|16
|34 - 45
|39
|18.
|Спорт Ресифи
|36
|10
|9
|17
|43 - 57
|39
|19.
|Аваи
|35
|8
|12
|15
|25 - 46
|36
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|36
|9
|7
|20
|36 - 54
|34
Второй тайм
66'
Куритиба производит замену. Гиакомази де Соуза Фреитас Клебер уходит, и Алмейда Каиксета Наскентес Энрике заменяет его
61'
Атлетико Минейро производит замену. Робиньо уходит, и Luan заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Куритиба производит замену. Леонардо Морейра Мораис уходит, и Daniel заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Гиакомази де Соуза Фреитас Клебер получает желтую карточку.
33'
Леонардо Морейра Мораис получает желтую карточку.
33'
Фред получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Отеро Ромуло.
23'
Алан Сантос получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Леонардо Сильва.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Отеро Ромуло.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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