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Атлетико Минейро
3:0
Второй тайм: 69'
Куритиба
0'
1:0
5' Гол
Отеро Ромуло
2:0
15' Гол
Leo Silva I
23' Желтая карточка
Алан Сантос
3:0
32' Гол
Отеро Ромуло
33' Желтая карточка
Fred II
33' Желтая карточка
Leo III
35' Желтая карточка
Гиакомази де Соуза Фреитас Клебер
69'
Второй тайм
66'
Куритиба производит замену. Гиакомази де Соуза Фреитас Клебер уходит, и Алмейда Каиксета Наскентес Энрике заменяет его
61'
Атлетико Минейро производит замену. Робиньо уходит, и Luan заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Куритиба производит замену. Леонардо Морейра Мораис уходит, и Daniel заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Гиакомази де Соуза Фреитас Клебер получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Леонардо Морейра Мораис получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Фред получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Отеро Ромуло.
Желтая карточка
23'
Алан Сантос получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Леонардо Сильва.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Отеро Ромуло.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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