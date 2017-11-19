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Витория
1:0
Второй тайм: 59'
Крузейро
0'
1:0
21' Пенальти
David VI
39' Желтая карточка
Kanu V
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Кану получает желтую карточку.
38'
Крузейро производит замену. Jonata уходит, и Jose Elber заменяет его
Описание гола
21'
Г О О О О О Л - David из команды Витория забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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