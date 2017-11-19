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21'
1:0
38'
39'
Состав команд
29
Patric
II
25
Kanu
V
14
Jose
Welison
77
Yago
I
27
David
VI
70
Rafinha
XVII
11
Alisson
II
40
Jonata
Витория 4-3-3
- Основной состав
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 29 Patric II Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 3 Wallace I Защитник
- 6 Жеферсон Серкейро Защитник
- 14 Jose Welison Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 77 Yago I Нападающий
- 22 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- 27 David VI Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 4 Алан Коста Защитник
- 21 Сантос Рене Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Нападающий
- 99 Andre Lima Нападающий
- 9 Kieza Нападающий
- 40 Ramon XII
- 70 Danilinho I
- 17 Jhemerson
- 8 Carlos Eduardo IV
- 12 Роналдо
- 23 Caique IV
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Rafael Galhardo Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 35 Murilo Cerqueira Защитник
- 17 Bryan Garcia II Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 70 Rafinha XVII Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 11 Alisson II Полузащитник
- 40 Jonata Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 23 Jose Elber Полузащитник
- 28 Digao II
- 34 Nonoca
- 37 Lucas Franca
- 21 Jonh Lennon
- 14 Жудиван Флор
- 16 Lucas Silva IV
- 18 Alexis Messidoro
- 12 Рафаэл Пирес
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.11.2017 Шапекоэнсе 2:1 Витория СA
- 12.11.2017 Гремио 1:1 Витория СA
- 09.11.2017 Витория 3:1 Палмейрас СA
- 06.11.2017 Васко да Гама 1:1 Витория СA
- 29.10.2017 Витория 1:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.10.2017 Баия 2:1 Витория СA
- 20.10.2017 Витория 2:3 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.10.2017 Сантос 2:2 Витория СA
- 12.10.2017 Витория 1:2 Спорт Ресифи СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 25.09.2017 Атлетико Минейро 1:3 Витория СA
- 17.09.2017 Витория 1:2 Сан-Паулу СA
- 10.09.2017 Витория 2:2 Флуминенсе СA
- 29.08.2017 Куритиба 0:1 Витория СA
- 19.08.2017 Коринтианс 0:1 Витория СA
- 13.08.2017 Витория 0:1 Аваи СA
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория СA
- 03.08.2017 Витория 3:1 Понте-Прета СA
- 31.07.2017 Крузейро 0:0 Витория СA
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
Крузейро (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 16.11.2017 Крузейро 2:2 Аваи СA
- 13.11.2017 Крузейро 3:1 Флуминенсе СA
- 09.11.2017 Фламенго 2:0 Крузейро СA
- 05.11.2017 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 31.10.2017 Палмейрас 2:2 Крузейро СA
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 19.10.2017 Куритиба 1:0 Крузейро СA
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро СA
- 07.10.2017 Крузейро 2:1 Понте-Прета СA
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс СA
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго К
- 24.09.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Крузейро СA
- 18.09.2017 Крузейро 1:0 Баия СA
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро СA
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро К
- 03.09.2017 Лондрина ЕК 2:2 Крузейро КСМР
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио КСМР
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос СA
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио К
- 20.08.2017 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:3
|36
|21
|8
|7
|48 - 27
|71
|2.
|Гремио
|35
|18
|7
|10
|51 - 30
|61
|3.
|Палмейрас
|35
|18
|6
|11
|58 - 40
|60
|4.
|Сантос
|35
|15
|11
|9
|38 - 30
|56
|5.
|Крузейро
|0:1
|36
|15
|10
|11
|44 - 36
|55
|6.
|Фламенго
|3:0
|36
|14
|11
|11
|46 - 35
|53
|7.
|Ботафого
|0:0
|36
|14
|10
|12
|43 - 38
|52
|8.
|Васко да Гама
|35
|13
|11
|11
|36 - 43
|50
|9.
|Шапекоэнсе
|1:0
|36
|14
|8
|14
|44 - 47
|50
|10.
|Баия
|0:1
|36
|13
|10
|13
|49 - 46
|49
|11.
|Атлетико Минейро
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Сан-Паулу
|0:0
|36
|12
|10
|14
|45 - 47
|46
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|9
|14
|39 - 41
|45
|14.
|Куритиба
|35
|11
|10
|14
|40 - 44
|43
|15.
|Флуминенсе
|35
|10
|13
|12
|46 - 50
|43
|16.
|Витория
|1:0
|36
|11
|9
|16
|46 - 53
|42
|17.
|Понте-Прета
|35
|10
|9
|16
|34 - 45
|39
|18.
|Спорт Ресифи
|1:0
|36
|10
|9
|17
|43 - 57
|39
|19.
|Аваи
|35
|8
|12
|15
|25 - 46
|36
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:1
|36
|9
|6
|21
|35 - 54
|33
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Кану получает желтую карточку.
38'
Крузейро производит замену. Jonata уходит, и Jose Elber заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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