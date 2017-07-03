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Вольфратсхаузен
 
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Бавария
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вольфратсхаузен - Бавария, который состоится 06.07.2017.
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Прогнозы на матч Вольфратсхаузен - Бавария
Вольфратсхаузен
4.1% (3)
Ничья:
2.7% (2)
Бавария
93.2% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
20.5% (15)
Бавария:
13.7% (10)
Бавария:
13.7% (10)
Бавария:
11% (8)
Бавария:
6.8% (5)
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