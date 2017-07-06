  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА Москва
 
Позже
Краснодар
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Краснодар, который состоится 09.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар
ЦСКА Москва
66.3% (63)
Ничья:
27.4% (26)
Краснодар
6.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
46.3% (44)
Ничья:
21.1% (20)
ЦСКА Москва:
13.7% (13)
Ничья:
4.2% (4)
ЦСКА Москва:
4.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация