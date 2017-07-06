- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 01.07.2017 ЦСКА Москва 3:0 Партизан ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 17.05.2017 Рубин 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.05.2017 Амкар 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва ПЛ
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.04.2017 ЦСКА Москва 0:0 Ростов ПЛ
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.03.2017 ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула ТМК
- 19.03.2017 Ахмат 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 25.02.2017 ЦСКА Москва 3:0 Будё-Глимт ТМК
- 22.02.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 19.02.2017 ЦСКА Москва 3:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2017 Картахена 1:2 ЦСКА Москва ТМК
Краснодар (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 05.07.2017 Копенгаген 0:0 Краснодар ТМК
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 07.05.2017 Оренбург 1:0 Краснодар ПЛ
- 01.05.2017 Краснодар 0:0 Анжи ПЛ
- 27.04.2017 Амкар 0:2 Краснодар ПЛ
- 23.04.2017 Краснодар 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 15.04.2017 Рубин 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 03.04.2017 Ростов 0:0 Краснодар ПЛ
- 19.03.2017 Краснодар 0:0 Уфа ПЛ
- 16.03.2017 Краснодар 0:2 Сельта ЛЕ
- 13.03.2017 Локомотив Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 09.03.2017 Сельта 2:1 Краснодар ЛЕ
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 28.02.2017 Урал 3:3 Краснодар К
- 22.02.2017 Фенербахче 1:1 Краснодар ЛЕ
- 16.02.2017 Краснодар 1:0 Фенербахче ЛЕ
- 09.02.2017 Марбелья 0:4 Краснодар ТМК
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Краснодар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 24.09.2016 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 16.05.2016 ЦСКА Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига
- 20.04.2016 ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Кубок
- 08.11.2015 Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 19.04.2015 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 22.11.2014 Краснодар 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 16.04.2014 ЦСКА Москва 0:1 Краснодар Кубок
- 06.12.2013 Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 27.10.2013 ЦСКА Москва 5:1 Краснодар Премьер-лига
- 17.03.2013 ЦСКА Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 02.09.2012 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 31.07.2011 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 03.04.2011 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Краснодар, который состоится 09.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Краснодар, который состоится 09.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар
ЦСКА Москва
66.3% (63)
Ничья:
27.4% (26)
Краснодар
6.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
46.3% (44)
1:1 Ничья:
21.1% (20)
2:0 ЦСКА Москва:
13.7% (13)
2:2 Ничья:
4.2% (4)
1:0 ЦСКА Москва:
4.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация