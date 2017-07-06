  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Клубы
Эрланген-Брюк
 
Позже
Бавария
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эрланген-Брюк - Бавария, который состоится 09.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Эрланген-Брюк - Бавария
Эрланген-Брюк
2.1% (2)
Ничья:
3.2% (3)
Бавария
94.7% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
19.1% (18)
Бавария:
19.1% (18)
Бавария:
13.8% (13)
Бавария:
8.5% (8)
Бавария:
7.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация