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Эрланген-Брюк (последние 12 матчей: +1 =1 -10)
- 22.05.2015 Эрланген-Брюк 3:2 Регенсбург-2 ОБ(
- 16.05.2015 Бавария Хоф 3:1 Эрланген-Брюк ОБ(
- 10.05.2015 Эрланген-Брюк 0:1 ТСВ Гроссбардорф ОБ(
- 01.05.2015 Аммерталь 3:1 Эрланген-Брюк ОБ(
- 26.04.2015 Эрланген-Брюк 2:4 Вайден ОБ(
- 18.04.2015 Яе Форшхайм 3:1 Эрланген-Брюк ОБ(
- 12.04.2015 Эрланген-Брюк 0:4 Виктория Ашаффенбург ОБ(
- 04.04.2015 Эрланген-Брюк 1:1 Фронлах ОБ(
- 28.03.2015 Эрленбах 2:1 Эрланген-Брюк ОБ(
- 22.03.2015 Эрланген-Брюк 0:3 Вурцбургер ОБ(
- 14.03.2015 Аубштадт 5:1 Эрланген-Брюк ОБ(
- 08.03.2015 Эрланген-Брюк 0:1 Амберг ОБ(
Бавария (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 06.07.2017 Вольфратсхаузен 1:4 Бавария ТМК
- 20.05.2017 Бавария 4:1 Фрайбург Б
- 13.05.2017 РБ Лейпциг 4:5 Бавария Б
- 06.05.2017 Бавария 1:0 Дармштадт Б
- 29.04.2017 Вольфсбург 0:6 Бавария Б
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д КГ
- 22.04.2017 Бавария 2:2 Майнц Б
- 18.04.2017 Реал Мадрид 4:2 Бавария ЛЧ
- 15.04.2017 Байер Л 0:0 Бавария Б
- 12.04.2017 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Б
- 01.04.2017 Бавария 6:0 Аугсбург Б
- 19.03.2017 Боруссия М 0:1 Бавария Б
- 11.03.2017 Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 07.03.2017 Арсенал 1:5 Бавария ЛЧ
- 04.03.2017 Кёльн 0:3 Бавария Б
- 01.03.2017 Бавария 3:0 Шальке 04 КГ
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эрланген-Брюк - Бавария, который состоится 09.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эрланген-Брюк - Бавария, который состоится 09.07.2017.
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Прогнозы на матч Эрланген-Брюк - Бавария
Эрланген-Брюк
2.1% (2)
Ничья:
3.2% (3)
Бавария
94.7% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Бавария:
19.1% (18)
1:3 Бавария:
19.1% (18)
0:4 Бавария:
13.8% (13)
0:2 Бавария:
8.5% (8)
0:5 Бавария:
7.4% (7)
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