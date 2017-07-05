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Крылья Советов
 
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Луч-Энергия
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Луч-Энергия, который состоится 08.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Луч-Энергия
Крылья Советов
87% (60)
Ничья:
5.8% (4)
Луч-Энергия
7.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
36.2% (25)
Крылья Советов:
23.2% (16)
Крылья Советов:
23.2% (16)
Ничья:
5.8% (4)
Луч-Энергия:
4.3% (3)
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