3:0
Конец матча
1:0
12' ГолКузьмичёв Илья
2:0
35' ГолДворников Фёдор
3:0
90' ГолМалания Диего
Новости после матча
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За событиями в этой встрече вам помогал следить Козырев Вячеслав. До новых встреч на страницах LiveResult.Ru. Смотрите футбол и помните, что именно этот вид спорта - №1 в мире!
Второй тайм
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Прозвучал финальный свисток! "Химки" в первом туре ФНЛ смогли разгромить новичка первенства - волгоградский "Ротор" со счетом 3:0!
90'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! МАЛАНИЯ! Невероятно! Подключился игрок оборонительного плана "Химок" к этой атаке. Не углядели за ним защитники "Ротора", и игрок выскочил из-за спин, отправив мяч в сетку ворот оппонента.
90'
Очередной угловой в этой встрече для "Химок" не увенчался ничем опасным. Отбились волгоградцы довольно легко после этой атаки.
89'
Концедалов выполнил навес с левого фланга, но слишком сильной вышла эта передача. Никто из партнеров до такого мяча не достал.
88'
Да, а уже через недельку стартует чемпионат РФПЛ. А там и сезон в Европе стартует! Не за горами счастье для болельщиков, друзья! В этом сезоне будет жара во всех чемпионатах без исключения!
87'
Пару минут еще проведут соперники на поле. Думаю, что арбитр много добавлять ко второму тайму не будет, ведь игра совсем потеряла свой темп и нуждается в остановке.
86'
Было несколько вариантов у Батова сыграть в темп атаке своей команды, но он предпочел отдать передачу назад, и с передачей ошибся.
85'
Интересно, что "Оренбург" и второй мяч в ворота "Тамбова" отправил сейчас. Основной тотал на игру команды в той встрече уже пробили. Будут пробивать и дополнительные.
84'
Сысуев пределы поля покинул сейчас. Николаев вместо него на газон вступил. Больше замен у волгоградской команды сегодня нет.
83'
Дальний удар нанес Борзых после розыгрыша углового у чужих ворот. Мяч пошел намного выше цели. Был далек от попадания в цель футболист гостевого коллектива.
81'
Двойная замена в составе "Ротора" произошла. Пределы поля покинули Султонов и Романенко. Их сменили по позициях Борзых и Крутов.
80'
Контратаку по левой бровке организовали "Химки", но ничем опасным она для соперника, как оказалось, не увенчалась. Потеряли красно-черные игровой снаряд в итоге.
79'
Завершается постепенно футбольный поединок в Химках. Немногим больше 10 минут остается играть в этой встрече. Не думаю, что еще голы здесь мы с вами увидим.
77'
Получается, что усилили свои оборонительные редуты хозяева, выпустив вместо полузащитника, центрального защитника. Причем третьего.
76'
Лисинков на поле появился вместо Петрусёва сейчас. Давно читалась эта ротация в стане хозяев, и вот, только сейчас она состоялась.
75'
Кто-то из футболистов "Ротора" сейчас получил повреждение в центре поля, но довольно быстро поднялся на ноги и игру продолжил. Даже помощь врачей не понадобилась.
74'
"Оренбург" в параллельной встрече смог сравнять счет в игре с "Тамбовом". Уже в первые 25 минут матча соперники смогли обменяться забитыми голами.
73'
Совсем до нуля снизились скорости в нашей встрече. Стало больше ошибок. Малания сейчас, например, на ровном месте выполнил неточную передачу и отдал передачу в аут.
72'
Что-то готовилась, готовилась замена в составе "Ротора", а в итоге все игроки, доселе разминавшиеся у бровки, присели на скамейки и стали наблюдать за игрой оттуда.
70'
Справляются довольно легко с любыми атаками соперника хозяева. Очередной навес в их штрафную не увенчался для оппонента успехом. Мяч был выбит подальше от ворот.
69'
Немного нервозно стал играть химкинский клуб. Быть может, это обосновано осознанием скорой победы. В первом же матче. На своем поле. В новой сезоне ФНЛ.
68'
Половина второго тайма соперникам остается играть в этой встрече. Срочно нужен гол игрокам "Ротора", чтобы внести в эту встречу хоть какую-то интригу в концовку игры.
67'
"Оренбург" и "Тамбов" 20 минут назад начали свой очный поединок в Оренбурге, и местная команда уже успела пропустить мяч от своего соперника. Там 0:1 горит на табло.
66'
Султонов сместился с левого фланга в центр, после чего выполнил удар по рамке соперника, но не попал в цель. Игровой снаряд от ноги футболиста улетел далеко на трибуны.
65'
Фланговый проход слева от Бирюкова, после чего и прострел от него же к линии вратарской - вратарь "Химок" выходит из ворот и мяч в свои перчатки забирает.
64'
Болельщики "Ротора" уже включились в процесс боления сейчас. Слышно с их стороны слова поддержки в адрес команды, что, конечно же, волгоградскому коллективу добавляет намного уверенности в себе.
62'
"Химки" уже подустали. Оно и понятно, команда еще в первом тайме отдала всю себя на поле, да и соперник явно не прохлаждался на футбольном газоне.
61'
Попытался "Ротор" убежать в контратаку по правому флангу, но прострел Бирюкова с левого фланга ничем опасным для соперника в итоге не увенчался.
60'
Полчаса до конца встречи. Еще одна ротация, судя по той картинке, что нам дали режиссеры, готовится в составе "Ротора". Ждать осталось недолго.
59'
Андрей Мостовой оступился в центре поля, еще наскочив и на ногу сопернику. Рефери показывает, что нужно медикам выйти на поле, но сам игрок "Химок" этого не просит.
58'
Где уже только не появлялся Роман Канцедалов, и теперь вот добрался до волгоградской команды, где, без сомнения, будет считаться, или уже считается главной звездой команды.
57'
Роман Канцедалов вместо Артура Рылова на поле появляется. Первая замена в составе футболистов гостевой команды состоялась. Ее также отметим в протоколе.
56'
Навесная подача со стандарта - Исупов уже не в первый раз в матче играет на выходе и мяч забирает в свои перчатки без каких-либо помех.
55'
ОПАСНО! Рылову позволили защитники "Химок" с линии штрафной нанести удар. Мяч угодил в грудь защитнику хозяев, после чего ушел на угловой.
54'
Успокоилась сейчас игра на поле. Теперь уже волгоградский клуб с мячом на чужой половине поля расположился. Пытается "Ротор" хоть что-то придумать в атаке, но до ударов дело не доходит.
53'
Ждут болельщики "Химок" от своей команды, конечно же, выхода в Премьер-Лигу по ходу стартовавшего сезона, но сделать это в борьбе с другими клубами ФНЛ будет непросто.
52'
Заика против Романенко сфолил, не пустив соперника на фланге к мячу. В руках судьи тут же появилась карточка желтого цвета, что вполне логично.
51'
Около 40 минут есть у "Ротора" на то, чтобы в этой встрече все-таки что-то изменить на поле, ведь в противном случае шансов на то, чтобы зацепить очки в первом же матче первенства ФНЛ у гостей не будет.
50'
Ветер вносит свои корректировки в игру. Так случилось и сейчас, в момент атаки "Ротора", в ходе которой Рылов отправлял снаряд сильно в сторону партнера. Вышло неточно.
49'
Никуда не торопится футбольный клуб "Химки" в начале второго тайма. Удается успешно перекатывать сферу на своей половине поля хозяевам. Гости же никак не могут организовать на рамку соперника целенаправленного давления.
48'
Дворников сразу же отдавал передачу в штрафную соперника. Батов попытался зацепиться за игровой снаряд, но сумел лишь нарушить правила против одного из оппонентов. Фол.
47'
Батов на поле появился в перерыве, сменив Кузьмичёва - автора первого забитого мяча в составе своей команды. Отметим это событие в нашем протоколе.
46'
Второй тайм стартовал в Химках. В перерыве, вроде как, случилась замена. Пожелаем удачи соперникам, надеемся на хороший футбол! Пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
-
Первый тайм матча подошел к концу! Прозвучал свисток арбитра! После первой половины игры счет на табло - 2:0. Хозяева пока впереди.
44'
"Вне игры" у футболиста "Химок". Илья Кузьмичёв оказывается в офсайде, который и фиксирует боковой арбитр, поднимая свой шахматный флажок.
43'
Заика не пустил Дранникова к своим воротам по левому флангу, и футболисту ""Ротора" ничего не оставалось сделать, как сфолить на оппоненте.
42'
"Химки" продолжают наполняться. Визуально кажется, что на стадионе уже нет, или практически нет свободных мест, что очень хорошо для игры ФНЛ.
41'
Еще один угловой "Ротора", и подача с левого края в центр вратарской - никто из игроков волгоградского коллектива вновь головой до снаряда не достает.
40'
Пять минут до перерыва. "Ротор" все больше владеет мячом на своей половине поля. Очевидно, что все свои попытки взять ворота соперника гости оставят уже на второй тайм.
38'
Честно говоря, очень жаль мне "Ротор", ведь эта команда ничем не хуже своего соперника была на поле, но пропустила уже по ходу первого тайма два гола и поставила себя под угрозу поражения.
37'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДВОРНИКОВ! 2:0! Четвертый свой в матче угловой заработали футболисты "Химок". Пошла подача в штрафную "Ротора", где самым расторопным оказался Дворников, который и переправил головой снаряд в ворота.
35'
Начали активничать на трибунах фанаты "Химок", которых в конце первого тайма на стадионе стало еще больше. Уже фактически аншлаг на стадионе.
34'
Кстати говоря, еще и ветерок сильный гуляет по стадиону, что, конечно же, влияет на полет мяча по полю. Особенно на верховые передачи.
33'
Рукой сыграл Малания в центре поля. Рефери не стал показывать игроку желтую карточку за фол, а просто устно его предупредил.
32'
Менее 15 минут остается играть в первом тайме. Кстати говоря, совсем похолодало сейчас на улице, и столбик термометра уже показывает +12. Дальше будет еще прохладнее.
30'
И седьмой корнер зарабатывает волгоградская команда. Подача с левого фланга, и снова защитники играют очень и очень надежно. Вынос следует.
29'
ОГО! Едва не забили вследствие своей контратаки хозяева второй гол, но Кузьмичёв в самый ответственный момент толком не попал по мячу, и, как следствие, не угодил сферой в ворота!
28'
Огромное преимущество у "Ротора" по угловым в первом тайме. Уже шестой корнер подали гости, но Исупов здорово сыграл на выходе.
27'
Очень приятные впечатления от своей игры оставляет волгоградская команда за которой я, как житель юга России, конечно же, наблюдал в прошлом сезоне и остался доволен ее футболом в целом.
26'
Сразу два корнера в итоге "Ротор" исполнил справа. Обе подачи Заика и Лапин нейтрализовали, но все никак "Химкам" не удается начать собственную атаку.
25'
Едва в ворота "Химок" мяч не влетел после удара Султонова. Сфера угодила в голову защитнику, после чего отскочила в сторону лицевой и ушла на угловой. Седьмой в этой встрече.
23'
Классный комбинационный футбол в эти минуты показывает "Ротор", правда, до ударов дело довести волгоградцам не получается. Много брака в последней передаче.
22'
Угловой для "Химок". Подача с правого фланга на дальнюю штангу - больно сильный навес. Мяч, никого из игроков не касаясь, так и улетает за пределы поля.
21'
Уже практически половину первого тайма отыграли соперники. Отрадно, что в эти минуты команды вновь вспомнили о том, зачем они появились сегодня на поле и продолжили атаковать.
20'
Навес Сысуева с правого фланга - слишком сильно. Мостовой в своей штрафной играет на дальней штанге, выбивая игровой снаряд по кратчайшей траектории за боковую линию.
19'
"Ротору" удается провести неплохую атаку, в ходе которой волгоградский коллектив зарабатывает корнер справа. Будет кто-то из футболистов волгоградской команды исполнять навес.
18'
Много матчей сегодня уже состоялось в ФНЛ, ряд из них параллельным курсом идут в одну ногу с нашим, ну, а некоторые игры начнутся еще позже, как, например, игры "Оренбург" - "Тамбов" и "Крылья Советов" - "Луч-Энергия".
17'
Слегка подутихли страсти на поле после забитого гола в исполнении хозяев поля. Причем причем "Ротор" совершенно перестал с мячом встречаться. Что бы это могло значить?
15'
Продолжают идти вперед "Химки", никак эта команда не хочет униматься, ведь сейчас - самое время для того, чтобы задавить соперника и забить ему второй гол.
14'
Так-так... Желтую карточку получает один из футболистов "Ротора" за фол в центре поля. Сысуев, как кажется, попадает на карандаш арбитру.
13'
Очень вовремя для себя химкинский клуб открыл счет на табло. Очень нужна была встряска игрокам хозяев, которые как-то неважно начали встречу.
12'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КУЗЬМИЧЁВ! И все-таки открывают счет в этой встрече хозяева поля за счет активности на последних минутах! Отличная атака "Химок", и мяч адресуется в центр штрафной Кузьмичёву, у которого не остается других вариантов, как пробить вратаря соперника.
11'
Еще один угловой для "Химок". Мостовой выполняет навес от правого угла поля - Талалай, как ни старался до мяча допрыгнуть тут не сумел.
10'
Масса интересного проходит на поле и за его пределами, где помимо битвы наставников, соперничают между собой и болельщики обоих клубов, пусть и на стадионе их в этот вечер не так уж много.
9'
Длинная передача Петрусёва со своей половины поля к воротам соперника - не удается Тюнину до такого паса добраться. Больно уж сильный пас получается.
8'
Явно не в духе пребывает пока наставник "Химок", ведь его команда смотрится на поле послабее соперника. Об этом можно судить по первым минутам встречи.
7'
Отвечают "Химки" и своей атакой, в ходе которой также зарабатывают угловой и ничего из него полезного не извлекают. Столяренко играет головой в своей штрафной после навеса от угла поля.
6'
Заработал волгоградский клуб угловой удар справа. Пошла подача с левого фланга на дальний угол вратарской - Вячеслав Исупов сыграл на выходе и кулаками выбил снаряд подальше от опасной зоны.
5'
Пока "Химки" контролируют мяч получше своего соперника. Удается хозяева успешно комбинировать на чужой половине поля, без потери игрового снаряда и концентрации на игре.
4'
Для каждой из команд очень важно начать новый сезон с победы. Тем более это важно для футболистов "Ротора", которые после довольно продолжительного отсутствия вновь вернулись во второй по значимости дивизион России.
3'
Дождливо сегодня в Химках. Накрапывает дождик, плюс ко всему довольно прохладно на улице. И не скажешь, что на дворе июль. Осенняя погода, пожалуй.
2'
В традиционных для себя красно-черных цветах предстали на поле футболисты "Химок", тогда как игроки волгоградского "Ротора" предстали перед нами в чисто белом обмундировании. Ворота гостей в первом тайме будут слева по телевизионной картинке, а рамка хозяев - справа.
1'
Итак, дамы и господа, встреча в Химках со свистком главного рефери матча стартовал! Пожелаем удачи обеим командам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
-
В конце июня «Химки» разошлись результативным миром 2:2 с «Тосно» и «Енисеем». «Ротор» же уверенно в товарняках обыграл «Черноморец» (0:2), и «Кубань» - 0:4. Пять лет назад «Ротор» выиграл у «Химок» в Волгоград (1:0), и с таким же счетом уступил затем в гостях.
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«Ротор» же не появлялся в ФНЛ на протяжении трех сезонов. В прошлом году волжане смогли выиграть зональный турнир на юге России, опередив своего конкурента на пять баллов. Команду ныне возглавляет Валерий Есипов. В последней домашней тренировке приняли участие все заявленные футболисты. Травмированных в клубе сейчас нет.
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В прошлом сезоне «Химкам» удалось подняться в ФНЛ, выйдя в турнир в качестве победителя зоны «Запад». Первоначально клуб хотел с наскока пройти в РФПЛ, но турнирные обстоятельства не позволили химчанам попасть в ряды российской футбольной элиты. Команда прилично смотрелась дома, одержав девять побед, при девяти ничьих и одном поражении, но уж больно часто проваливалась в гостях. В итоге коллектив занял позицию в середине «табели о рангах» и команда осталась в ФНЛ, сменив параллельно тренера Три недели назад у штурвала «Химок» стал Олег Стогов.
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках первого тура возобновившегося чемпионата ФНЛ лицом к лицу сойдутся футболисты клубов «Химки» и «Ротора». Текстовую трансляцию встречи для вас в своем виртуальном комментаторском кресле проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы на матч ФК Химки 3:0 Ротор-Волгоград
ФК Химки
63.4% (130)
Ничья:
20.5% (42)
Ротор-Волгоград
16.1% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 ФК Химки:
36.1% (74)
2:1 ФК Химки:
16.1% (33)
1:1 Ничья:
15.6% (32)
2:0 ФК Химки:
8.8% (18)
1:2 Ротор:
5.9% (12)
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