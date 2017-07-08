Второй тайм

- Прозвучал финальный свисток! "Химки" в первом туре ФНЛ смогли разгромить новичка первенства - волгоградский "Ротор" со счетом 3:0!

90' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! МАЛАНИЯ! Невероятно! Подключился игрок оборонительного плана "Химок" к этой атаке. Не углядели за ним защитники "Ротора", и игрок выскочил из-за спин, отправив мяч в сетку ворот оппонента.

90' Очередной угловой в этой встрече для "Химок" не увенчался ничем опасным. Отбились волгоградцы довольно легко после этой атаки.

89' Концедалов выполнил навес с левого фланга, но слишком сильной вышла эта передача. Никто из партнеров до такого мяча не достал.

88' Да, а уже через недельку стартует чемпионат РФПЛ. А там и сезон в Европе стартует! Не за горами счастье для болельщиков, друзья! В этом сезоне будет жара во всех чемпионатах без исключения!

87' Пару минут еще проведут соперники на поле. Думаю, что арбитр много добавлять ко второму тайму не будет, ведь игра совсем потеряла свой темп и нуждается в остановке.

86' Было несколько вариантов у Батова сыграть в темп атаке своей команды, но он предпочел отдать передачу назад, и с передачей ошибся.

85' Интересно, что "Оренбург" и второй мяч в ворота "Тамбова" отправил сейчас. Основной тотал на игру команды в той встрече уже пробили. Будут пробивать и дополнительные.

84' Сысуев пределы поля покинул сейчас. Николаев вместо него на газон вступил. Больше замен у волгоградской команды сегодня нет.

83' Дальний удар нанес Борзых после розыгрыша углового у чужих ворот. Мяч пошел намного выше цели. Был далек от попадания в цель футболист гостевого коллектива.

81' Двойная замена в составе "Ротора" произошла. Пределы поля покинули Султонов и Романенко. Их сменили по позициях Борзых и Крутов.

80' Контратаку по левой бровке организовали "Химки", но ничем опасным она для соперника, как оказалось, не увенчалась. Потеряли красно-черные игровой снаряд в итоге.

79' Завершается постепенно футбольный поединок в Химках. Немногим больше 10 минут остается играть в этой встрече. Не думаю, что еще голы здесь мы с вами увидим.

77' Получается, что усилили свои оборонительные редуты хозяева, выпустив вместо полузащитника, центрального защитника. Причем третьего.

76' Лисинков на поле появился вместо Петрусёва сейчас. Давно читалась эта ротация в стане хозяев, и вот, только сейчас она состоялась.

75' Кто-то из футболистов "Ротора" сейчас получил повреждение в центре поля, но довольно быстро поднялся на ноги и игру продолжил. Даже помощь врачей не понадобилась.

74' "Оренбург" в параллельной встрече смог сравнять счет в игре с "Тамбовом". Уже в первые 25 минут матча соперники смогли обменяться забитыми голами.

73' Совсем до нуля снизились скорости в нашей встрече. Стало больше ошибок. Малания сейчас, например, на ровном месте выполнил неточную передачу и отдал передачу в аут.

72' Что-то готовилась, готовилась замена в составе "Ротора", а в итоге все игроки, доселе разминавшиеся у бровки, присели на скамейки и стали наблюдать за игрой оттуда.

70' Справляются довольно легко с любыми атаками соперника хозяева. Очередной навес в их штрафную не увенчался для оппонента успехом. Мяч был выбит подальше от ворот.

69' Немного нервозно стал играть химкинский клуб. Быть может, это обосновано осознанием скорой победы. В первом же матче. На своем поле. В новой сезоне ФНЛ.

68' Половина второго тайма соперникам остается играть в этой встрече. Срочно нужен гол игрокам "Ротора", чтобы внести в эту встречу хоть какую-то интригу в концовку игры.

67' "Оренбург" и "Тамбов" 20 минут назад начали свой очный поединок в Оренбурге, и местная команда уже успела пропустить мяч от своего соперника. Там 0:1 горит на табло.

66' Султонов сместился с левого фланга в центр, после чего выполнил удар по рамке соперника, но не попал в цель. Игровой снаряд от ноги футболиста улетел далеко на трибуны.

65' Фланговый проход слева от Бирюкова, после чего и прострел от него же к линии вратарской - вратарь "Химок" выходит из ворот и мяч в свои перчатки забирает.

64' Болельщики "Ротора" уже включились в процесс боления сейчас. Слышно с их стороны слова поддержки в адрес команды, что, конечно же, волгоградскому коллективу добавляет намного уверенности в себе.

62' "Химки" уже подустали. Оно и понятно, команда еще в первом тайме отдала всю себя на поле, да и соперник явно не прохлаждался на футбольном газоне.

61' Попытался "Ротор" убежать в контратаку по правому флангу, но прострел Бирюкова с левого фланга ничем опасным для соперника в итоге не увенчался.

60' Полчаса до конца встречи. Еще одна ротация, судя по той картинке, что нам дали режиссеры, готовится в составе "Ротора". Ждать осталось недолго.

59' Андрей Мостовой оступился в центре поля, еще наскочив и на ногу сопернику. Рефери показывает, что нужно медикам выйти на поле, но сам игрок "Химок" этого не просит.

58' Где уже только не появлялся Роман Канцедалов, и теперь вот добрался до волгоградской команды, где, без сомнения, будет считаться, или уже считается главной звездой команды.

57' Роман Канцедалов вместо Артура Рылова на поле появляется. Первая замена в составе футболистов гостевой команды состоялась. Ее также отметим в протоколе.

56' Навесная подача со стандарта - Исупов уже не в первый раз в матче играет на выходе и мяч забирает в свои перчатки без каких-либо помех.

55' ОПАСНО! Рылову позволили защитники "Химок" с линии штрафной нанести удар. Мяч угодил в грудь защитнику хозяев, после чего ушел на угловой.

54' Успокоилась сейчас игра на поле. Теперь уже волгоградский клуб с мячом на чужой половине поля расположился. Пытается "Ротор" хоть что-то придумать в атаке, но до ударов дело не доходит.

53' Ждут болельщики "Химок" от своей команды, конечно же, выхода в Премьер-Лигу по ходу стартовавшего сезона, но сделать это в борьбе с другими клубами ФНЛ будет непросто.

52' Заика против Романенко сфолил, не пустив соперника на фланге к мячу. В руках судьи тут же появилась карточка желтого цвета, что вполне логично.

51' Около 40 минут есть у "Ротора" на то, чтобы в этой встрече все-таки что-то изменить на поле, ведь в противном случае шансов на то, чтобы зацепить очки в первом же матче первенства ФНЛ у гостей не будет.

50' Ветер вносит свои корректировки в игру. Так случилось и сейчас, в момент атаки "Ротора", в ходе которой Рылов отправлял снаряд сильно в сторону партнера. Вышло неточно.

49' Никуда не торопится футбольный клуб "Химки" в начале второго тайма. Удается успешно перекатывать сферу на своей половине поля хозяевам. Гости же никак не могут организовать на рамку соперника целенаправленного давления.

48' Дворников сразу же отдавал передачу в штрафную соперника. Батов попытался зацепиться за игровой снаряд, но сумел лишь нарушить правила против одного из оппонентов. Фол.

47' Батов на поле появился в перерыве, сменив Кузьмичёва - автора первого забитого мяча в составе своей команды. Отметим это событие в нашем протоколе.