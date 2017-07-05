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ФК Химки
 
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Ротор
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ФК Химки - Ротор, который состоится 08.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ФК Химки - Ротор
ФК Химки
66.2% (45)
Ничья:
20.6% (14)
Ротор
13.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

ФК Химки:
35.3% (24)
ФК Химки:
22.1% (15)
Ничья:
13.2% (9)
ФК Химки:
7.4% (5)
Ничья:
7.4% (5)
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