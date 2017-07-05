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Предыдущие игры
Томь (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Томь 0:2 Крылья Советов ПЛ
- 14.05.2017 Томь 1:2 Ахмат ПЛ
- 06.05.2017 Спартак Москва 1:0 Томь ПЛ
- 01.05.2017 Томь 0:2 Зенит ПЛ
- 27.04.2017 Анжи 3:3 Томь ПЛ
- 23.04.2017 Томь 1:2 Оренбург ПЛ
- 16.04.2017 Урал 1:0 Томь ПЛ
- 10.04.2017 Томь 2:2 Рубин ПЛ
- 01.04.2017 Арсенал Тула 3:0 Томь ПЛ
- 18.03.2017 Томь 1:0 Амкар ПЛ
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 03.03.2017 Томь 0:6 Ростов ПЛ
- 26.02.2017 Томь 0:0 Окжетпес ТМК
- 23.02.2017 Жетысу 3:1 Томь ТМК
- 20.02.2017 Томь 1:1 Торпедо Кутаиси ТМК
- 06.02.2017 Будучность 1:1 Томь ТМК
- 03.02.2017 Шинник 0:1 Томь ТМК
- 31.01.2017 Сплит 0:1 Томь ТМК
- 29.01.2017 Динамо Москва 2:1 Томь ТМК
Кубань (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 20.05.2017 Кубань 3:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 14.05.2017 Волгарь 2:1 Кубань ФПД
- 10.05.2017 Кубань 3:0 Зенит-2 ФПД
- 06.05.2017 Балтика 0:1 Кубань ФПД
- 29.04.2017 Кубань 0:1 Динамо Москва ФПД
- 23.04.2017 Енисей 2:0 Кубань ФПД
- 17.04.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.04.2017 Шинник 0:1 Кубань ФПД
- 08.04.2017 Сокол 0:0 Кубань ФПД
- 01.04.2017 Факел 2:2 Кубань ФПД
- 26.03.2017 Кубань 1:0 Нефтехимик ФПД
- 19.03.2017 Кубань 2:0 Мордовия ФПД
- 12.03.2017 Сибирь 0:0 Кубань ФПД
- 08.03.2017 Кубань 2:1 ФК Химки ФПД
- 23.02.2017 Кубань 0:2 Динамо СПб КФПО
- 20.02.2017 Кубань 0:1 Зенит-2 КФ
- 17.02.2017 Чертаново 2:1 Кубань КФ
- 14.02.2017 Кубань 1:0 Шинник КФ
- 11.02.2017 Тамбов 2:1 Кубань КФ
- 26.11.2016 СКА-Хабаровск 5:0 Кубань ФПД
Последние игры между собой
Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Кубань: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
- 03.07.2016 Томь 2:4 Кубань Товарищеские матчи. Клубы
- 27.05.2016 Томь 2:0 Кубань Премьер-лига
- 24.05.2016 Кубань 1:0 Томь Премьер-лига
- 04.04.2014 Кубань 2:0 Томь Премьер-лига
- 20.07.2013 Томь 1:2 Кубань Премьер-лига
- 23.07.2011 Кубань 1:3 Томь Премьер-лига
- 20.03.2011 Томь 0:1 Кубань Премьер-лига
- 16.08.2009 Томь 1:0 Кубань Премьер-лига
- 11.04.2009 Кубань 0:0 Томь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Луч-Энергия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Авангард Курск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ФК Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо СПб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Зенит-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Кубань, который состоится 08.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Кубань, который состоится 08.07.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Томь - Кубань
Томь
44.7% (34)
Ничья:
38.2% (29)
Кубань
17.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.9% (25)
2:1 Томь:
22.4% (17)
1:0 Томь:
17.1% (13)
1:2 Кубань:
7.9% (6)
0:1 Кубань:
6.6% (5)
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