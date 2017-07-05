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Томь
 
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Кубань
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Кубань, который состоится 08.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - Кубань
Томь
44.7% (34)
Ничья:
38.2% (29)
Кубань
17.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (25)
Томь:
22.4% (17)
Томь:
17.1% (13)
Кубань:
7.9% (6)
Кубань:
6.6% (5)
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