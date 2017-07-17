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Стадион: Kolporter Arena
0:0
Второй тайм: 63'
29' Желтая карточкаЯх Ярослав
45' Желтая карточкаТосик Якуб
|
29'
45'
Состав команд
19
Калласте
Кен
22
Ivan
Jukic
17
Абало
Дани
24
Тосик
Якуб
14
Яношка
Лукаш
70
Сверчок
Якуб
Корона Кельце 4-5-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 17 Абало Дани Полузащитник
- 16 Maciej Gorski Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гостомски Мацей Вратарь
- 37 Jakub Mrozik Защитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 55 Angelos Argiris
- 20 Fabian Burdenski
- 90 Piotr Ponski
- 2 Krystian Mis
- Главный тренер: Gino Lettieri
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 23 Дзивнел Даниэль Защитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 7 Янус Кшиштоф Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 13 Нешпор Мартин Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- 44 Alan Czerwinski
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 10.04.2017 Корона Кельце 1:0 Рух Хожув Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
- 03.03.2017 Корона Кельце 2:1 Гурник Ленчна Э
- 24.02.2017 Арка Гдыня 4:1 Корона Кельце Э
- 18.02.2017 Корона Кельце 4:2 Висла Э
- 11.02.2017 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Э
- 17.12.2016 Корона Кельце 2:0 Лехия Гданьск Э
- 11.12.2016 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 03.12.2016 Пяст 1:0 Корона Кельце Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 05.05.2017 Рух Хожув 1:1 Заглембе Любин ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 18.03.2017 Заглембе Любин 0:1 Рух Хожув Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 07.03.2017 Гурник Ленчна 0:1 Заглембе Любин Э
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Э
- 25.02.2017 Висла 2:1 Заглембе Любин Э
- 20.02.2017 Заглембе Любин 1:0 Арка Гдыня Э
- 23.01.2017 Заглембе Любин 1:1 Ахмат ТМК
- 19.12.2016 Заглембе Любин 2:1 Пяст Э
- 09.12.2016 Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
- 21.11.2016 Корона Кельце 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 17.07.2016 Заглембе Любин 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 27.11.2015 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 25.07.2015 Заглембе Любин 0:2 Корона Кельце Экстракласса
- 05.05.2014 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 23.02.2014 Корона Кельце 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 21.09.2013 Заглембе Любин 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 12.04.2013 Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 06.10.2012 Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 21.10.2011 Заглембе Любин 3:1 Корона Кельце Экстракласса
- 26.02.2011 Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 07.08.2010 Корона Кельце 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 11.05.2010 Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 20.11.2009 Корона Кельце 3:3 Заглембе Любин Экстракласса
- 22.05.2009 Заглембе Любин 4:0 Корона Кельце First League
- 12.10.2008 Корона Кельце 2:2 Заглембе Любин Второй дивизион
- 10.05.2008 Заглембе Любин 1:0 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
- 24.11.2007 Корона Кельце 1:4 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арка Гдыня
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Корона Кельце
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сандецья
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пяст
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нецеча
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Висла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
55'
Корона Кельце производит замену. Bartosz Kwiecien уходит, и Krystian Mis заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Тосик Якуб получает желтую карточку.
29'
Ях Ярослав получает желтую карточку.
11'
Корона Кельце производит замену. Абало Дани уходит, и Lukasz Kosakiewicz заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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