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Стадион:
Корона Кельце
0:0
Второй тайм: 63'
Заглембе Любин
0'
29' Желтая карточка
Ях Ярослав
45' Желтая карточка
Тосик Якуб
63'
Второй тайм
55'
Корона Кельце производит замену. Bartosz Kwiecien уходит, и Krystian Mis заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Тосик Якуб получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Ях Ярослав получает желтую карточку.
11'
Корона Кельце производит замену. Абало Дани уходит, и Lukasz Kosakiewicz заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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